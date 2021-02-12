Полента – прекрасна альтернатива звичним гречці та вівсянці

Додайте трохи Італії в романтичну вечерю на День закоханих і приготуйте цю страву

Ви можете сказати: ну що в цій поленті такого особливого? Кукурудзяна каша, яка до того ж ще довго готується. А які будуть аргументи, коли ви дізнаєтеся, що полента – це практично культова страва для італійців і що вона міцно "сидить" у меню дорогих ресторанів? А ще приготувати поленту – це привнести в найромантичніший день у році трохи Італії. От вам – прекрасний лайфхак зі святкування, і ще 14 LOVEхаків для закоханих до Дня святого Валентина. Тож відкиньмо скептицизм щодо простоти поленти, дізнаймося, чому її обожнюють в Італії і запишімо рецепт поленти з грибами.

Каша з агресивним норовом

Так, і ніяк інакше. Справа в тому, що приготування поленти – майже мистецтво. Адже її потрібно варити хвилин 40 мінімум, постійно помішуючи дерев'яною лопаткою. Щойно полента досягає апогею готовності, вона починає ніби "плюватися". Готовою страву слід вважати тоді, коли вона добре відходить від стін каструлі й не липне до лопатки. Традиційно готову кашу викладають на дерев'яну поверхню, чекають, доки вона охолоне та розрізають на брусочки. Її можна їсти і в вигляді каші. Поєднується полента практично з усіма продуктами.

З чим люблять їсти поленту в Італії

Фото: instagram.com/tati_mika/

Polenta alla Carbonara – зі свининою, шинкою і сиром.

Pulenta uncia – готова полента змішується з піджаркою з вершкового масла, шавлії та часнику.

Polenta Crоpa – готується не на воді, а на вершках.

Polenta concia – "жирна полента", готується з великою кількістю масла і сиру Фонтіна, Грана Падано та іншими.

Polenta e salsiccia – поленту перемішують із соусом з помідорів, часнику, оливкової олі, додають домашні ковбаски.

Полента з грибами

Фото: instagram.com/makdianadiana/

Інгредієнти

Кукурудзяна крупа – 70 г

Твердий сир – 30 г

Печериці – 100 г

Сіль, перець за смаком

Вершкове масло – за смаком

Пармезан – за смаком

Спосіб приготування

У киплячу воду висипати крупу, варити 30-40 хвилин, постійно перемішуючи. Печериці обсмажити без олії, додати трохи води, варити на повільному вогні 20 хвилин. При подачі додати спеції, твердий сир, вершкове масло, гриби.

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