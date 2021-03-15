Кальцоне: 3 ідеальні начинки для закритої піци
За рахунок своєї форми кальцоне зберігає соковитість надовго
Ясна річ, що кальцоне – італійська страва, родом з Неаполя. Як це часто буває з усесвітньо відомою їжею, вперше кальцоне з'явилася на столах бідних сімей. Готувалася з обрізків тіста, у якості начинки – оливки, сир, помідори. Тепер у кальцоне можна додавати все, що ви любите. До речі, використовувати також смачні начинки і для піци.
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Кальцоне з помідорами і моцарелою
Інгредієнти
- Молоко – 500 мл
- Дріжджі – 50 г
- Цукор – 100 г
- Сіль – 1/3 ч. л.
- Масло вершкове – 150 г
- Олія – 2 ст. л.
- Борошно – 1 кг
Для начинки
- Майонез – 250 г
- Томатний соус – 100 г
- Помідор – 2 шт.
- Мариновані огірки (корнішони) – 10 шт.
- Плавлений сир – 100 г
- Моцарела – 200 г
- Петрушка
- Яйце – 1 шт.
Спосіб приготування
- У тепле молоко додати цукор, сіль і дріжджі, залишити на 5 хвилин. Додати розтоплене вершкове масло і олію, борошно і замісити тісто.
- Тісто накрити і поставити в тепло на годину.
- Коли тісто підійшло, розкачати порційно для кальцоне. На один бік викласти майонез, томатний соус, помідор, огірки, тертий плавний сир, моцарелу й петрушку.
- З'єднати і добре зліпити краї.
- Деко змастити олією і викласти кальцоне.
- Залишити на 5 хвилин, потім змастити яйцем. Посипати кунжутом.
- Випікати за 170 градусів 20-25 хвилин.
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Кальцоне з м'ясною начинкою
Інгредієнти
- М'ясо (за смаком) – 300-400 г
- Борошно – 200 г
- Яйця – 3 шт.
- Гриби – 150 г
- Цибуля ріпчаста – половина
- Часник – 2 зуб.
- Паприка, італійські трави, сіль – за смаком
- Вода – 100 мл
- Кунжут для прикраси
- Розпушувач – 1/2 ч. л. або оцет із содою
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- М'ясо, спеції, цибуля, часник перебити блендером або м'ясорубкою.
- Тушкувати фарш на сковороді, змащеній олією, додати подрібнені гриби.
- З'єднати борошно, розпушувач, дрібку солі, білок і воду. Замісити еластичне тісто.
- Розкачати круглі коржі і на 1/2 частини викласти начинку. Накрити другою частиною і защипити краї.
- Змастити кальцоне жовтком і посипати кунжутом.
- Запікати 20 хвилин за температури 180 градусів.
Кальцоне з куркою та моцарелою
Інгредієнти
- 100 мл – теплої води
- 1 ч. л. – солі
- 1 ч. л. – цукру
- 2 ч. л. – дріжджів
- 3 ст. л. – олії
- 250 г – борошна
Для начинки
- 300 г – курячого філе
- 300 г – печериць
- 250 г – помідорів
- 125 г – моцарели
- Орегано, базилік, сіль, перець
- Томатний соус
Спосіб приготування
- Воду, сіль, цукор, дріжджі, олію, 3 ст. л борошна (від загальної маси) змішати і залишити на 15 хвилин.
- Ввести решту борошна і замісити тісто. Залишити підходити в теплому місці на 1 годину.
- Філе, гриби, помідори нарізати кубиками.
- На олії обсмажити філе, потім додати печериці, посолити, поперчити і готувати близько 15 хвилин.
- Додати орегано, базилік, помідори і потушіть 5 хвилин. Моцарелу нарізати шматочками.
- Сформувати коло, змастити половину томатним соусом, викласти начинку, зверху – сир.
- Накрити другою половиною тіста, змастити жовтком і запікати 30 хвилин за 180 градусів.
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