Кальцоне: 3 ідеальні начинки для закритої піци

За рахунок своєї форми кальцоне зберігає соковитість надовго

Ясна річ, що кальцоне – італійська страва, родом з Неаполя. Як це часто буває з усесвітньо відомою їжею, вперше кальцоне з'явилася на столах бідних сімей. Готувалася з обрізків тіста, у якості начинки – оливки, сир, помідори. Тепер у кальцоне можна додавати все, що ви любите. До речі, використовувати також смачні начинки і для піци.

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Кальцоне з помідорами і моцарелою

Фото: instagram.com/_beautiful_food_a.y/

Інгредієнти

Молоко – 500 мл

Дріжджі – 50 г

Цукор – 100 г

Сіль – 1/3 ч. л.

Масло вершкове – 150 г

Олія – 2 ст. л.

Борошно – 1 кг

Для начинки

Майонез – 250 г

Томатний соус – 100 г

Помідор – 2 шт.

Мариновані огірки (корнішони) – 10 шт.

Плавлений сир – 100 г

Моцарела – 200 г

Петрушка

Яйце – 1 шт.

Спосіб приготування

У тепле молоко додати цукор, сіль і дріжджі, залишити на 5 хвилин. Додати розтоплене вершкове масло і олію, борошно і замісити тісто. Тісто накрити і поставити в тепло на годину. Коли тісто підійшло, розкачати порційно для кальцоне. На один бік викласти майонез, томатний соус, помідор, огірки, тертий плавний сир, моцарелу й петрушку. З'єднати і добре зліпити краї. Деко змастити олією і викласти кальцоне. Залишити на 5 хвилин, потім змастити яйцем. Посипати кунжутом. Випікати за 170 градусів 20-25 хвилин.

Кальцоне з м'ясною начинкою

Фото: instagram.com/valentina_pp_manga/

Інгредієнти

М'ясо (за смаком) – 300-400 г

Борошно – 200 г

Яйця – 3 шт.

Гриби – 150 г

Цибуля ріпчаста – половина

Часник – 2 зуб.

Паприка, італійські трави, сіль – за смаком

Вода – 100 мл

Кунжут для прикраси

Розпушувач – 1/2 ч. л. або оцет із содою

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 180 градусів. М'ясо, спеції, цибуля, часник перебити блендером або м'ясорубкою. Тушкувати фарш на сковороді, змащеній олією, додати подрібнені гриби. З'єднати борошно, розпушувач, дрібку солі, білок і воду. Замісити еластичне тісто. Розкачати круглі коржі і на 1/2 частини викласти начинку. Накрити другою частиною і защипити краї. Змастити кальцоне жовтком і посипати кунжутом. Запікати 20 хвилин за температури 180 градусів.

Кальцоне з куркою та моцарелою

Фото: instagram.com/arina_cooking/

Інгредієнти

100 мл – теплої води

1 ч. л. – солі

1 ч. л. – цукру

2 ч. л. – дріжджів

3 ст. л. – олії

250 г – борошна

Для начинки

300 г – курячого філе

300 г – печериць

250 г – помідорів

125 г – моцарели

Орегано, базилік, сіль, перець

Томатний соус

Спосіб приготування

Воду, сіль, цукор, дріжджі, олію, 3 ст. л борошна (від загальної маси) змішати і залишити на 15 хвилин. Ввести решту борошна і замісити тісто. Залишити підходити в теплому місці на 1 годину. Філе, гриби, помідори нарізати кубиками. На олії обсмажити філе, потім додати печериці, посолити, поперчити і готувати близько 15 хвилин. Додати орегано, базилік, помідори і потушіть 5 хвилин. Моцарелу нарізати шматочками. Сформувати коло, змастити половину томатним соусом, викласти начинку, зверху – сир. Накрити другою половиною тіста, змастити жовтком і запікати 30 хвилин за 180 градусів.

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