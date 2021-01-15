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Ви неправильно готуєте рис – 7 головних помилок

Сьогодні, 18:04

Його треба не просто промити, а й просушити. А найкраща приправа для нього – соєвий соус

Розсипчастий, бездоганно приправлений, ароматний рис з овочами. Або з м'ясом. Або з яйцем. Здається, що приготувати це дуже просто. Головне – спеціальна сковорода та якісні продукти. Але це не зовсім так. По-перше, треба вибирати правильний сорт рису, бажано не бурого. По-друге, треба правильно його перемішувати під час приготування. Словом, ви переконаєтеся, що смажений рис потребує вправності. Нижче зібрані головні помилки, яких припускаються під час його приготування. Ну і звісно, будемо їх виправляти.

Смажений рис з овочами
Смажений рис з овочами
Фото: Depositphotos

Помилка №1. Неправильний рис

Щоб ваш смажений рис був неймовірним, вибирайте довгозерний або Жасмин. Ці види рису добре зберігають свою текстуру під час термічної обробки.

Помилка №2. Підготовка рису до приготування

Адже від цього теж багато залежить. Звісно, перед цим ми всі його ретельно промиваємо, щоби позбутися надлишків крохмалю. Але є ще один секрет: після того, як рис промитий, його треба просушити. Бажано на деко в печі. І потім дати йому охолонути годину.

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Помилка №3. Неправильна посуд

Якщо у вашій сім'ї смажений рис з овочами або м'ясом – їжа звична, то потрібно обов'язково придбати сковороду. Жаростійку з високими бортами. Або спеціальну – вок – конусоподібної форми.

Помилка №4. Не та олія при смаженні

Якщо говорити про правильний смажений рис, то його радять готувати на кунжутній олії. Якщо такої олії немає, то експерти радять готувати на звичній рослинній з обов'язковим додаванням невеликої кількості вершкового масла. Так рис краще розкриє свій смак.

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Помилка №5. Забарилися з інгредієнтами

Смажений рис готуватися швидко – це факт. Щойно ви його обсмажили в олії та додали води, щоби протушкувати – він практично готовий. Ну а якщо ви готуєте його з овочами або м'ясом, то їх потрібно підготувати заздалегідь. Слід запам'ятати, що знімати рис з вогню на півдорозі – велика помилка. Він стане або занадто сухим, абоне буде розсипчастим. Тобто додаткові інгредієнти страви мають бути підготовленими.

Помилка №6. Не вміємо правильно помішувати

Це теж важливо. Щоб готовий рис не втратив своєї текстури і не злипався, його потрібно інтенсивно помішувати в сковороді. Важливо: мішати треба знизу вгору і в жодному разі не тиснути на рис лопаткою.

Помилка №7. Приправляємо не тим, чим треба

Звісно, тут справа смаку. Хтось любить, щоби було гостро, хтось – пікантно. Але головний соус для рису – це соєвий. З ним теж можуть бути складнощі: на 200 грамів рису рекомендують додавати не більше 2 чайних ложок соусу. Інакше – рис може стати коричневим і дуже солоним.

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