Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Кіш з черешнею і мигдалем – рецепт для вишуканого літнього сніданку

Сьогодні, 10:39

Кіш – це класика французької випічки, відкритий пиріг з основою з пісочного тіста. У сезон черешні можна приготувати кіш з цією ягодою. Дуже смачно вона гармонує з горіховою пастою на основі мигдалю

Кіш з черешнею і мигдалем
Кіш з черешнею і мигдалем

Кіш – один з найвідоміших пирогів, який увійшов у світову історію пекарства. Він родом із Франції, буває із солодкою або солоною начинкою. Григорій Герман в авторській рубриці "Смачний ранок" розповів, як вдало використовувати сезонну ягоду – черешню, приготувавши справжній солодкий шедевр. А як незабутньо провести наступні три місяці, дізнаєтеся у календарі лайфхаків для літа.

Щоби приготувати солодкий кіш за рецептом Григорія Германа знадобляться:

Для тіста:

  • Борошно – 250 г
  • Вершкове масло – 125 г
  • Вода – 4 ст. л.
  • Сіль – 3 ст. л.

Для начинки:

  • Вода – 600 мл
  • Желатин – 20 г
  • Черешня – 500 г
  • Цукор – 60 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Цукрова пудра – 100 г
  • Мигдаль – 150 г
  • Сіль

Читайте також:
3 найсмачніших пироги дитинства, які неможливо забути

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати борошно, вершкове масло кімнатної температури, трохи води і сіль. Замісити тісто і відкласти його в холодильник, щоб доходило до потрібного стану.
  2. Тим часом підготувати все для желе. У каструлю влити воду і засипати желатин, ретельно перемішати і поставити на вогонь, додати цукор і 200 грам черешні.
  3. Відокремити жовтки від білків, жовтки змішати з цукровою пудрою. Мигдаль перебити в блендері і змішати з жовтками.
  4. Черешні очистити від кісточок.
  5. Після того, як тісто охололо, розкачати його тонким шаром і викласти на деко. Обрізати кінці. На дно викласти горіхову суміш, зверху – черешні. Відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 25 хвилин. Готовий пиріг залити черешневим желе і почекати, доки воно застигне.

І ще про один рецепт кіша, цього разу з тунцем і шпинатом, дізнаєтеся з цього відео.

Тут дізнаєтеся про найчорничніший фінський пиріг і як його спекти.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
5 рецептів тертого пирога - із сиром, вишнею, яблуком 5 спокусливо смачних десертів з яблук: вони варті того, щоби про них говорили Альфахорес - аргентинське печиво, що миттєво тане в роті (оригінальний рецепт) Печиво мільйонера - це калорійна бомба, але її варто спробувати Як досягти досконалості у випічці - 7 важливих лайфхаків
черешня рецепт як приготувати миндаль киш
Реклама

Новини партнерів

Григорий Чапкис умер
Григорий Чапкис умер
Уход за тюльпанами: что делать, когда они отцвели
Уход за тюльпанами: что делать, когда они отцвели
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
СМИ показали, где живет Ирина Билык с младшим сыном
СМИ показали, где живет Ирина Билык с младшим сыном

Популярні статті

Вчора, 20:15Смачно

Яке м'ясо найбільше підходить вам за знаком зодіаку

Вчора, 16:46No Stress

Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

Вчора, 16:03Зірково

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

Вчора, 14:49Смачно

Чим відрізняється таджицький плов від узбецького і як його приготувати на багатті

Вчора, 13:47Зірково

85-річного Алена Делона після інсульту не впізнали його шанувальники: фото

Вчора, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

16 червняEvents

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

16 червняЗдорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

16 червняЗірково

Меган Маркл і принцу Гаррі довіряють більше, ніж Кейт Міддлтон і принцу Вільяму – нове опитування

16 червняЗірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

16 червняСмачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

16 червняЗдорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

16 червняСмачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

16 червняЗірково

Василіса Фролова зізналася, що завагітніла після випадкового сексу зі знайомим

15 червняФаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

15 червняСмачно

7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

Новини партнерів

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Нужна ли срочная вакцинация тем, кто переболел Covid-19
Нужна ли срочная вакцинация тем, кто переболел Covid-19
Герцогиня Кембриджська прийшла на вакцинацію в бюджетному вбранні
Герцогиня Кембриджська прийшла на вакцинацію в бюджетному вбранні
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
Старший сын Павлика отреагировал на появление младшего брата
Старший сын Павлика отреагировал на появление младшего брата
«Молодеет». Максим Галкин поделился новым фото Аллы Пугачевой
«Молодеет». Максим Галкин поделился новым фото Аллы Пугачевой
Состояние жены Виктора Павлика ухудшилось после родов
Состояние жены Виктора Павлика ухудшилось после родов

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти