Кіш з черешнею і мигдалем – рецепт для вишуканого літнього сніданку

Кіш – це класика французької випічки, відкритий пиріг з основою з пісочного тіста. У сезон черешні можна приготувати кіш з цією ягодою. Дуже смачно вона гармонує з горіховою пастою на основі мигдалю

Кіш з черешнею і мигдалем

Кіш – один з найвідоміших пирогів, який увійшов у світову історію пекарства. Він родом із Франції, буває із солодкою або солоною начинкою. Григорій Герман в авторській рубриці "Смачний ранок" розповів, як вдало використовувати сезонну ягоду – черешню, приготувавши справжній солодкий шедевр. А як незабутньо провести наступні три місяці, дізнаєтеся у календарі лайфхаків для літа.

Щоби приготувати солодкий кіш за рецептом Григорія Германа знадобляться:

Для тіста:

Борошно – 250 г

Вершкове масло – 125 г

Вода – 4 ст. л.

Сіль – 3 ст. л.

Для начинки:

Вода – 600 мл

Желатин – 20 г

Черешня – 500 г

Цукор – 60 г

Яйця – 2 шт.

Цукрова пудра – 100 г

Мигдаль – 150 г

Сіль

Спосіб приготування

У мисці змішати борошно, вершкове масло кімнатної температури, трохи води і сіль. Замісити тісто і відкласти його в холодильник, щоб доходило до потрібного стану. Тим часом підготувати все для желе. У каструлю влити воду і засипати желатин, ретельно перемішати і поставити на вогонь, додати цукор і 200 грам черешні. Відокремити жовтки від білків, жовтки змішати з цукровою пудрою. Мигдаль перебити в блендері і змішати з жовтками. Черешні очистити від кісточок. Після того, як тісто охололо, розкачати його тонким шаром і викласти на деко. Обрізати кінці. На дно викласти горіхову суміш, зверху – черешні. Відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 25 хвилин. Готовий пиріг залити черешневим желе і почекати, доки воно застигне.

І ще про один рецепт кіша, цього разу з тунцем і шпинатом, дізнаєтеся з цього відео.

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