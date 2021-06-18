Кіш з черешнею і мигдалем – рецепт для вишуканого літнього сніданку
Кіш – це класика французької випічки, відкритий пиріг з основою з пісочного тіста. У сезон черешні можна приготувати кіш з цією ягодою. Дуже смачно вона гармонує з горіховою пастою на основі мигдалю
Кіш – один з найвідоміших пирогів, який увійшов у світову історію пекарства. Він родом із Франції, буває із солодкою або солоною начинкою. Григорій Герман в авторській рубриці "Смачний ранок" розповів, як вдало використовувати сезонну ягоду – черешню, приготувавши справжній солодкий шедевр. А як незабутньо провести наступні три місяці, дізнаєтеся у календарі лайфхаків для літа.
Щоби приготувати солодкий кіш за рецептом Григорія Германа знадобляться:
Для тіста:
- Борошно – 250 г
- Вершкове масло – 125 г
- Вода – 4 ст. л.
- Сіль – 3 ст. л.
Для начинки:
- Вода – 600 мл
- Желатин – 20 г
- Черешня – 500 г
- Цукор – 60 г
- Яйця – 2 шт.
- Цукрова пудра – 100 г
- Мигдаль – 150 г
- Сіль
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Спосіб приготування
- У мисці змішати борошно, вершкове масло кімнатної температури, трохи води і сіль. Замісити тісто і відкласти його в холодильник, щоб доходило до потрібного стану.
- Тим часом підготувати все для желе. У каструлю влити воду і засипати желатин, ретельно перемішати і поставити на вогонь, додати цукор і 200 грам черешні.
- Відокремити жовтки від білків, жовтки змішати з цукровою пудрою. Мигдаль перебити в блендері і змішати з жовтками.
- Черешні очистити від кісточок.
- Після того, як тісто охололо, розкачати його тонким шаром і викласти на деко. Обрізати кінці. На дно викласти горіхову суміш, зверху – черешні. Відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 25 хвилин. Готовий пиріг залити черешневим желе і почекати, доки воно застигне.
І ще про один рецепт кіша, цього разу з тунцем і шпинатом, дізнаєтеся з цього відео.
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