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Фінський пиріг з чорницею – найніжніше застосування ягоди

Сьогодні, 13:43

У сезон корисної чорниці приготуйте дуже швидкий пиріг. Його особливість у тому, що він замішується на пшеничному та житньому борошні. Начинка – це дуже багато ягід, що запікаються в сметані

Фінський чорничний пиріг
Фінський чорничний пиріг
Фото: Depositphotos

Ймовірно, це один з найвідоміших пирогів ягідної Фінляндії. Там чорниці вдосталь, тому її активно використовують у випічці. Фіни називає його Mustikkapiirakka і обожнюють пекти в сезон цієї ягоди. Особливість: ця випічка складається з двох видів борошна – пшеничного і житнього, що робить її смак особливим. Ну й чорниця. Якщо хочете отримати справді смачний фінський пиріг, її треба багато. Отже, спробуйте приготувати це чорничне диво – воно точно увійде до списку ваших улюблених десертів із чорницею.

Що потрібно для фінського чорничного пирога

  • Пшеничне борошно 100 г
  • Житнє борошно – 100 г
  • Цукор або цукрова пудра – 200 г
  • Вершкове масло – 150 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Чорниця – 400 г
  • Сметана – 250 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Ванілін – 2 г

Спосіб приготування

  1. Збити розм'якшене вершкове масло з 150 г цукру. Додати яйце.
  2. Змішати борошно з розпушувачем, просіяти в миску і замісити однорідне тісто.
  3. Розкачати і розподілити тісто по формі, зробити бортики заввишки 2-3 см. Наколоти тісто виделкою.
  4. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько 10 хвилин.
  5. Збити сметану з цукром і ваніліном. Додати яйце і знову збити. Маса має бути однорідною.
  6. Викласти чорницю, перемішати. Залити чорничний начинку на основу. Запікати пиріг ще 30 хвилин. Останні 10 хвилин потрібно зменшити температуру до 180 градусів.

І ще один оригінальний рецепт випічки від Григорія Германа – мигдальний пиріг з кропивою.

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