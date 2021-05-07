Як досягти досконалості у випічці – 7 важливих лайфхаків

Завжди просіюйте сухі інгредієнти і придбайте решітку для охолодження виробів

Ідеальна домашня випічка – це, скажімо так, майстерність. Бо іноді традиційний бісквіт, навіть якщо ви готували його сотні разів, не виходить ідеальним. Причина – 5 найпоширеніших помилок при випіканні. А коли йдеться про складніше – багатошарові торти й тістечка, то тут таких помилок може бути набагато більше. Отже, 7 простих лайфхаків, як досягти досконалості у випічці.

Лайфхак №1. Просіюйте всі сухі інгредієнти

Або іншими словами – дайте їм повітря. Щоб коржі вийшли легким і повітряними, в процесі змішування потрібно задіяти якнайбільше повітря. Для цього треба просіювати всі сухі інгредієнти.

Лайфхак №2. Вибирайте правильне борошно

Для тортів беріть борошно вищого ґатунку і тонкого помелу. Так ваша випічка не буде важкою і щільною. Зберігайте борошно в закритому посуді, щоб волога її не дісталася.

Лайфхак №3. Правильно розтоплюйте шоколад для крему або ганаша

Найбільша помилка в цьому процесі – це перегрів шоколаду. Через це він швидко застигає, а при додаванні вершків – згортається. Наприклад, якщо ви готуєте ганаш. А робити це треба так: подрібнений шоколад покладіть у жароміцну миску над каструлею з киплячою водою. Миска не має торкатися води. Дайте шоколаду трохи охолонути, перш ніж додавати вершки.

Лайфхак №4. Для вершкового крему вибирайте жирний м'який сир і масло

Щоб вершковий крем був щільним і повітряним, обов'язково беріть жирний м'який сир. Інакше, коли додаватимете в нього цукор або цукрову пудру, є ризик отримати не крем, а рідку субстанцію. Те ж саме і про вершкового масло. Дешеве масло містить більше води, і з нього не вийде густий і насичений крем.

Лайфхак №5. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури

Перш ніж приступити до приготування, важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури. Заздалегідь дістаньте яйця і масло з холодильника. Якщо масло занадто заморожене, наріжте на дрібні шматочки і залиште приблизно на 15 хвилин.

Лайфхак №6. Купіть решітку для охолодження

Саме так будь-яка випічка має "відпочивати" після випічки. Якщо одразу після духовки покласти її в тарілку або на стіл, дно ваших виробів обов'язково стане вологим. Перед тим, як викладати випічки на решітку, постеліть на неї пергамент.

Лайфхак №7. Якщо не впевнені, що випічка допеклася, укрийте її фольгою

Часто трапляється так, що зверху випічка готова, а всередині сирувата. Щоб запобігти підгорянню, накрийте її фольгою. Так ваш виріб пропечеться до кінця.

За матеріалами: Lovefood.com.

Тут зібрано 13 помилок, яких ми припускаємося, коли готуємо в мультиварці.

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