Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як досягти досконалості у випічці – 7 важливих лайфхаків

Сьогодні, 15:20

Завжди просіюйте сухі інгредієнти і придбайте решітку для охолодження виробів

Ідеальна домашня випічка – це, скажімо так, майстерність. Бо іноді традиційний бісквіт, навіть якщо ви готували його сотні разів, не виходить ідеальним. Причина – 5 найпоширеніших помилок при випіканні. А коли йдеться про складніше – багатошарові торти й тістечка, то тут таких помилок може бути набагато більше. Отже, 7 простих лайфхаків, як досягти досконалості у випічці.

Лайфхак №1. Просіюйте всі сухі інгредієнти

Або іншими словами – дайте їм повітря. Щоб коржі вийшли легким і повітряними, в процесі змішування потрібно задіяти якнайбільше повітря. Для цього треба просіювати всі сухі інгредієнти.

Лайфхак №2. Вибирайте правильне борошно

Для тортів беріть борошно вищого ґатунку і тонкого помелу. Так ваша випічка не буде важкою і щільною. Зберігайте борошно в закритому посуді, щоб волога її не дісталася.

Лайфхак №3. Правильно розтоплюйте шоколад для крему або ганаша

Найбільша помилка в цьому процесі – це перегрів шоколаду. Через це він швидко застигає, а при додаванні вершків – згортається. Наприклад, якщо ви готуєте ганаш. А робити це треба так: подрібнений шоколад покладіть у жароміцну миску над каструлею з киплячою водою. Миска не має торкатися води. Дайте шоколаду трохи охолонути, перш ніж додавати вершки.

Лайфхак №4. Для вершкового крему вибирайте жирний м'який сир і масло

Щоб вершковий крем був щільним і повітряним, обов'язково беріть жирний м'який сир. Інакше, коли додаватимете в нього цукор або цукрову пудру, є ризик отримати не крем, а рідку субстанцію. Те ж саме і про вершкового масло. Дешеве масло містить більше води, і з нього не вийде густий і насичений крем.

Лайфхак №5. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури

Перш ніж приступити до приготування, важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури. Заздалегідь дістаньте яйця і масло з холодильника. Якщо масло занадто заморожене, наріжте на дрібні шматочки і залиште приблизно на 15 хвилин.

Читайте також:
Як "приручити" вершкове масло – 6 частих помилок

Лайфхак №6. Купіть решітку для охолодження

Саме так будь-яка випічка має "відпочивати" після випічки. Якщо одразу після духовки покласти її в тарілку або на стіл, дно ваших виробів обов'язково стане вологим. Перед тим, як викладати випічки на решітку, постеліть на неї пергамент.

Лайфхак №7. Якщо не впевнені, що випічка допеклася, укрийте її фольгою

Часто трапляється так, що зверху випічка готова, а всередині сирувата. Щоб запобігти підгорянню, накрийте її фольгою. Так ваш виріб пропечеться до кінця.

За матеріалами: Lovefood.com.

Тут зібрано 13 помилок, яких ми припускаємося, коли готуємо в мультиварці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як приготувати ідеальну випічку з листкового тіста: 5 важливих лайфхаків Улюблені десерти дитинства: 5 рецептів радянських солодощів 5 десертів з радянського минулого, якщо "дружите" з цукром 3 рецепти всесвітньо відомих пирогів
Реклама

Новини партнерів

Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа

Популярні статті

Сьогодні, 11:44Зірково

А ви впізнаєте на цих весільних фото Ольгу Сумську? Дивимося знімки, зроблені 25 років тому

Вчора, 18:40Зірково

Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання ексбойфренда співачки

Вчора, 15:15Психо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

Вчора, 14:15Зірково

Заміж за олігарха і заборонена вага: 10 одкровень Тіни Кароль з її нового інтерв'ю

Вчора, 12:18Смачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

Вчора, 08:40Психо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

5 травняNo Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

5 травняЗірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

5 травняСмачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

5 травняФаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

5 травняЗірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

5 травняЗірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

5 травняEvents

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

5 травняЗірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

5 травняЗірково

Як DZIDZIO розділить майно з дружиною

5 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

Новини партнерів

Оборвалась жизнь знаменитого певца, трагические детали
Оборвалась жизнь знаменитого певца, трагические детали
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Вітвіцька вразила новим коханням
Вітвіцька вразила новим коханням
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Бывший Тины Кароль, которого она скрывала, выдал детали романа
Бывший Тины Кароль, которого она скрывала, выдал детали романа
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти