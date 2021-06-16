Альфахорес – аргентинське печиво, що миттєво тане в роті (оригінальний рецепт)

Це один з найпопулярніших десертів не тільки в Латинській Америці, він відомий і в Іспанії. Це печиво-сендвіч, яке з'єднується прошарком вареного згущеного молока і прикрашається кокосовою стружкою

Аргентинське печиво альфахорес

Воно буквально розсипається в роті і моментально тане, бо готується з повітряного пісочного тіста, кружальця якого надійно скріплює згущене молоко. Альфахорес – найпопулярніше печиво в Аргентині та інших країнах Латинської Америки. І ви точно не пошкодуєте, якщо відтворите цей рецепт удома та занесете до списку свого постійного домашнього печива.

Розкішні стільники – так можна перекласти альфахорес з арабської

Саме з Близького Сходу, за словами істориків, прабатько цього печива перекочував до Іспанії, а потім, приблизно в 16-му столітті, засвітився в країнах Латинської Америки. Там це печиво прийняли і почали вдосконалювати солодку випічку на свій лад.

Як прикрашати альфахорес

Традиційно – це пісочне печиво-сендвіч, яке скріплюється шаром вареного згущеного молока. Випічка має постояти в морозильній камері, щоб згущене молоко схопилося. Прикрашати його можна різними варіянтами. Кокосовою стружкою або цукровою пудрою, вмочити в чорному або білому шоколаді. Альфахорес можна і не прикрашати, він і без цього доволі смачний.

Як приготувати печиво альфахорес

Рецепт печива альфахорес Фото: freepik.com

Інгредієнти

Яйце – 1 шт.

Жовток – 1 шт.

Цукор – 3/4 ск.

Масло вершкове – 100 г

Пшеничне борошно, кукурудзяне борошно – по 1 ск.

Ванільний цукор – 2 ч. л.

Розпушувач – 1 ч. л.

Варене згущене молоко – 150 г

Кокосова стружка

Спосіб приготування

У вершкове масло кімнатної температури висипати цукор, ванільний цукор, жовток і яйце, все ретельно розтерти до однорідної маси. Просіяні розпушувач, кукурудзяне і пшеничне борошно вмішати в отриману суміш. Має вийти тісто, що не прилипає до долонь. Скачати кулю і помістити в холодильник на 25-35 хвилин. Розкачати тісто в лист, завтовшки приблизно в 1 см, і формочкою вирізати кружальця. Викласти на застелене пергаментом деко, дотримуючись дистанції. Випікати за температури 170-180 градусів не більше 10 хвилин. Але якщо за 5 хвилин печиво підрум'янилося, треба виймати його з духовки. Дати охолонути. З'єднати заготовки вареним згущеним молоком, краї обваляти в кокосовій стружці, охолодити.

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