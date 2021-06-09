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Печиво мільйонера – це калорійна бомба, але її варто спробувати

Сьогодні, 17:32

Це печиво з трьох шарів – пісочне тісто, домашня карамель і шоколад

Печиво мільйонера
Печиво мільйонера
Фото: instagram.com/tastylife_yana/

Зараз уже навряд чи хтось скаже, де вперше і ким конкретно було приготовлено це печиво. Дебют, публікація рецепта, відбувся 50 років тому в одному з австралійських жіночих журналів. Тоді господаркам пропонувалося приготувати печиво, що складається з трьох шарів – пісочного тіста, карамелі та шоколаду. Ймовірно, через розкішний склад випічки їй і дали не менш розкішну назву. Рецепт і поради з приготування – знайдете нижче. І так, це дуже калорійна штука, але вона безперечно варта того, щоб її спробувати. Ну і увійти до списку вашого улюбленого домашнього печива.

3 ради з приготування печива мільйонера

  • Нарізати печиво бажано зубчастим ножем. Він створює чіткішу лінію і не зіпсує гладінь шоколаду
  • Перед тим, як ви покриватимете печиво карамельним шаром, пісочний корж має охолонути
  • Зберігати печиво можна до 3 днів у холодильнику, але в герметичному посуді

Печиво мільйонера – рецепт

Для тіста:

  • 175 г вершкового масла 82% і трохи для змазування форми
  • 250 г пшеничного борошна і трохи на посипання
  • 75 г цукрової пудри

Для карамельного і шоколадного шарів:

  • 790 г згущеного молока
  • 100 г цукру, можна тростинного
  • 100 г вершкового масла 82%
  • 250 г чорного шоколаду (не менше 70% какао-порошку)

Спосіб приготування:

  1. Нагріти попередньо духовку до 180 градусів, викласти на деко пергамент і змастити маслом.
  2. Змішати борошно, цукрову пудру і вершкове масло до отримання суміші в консистенції крихти, сформувати кулю. Перекласти тісто на деко і випікати 20 хвилин до блідо-коричневого кольору.
  3. Для карамелі згущене молоко, цукор і вершкове масло покласти в антипригарну каструлю і гріти на середньому вогні, постійно помішуючи, до консистенції, як у шоколадної глазурі.
  4. Щойно охолоне, нанести рівномірно на корж. Оохолодити
  5. Розтопити шоколад над водяною банею, дати трохи охолонути і нанести на шар карамелі.
  6. За бажанням прикрасити горіхами, охолодити.

За матеріалами: Мasterclass.com.

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Джерело: instagram.com/tastylife_yana/
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