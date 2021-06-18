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Киш с черешней и миндалем – рецепт для изысканного летнего завтрака

Сегодня, 10:39

Киш – это классика французской выпечки, открытый пирог с основой из песочного теста. В сезон черешни можно приготовить киш с этой ягодой. Очень вкусно она гармонирует с ореховой пастой на основе миндаля

Киш с черешней и миндалем
Киш с черешней и миндалем

Киш – один из самых известных пирогов, который вошел в мировую историю пекарства. Он родом из Франции, бывает со сладкой или соленой начинкой. Григорий Герман в авторской рубрике "Вкусное утро" рассказал, как удачно использовать сезонную ягоду – черешню, приготовив настоящий сладкий шедевр. А как незабываемо провести следующие три месяца, узнаете из нашего календаря летних лайфхаков.

Чтобы приготовить сладкий киш по рецепту Григория Германа понадобятся:

Для теста:

  • Мука – 250 г
  • Сливочное масло – 125 г
  • Вода – 4 ст. л.
  • Соль – 3 ст. л.

Для начинки:

  • Вода – 600 мл
  • Желатин – 20 г
  • Черешня – 500 г
  • Сахар – 60 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Миндаль – 150 г
  • Соль

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Способ приготовления

  1. В миске смешать муку, сливочное масло комнатной температуры, немного воды и соль. Замесить тесто и отложить его в холодильник, чтобы доходило до нужного состояния.
  2. Тем временем подготовить все для желе. В кастрюлю влить воду и засыпать желатин, тщательно перемешать и поставить на огонь, добавить сахар и 200 грамм черешни.
  3. Отделить желтки от белков, желтки смешать с сахарной пудрой. Миндаль перебить в блендере и смешать с желтками.
  4. Черешни очистить от косточек.
  5. Остывшее тесто раскатать тонким слоем и выложить на противень. Обрезать концы. На дно выложить ореховую смесь, сверху – черешни. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут. Готовый пирог залить черешневым желе и подождать, пока оно застынет.

И еще об одном рецепте киша, на этот раз с тунцом и шпинатом, узнаете из этого видео.

Здесь узнаете о самом черничном финском пироге и как его испечь.

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