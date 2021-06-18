Киш с черешней и миндалем – рецепт для изысканного летнего завтрака

Киш – это классика французской выпечки, открытый пирог с основой из песочного теста. В сезон черешни можно приготовить киш с этой ягодой. Очень вкусно она гармонирует с ореховой пастой на основе миндаля

Киш с черешней и миндалем

Киш – один из самых известных пирогов, который вошел в мировую историю пекарства. Он родом из Франции, бывает со сладкой или соленой начинкой. Григорий Герман в авторской рубрике "Вкусное утро" рассказал, как удачно использовать сезонную ягоду – черешню, приготовив настоящий сладкий шедевр. А как незабываемо провести следующие три месяца, узнаете из нашего календаря летних лайфхаков.

Чтобы приготовить сладкий киш по рецепту Григория Германа понадобятся:

Для теста:

Мука – 250 г

Сливочное масло – 125 г

Вода – 4 ст. л.

Соль – 3 ст. л.

Для начинки:

Вода – 600 мл

Желатин – 20 г

Черешня – 500 г

Сахар – 60 г

Яйца – 2 шт.

Сахарная пудра – 100 г

Миндаль – 150 г

Соль

Способ приготовления

В миске смешать муку, сливочное масло комнатной температуры, немного воды и соль. Замесить тесто и отложить его в холодильник, чтобы доходило до нужного состояния. Тем временем подготовить все для желе. В кастрюлю влить воду и засыпать желатин, тщательно перемешать и поставить на огонь, добавить сахар и 200 грамм черешни. Отделить желтки от белков, желтки смешать с сахарной пудрой. Миндаль перебить в блендере и смешать с желтками. Черешни очистить от косточек. Остывшее тесто раскатать тонким слоем и выложить на противень. Обрезать концы. На дно выложить ореховую смесь, сверху – черешни. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут. Готовый пирог залить черешневым желе и подождать, пока оно застынет.

И еще об одном рецепте киша, на этот раз с тунцом и шпинатом, узнаете из этого видео.

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