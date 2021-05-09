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Імператорський сніданок – рецепт солодкого віденського омлету

Сьогодні, 08:00

Подавати його слід з яблучним пюре або сливовим варенням

Фото: Инстаграм

Якщо в Ізраїлі обожнюють ситну шакушуку, яєчню з овочами, то австрійці не проти поснідати солодким омлетом. Його називають або імператорським, або Кайзершмарном. Кайзер – імператор, а "шмарн" – мішанина. На вигляд він схожий на невдалі млинці, тобто не має вивіреної форми. Тому, власне, і мішанина. А імператорський він через легенду. Мовляв, один з австрійських імператорів хотів млинців, вони у кухаря не вдалися, але він все-таки вирішив спробувати та із задоволенням їх схвалив. Тепер організувати імператорський сніданок у себе вдома можемо і ми.

Віденський омлет (на 2 порції)

Інгредієнти

  • Куряче яйце – 4 шт.
  • Молоко – 250 мл
  • Пшеничне борошно – 150 г
  • Сіль – щіпка
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Ром – 3 ст. л.
  • Родзинки – 3 ст. л.
  • Кориця – до смаку
  • Вершкове масло – на смак
  • Цукрова пудра – за смаком
  • Мигдальні пластівці – за смаком
  • Кунжут – за смаком

Спосіб приготування

  1. Родзинки вимочити в ромі (можна у вині) 30-45 хвилин. Яйця розділити на жовтки і білки. Білки збити, жовтки змішати з молоком, борошном, сіллю, цукром і білками.
  2. Розтопити масло на сковороді й налити частину маси. Млинець має бути не товстим. Посипати родзинками, підсмажити, розділити на 2-4 частини і перевернути. Коли млинець підрум'янитися, зняти з вогню.
  3. Посипати цукровою пудрою, додати корицю, кунжут або пластівці мигдалю.
  4. Подавати з яблучним пюре або сливовим варенням.

Тут дізнаєтеся рецепт фритати, найулюбленішої в Італії яєчні.

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