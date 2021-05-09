Імператорський сніданок – рецепт солодкого віденського омлету
Подавати його слід з яблучним пюре або сливовим варенням
Якщо в Ізраїлі обожнюють ситну шакушуку, яєчню з овочами, то австрійці не проти поснідати солодким омлетом. Його називають або імператорським, або Кайзершмарном. Кайзер – імператор, а "шмарн" – мішанина. На вигляд він схожий на невдалі млинці, тобто не має вивіреної форми. Тому, власне, і мішанина. А імператорський він через легенду. Мовляв, один з австрійських імператорів хотів млинців, вони у кухаря не вдалися, але він все-таки вирішив спробувати та із задоволенням їх схвалив. Тепер організувати імператорський сніданок у себе вдома можемо і ми.
Віденський омлет (на 2 порції)
Інгредієнти
- Куряче яйце – 4 шт.
- Молоко – 250 мл
- Пшеничне борошно – 150 г
- Сіль – щіпка
- Цукор – 1 ст. л.
- Ром – 3 ст. л.
- Родзинки – 3 ст. л.
- Кориця – до смаку
- Вершкове масло – на смак
- Цукрова пудра – за смаком
- Мигдальні пластівці – за смаком
- Кунжут – за смаком
Спосіб приготування
- Родзинки вимочити в ромі (можна у вині) 30-45 хвилин. Яйця розділити на жовтки і білки. Білки збити, жовтки змішати з молоком, борошном, сіллю, цукром і білками.
- Розтопити масло на сковороді й налити частину маси. Млинець має бути не товстим. Посипати родзинками, підсмажити, розділити на 2-4 частини і перевернути. Коли млинець підрум'янитися, зняти з вогню.
- Посипати цукровою пудрою, додати корицю, кунжут або пластівці мигдалю.
- Подавати з яблучним пюре або сливовим варенням.
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