Як приготувати омлет Пуляр, що підірвав Instagram
Повітряний і легкий – спробуйте його на смак і ви
Поглянувши на цей французький омлет, одразу не зрозумієш – це якийсь повітряний бісквіт ув жовтому кремі чи справді омлет. Так, це омлет. Омлет з Франції. І якщо ви знаєте, як приготувати ідеальні яйця пашот, то час навчитися справлятися і з омлетом Пуляр. Забігаючи наперед – технологія нескладна.
Найповітряніший омлет у світі з острова Мон-Сен-Мішель
Саме тут народився цей омлет. Діло було в 19 столітті. Молода француженка Аннетт Пуляр, не поділивши з родичами спадок, вирішила відкрити трактир. От тільки годувати мандрівників і прочан було практично нічим. Лиш яйцями. Але навіть страшенно голодним це теж набридло.
За легендою, рецепт повітряного омлету підказав Аннетт один з мандрівників. Він запропонував відокремити білки від жовтків і готувати їх окремо в печі. Невдовзі омлет став коронною стравою мадам Пуляр, і так само швидко про нього дізналася вся Франція. Сьогодні для всіх, хто прибуває на Мон-Сен-Мішель, візит у ресторан "Матінки Пуляр" обов'язковий. До речі, омлет став справою прибутковою, якщо врахувати, що вартість його – близько 30 євро.
Технологія приготування
Тепер, як і багато років тому, омлет Пуляр готується в печі на сковороді. Причому на сковороду перед смаженням не кладуть масло чи олію. Тобто, по суті, омлет запікається. Білки відокремлюються від жовтків, збиваються і смажаться окремо. Спочатку – корж із жовтків (це оболонка омлету), а потім на нього викладається збитий у хмаринку білок.
Омлет Пуляр
Інгредієнти
- 5 яєць
- 20 г вершкового масла
- 2 ст. л. молока або вершків
- Сіль, перець
⠀ Спосіб приготування
- Відокремити білки від жовтків.
- Жовтки збити окремо з декількома ложками молока або вершків і дрібкою солі, як для звичайного омлету.
- Сковороду поставити на середній вогонь. Додати зовсім небагато масла.
- Вилити жовтки і рівномірно розподілити по сковорідці.
- Поки жовтки починають присмажуватися, збити білки з дрібкою солі й перцю до густої піни.
- Коли жовтки схопилися, викласти білкову піну зверху і смажити, не закриваючи кришкою 7-10 хвилин.
- Білок має бути пружним і не липнути до пальців.
- Акуратно зняти омлет і перенести на тарілку. Розрізати навпіл і скласти білком всередину.
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