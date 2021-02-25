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Як приготувати омлет Пуляр, що підірвав Instagram

Сьогодні, 18:01

Повітряний і легкий – спробуйте його на смак і ви

Поглянувши на цей французький омлет, одразу не зрозумієш – це якийсь повітряний бісквіт ув жовтому кремі чи справді омлет. Так, це омлет. Омлет з Франції. І якщо ви знаєте, як приготувати ідеальні яйця пашот, то час навчитися справлятися і з омлетом Пуляр. Забігаючи наперед – технологія нескладна.

Найповітряніший омлет у світі з острова Мон-Сен-Мішель

Саме тут народився цей омлет. Діло було в 19 столітті. Молода француженка Аннетт Пуляр, не поділивши з родичами спадок, вирішила відкрити трактир. От тільки годувати мандрівників і прочан було практично нічим. Лиш яйцями. Але навіть страшенно голодним це теж набридло.

За легендою, рецепт повітряного омлету підказав Аннетт один з мандрівників. Він запропонував відокремити білки від жовтків і готувати їх окремо в печі. Невдовзі омлет став коронною стравою мадам Пуляр, і так само швидко про нього дізналася вся Франція. Сьогодні для всіх, хто прибуває на Мон-Сен-Мішель, візит у ресторан "Матінки Пуляр" обов'язковий. До речі, омлет став справою прибутковою, якщо врахувати, що вартість його – близько 30 євро.

Технологія приготування

Тепер, як і багато років тому, омлет Пуляр готується в печі на сковороді. Причому на сковороду перед смаженням не кладуть масло чи олію. Тобто, по суті, омлет запікається. Білки відокремлюються від жовтків, збиваються і смажаться окремо. Спочатку – корж із жовтків (це оболонка омлету), а потім на нього викладається збитий у хмаринку білок.

Омлет Пуляр

Фото: instagram.com/art.fitnesspm/
Фото: instagram.com/art.fitnesspm/

Інгредієнти

  • 5 яєць
  • 20 г вершкового масла
  • 2 ст. л. молока або вершків
  • Сіль, перець

⠀ Спосіб приготування

  1. Відокремити білки від жовтків.
  2. Жовтки збити окремо з декількома ложками молока або вершків і дрібкою солі, як для звичайного омлету.
  3. Сковороду поставити на середній вогонь. Додати зовсім небагато масла.
  4. Вилити жовтки і рівномірно розподілити по сковорідці.
  5. Поки жовтки починають присмажуватися, збити білки з дрібкою солі й перцю до густої піни.
  6. Коли жовтки схопилися, викласти білкову піну зверху і смажити, не закриваючи кришкою 7-10 хвилин.
  7. Білок має бути пружним і не липнути до пальців.
  8. Акуратно зняти омлет і перенести на тарілку. Розрізати навпіл і скласти білком всередину.

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