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Императорский завтрак – рецепт сладкого венского омлета

Сегодня, 08:00

Подавать его следует с яблочным пюре или сливовым вареньем

Фото: Инстаграм

Если в Израиле обожают сытную шакушуку, яичницу с овощами, то австрийцы не против позавтракать сладким омлетом. Его называют или императорским, или Кайзершмарном. Кайзер – император, а "шмарн" – мешанина, ерунда. С виду он похож на неудачные блинчики, то есть не имеет выверенной формы. Поэтому, собственно, и мешанина. А императорский он из-за легенды. Мол, один из австрийских императоров хотел блинов, они не получились, но он все-же решил попробовать блюдо и с удовольствием его одобрил. Теперь организовать императорский завтрак у себя дома можем и мы.

Венский омлет (на 2 порции)

Ингредиенты

  • Куриное яйцо – 4 шт.
  • Молоко – 250 мл
  • Пшеничная мука – 150 г
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Ром – 3 ст. л.
  • Изюм – 3 ст. л.
  • Корица – по вкусу
  • Сливочное масло – по вкусу
  • Сахарная пудра – по вкусу
  • Миндальные хлопья – по вкусу
  • Кунжут – по вкусу

Способ приготовления

  1. Изюм вымочить в роме (можно в вине) 30-45 минут. Яйца разделить на желтки и белки. Белки взбить, желтки смешать с молоком, мукой, солью, сахаром и белками.
  2. Растопить масло на сковороде и налить часть массы. Блин не должен быть толстым. Посыпать изюмом, поджарить, разделить на 2-4 части и перевернуть. Когда блин подрумяниться, снять с огня.
  3. Посыпать сахарной пудрой, добавить корицу, кунжут или хлопья миндаля.
  4. Подавать с яблочным пюре или сливовым вареньем.

Здесь узнаете рецепт фриттаты, самой любимой в Италии яичницы.

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