Императорский завтрак – рецепт сладкого венского омлета
Подавать его следует с яблочным пюре или сливовым вареньем
Если в Израиле обожают сытную шакушуку, яичницу с овощами, то австрийцы не против позавтракать сладким омлетом. Его называют или императорским, или Кайзершмарном. Кайзер – император, а "шмарн" – мешанина, ерунда. С виду он похож на неудачные блинчики, то есть не имеет выверенной формы. Поэтому, собственно, и мешанина. А императорский он из-за легенды. Мол, один из австрийских императоров хотел блинов, они не получились, но он все-же решил попробовать блюдо и с удовольствием его одобрил. Теперь организовать императорский завтрак у себя дома можем и мы.
Венский омлет (на 2 порции)
Ингредиенты
- Куриное яйцо – 4 шт.
- Молоко – 250 мл
- Пшеничная мука – 150 г
- Соль – щепотка
- Сахар – 1 ст. л.
- Ром – 3 ст. л.
- Изюм – 3 ст. л.
- Корица – по вкусу
- Сливочное масло – по вкусу
- Сахарная пудра – по вкусу
- Миндальные хлопья – по вкусу
- Кунжут – по вкусу
Способ приготовления
- Изюм вымочить в роме (можно в вине) 30-45 минут. Яйца разделить на желтки и белки. Белки взбить, желтки смешать с молоком, мукой, солью, сахаром и белками.
- Растопить масло на сковороде и налить часть массы. Блин не должен быть толстым. Посыпать изюмом, поджарить, разделить на 2-4 части и перевернуть. Когда блин подрумяниться, снять с огня.
- Посыпать сахарной пудрой, добавить корицу, кунжут или хлопья миндаля.
- Подавать с яблочным пюре или сливовым вареньем.
Здесь узнаете рецепт фриттаты, самой любимой в Италии яичницы.
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