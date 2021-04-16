Тортилья де пататас, або іспанський омлет – в чому його особливість і як приготувати

Нескладно, як і будь-який інший омлет, але запасіться картоплею

Певно, не придумає людство кращого варіанту для сніданку, ніж омлет. Це доведено і наявністю свого омлету в окремо взятій країні. Наприклад, в Італії – це фритата, в Японії – омурайсу. Іспанія – не виняток, вранці там готують тортилья де пататас. З назви зрозуміло – в Іспанії люблять омлет з картоплею. Дізнаємося, як його приготувати. Якщо ви любите дріжджову випічку і у вас є цікавий рецепт, беріть участь у нашому конкурсі.

Омлет по-іспанськи – більше, ніж омлет

По-перше, це не просто ранкова страва в Іспанії. Він, порізаний порційно, входить до складу легендарних іспанських закусок – тапас. Особливість тортилья де пататас підказує його назва – в складі присутня картопля. Це робить такий омлет набагато ситнішим. Їсти його можна холодним і гарячим. І, звісно, крім картоплі, в омлет слід додати цибулю, солодкий перець, артишоки.

Усе геніально просте починалося з недбалості

І більшість іспанців цю версію підтримують. А версія така: в середині 19-го століття яєчню з картоплею приготувала одна домогосподарка для генерала Томаса Зумаласаррегі. Справа була в Більбао, генерал зупинився у неї на обід. Моторна жінка зібрала все, що було вдома – яйця, картоплю і цибулю – і приготувала цей омлет. Він так сподобався генералу, що той вирішив годувати тортильєю де пататас свою армію.

Сьогодні цю страву можна не лише спробувати у закладах, а й купити напівфабрикат у кожному супермаркеті. Це практично, як піца для італійців.

Як приготувати омлет по-іспанськи

Іспанський омлет Фото: Инстаграм

Інгредієнти

4-5 шт. – картопля

1 шт. – цибуля

6 шт. – яйця

3 ст. л. – оливкова олія

сіль, мелений перець за смаком

Спосіб приготування

Картоплю очистити і тонко нарізати кружельцями. Цибулю тонко нарізати. У великій сковороді на середньому вогні розігріти 2 ст. л. оливкової олії. Додати картоплю і цибулю і обсмажити. Приправити сіллю і перцем за смаком. Картопля має готуватися близько 15 хвилин до золотавого кольору. У великій мисці збити 6 яєць, додати сіль і перець за смаком. Обсмажену картоплю і цибулю, добре перемішати. У сковороді розігріти оливкову олію, влити масу з яєць і картоплі. Готувати на середньому вогні близько 6 хвилин, щоб знизу омлет не пригорів. Накрити тарілкою сковороду і перевернути омлет на тарілку. Перекласти омлет в сковороду верхньою стороною вниз і готувати ще близько 4 хвилин.

Як їдять тортилью де пататас в Іспанії

Перше – омлет не має бути надто засмаженим і сухим. Іспанці люблять, щоб у центрі він був рідкуватим за консистенцією

Його їдять як самостійну страву і використовують у бутербродах і закусках

Часто доповнює тортилью де пататас майонез з часником

У бутерброд з тортильєю кладуть бекон, зелені оливки, перець

Тут дізнаєтеся, як приготувати омлет по-корейськи.

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