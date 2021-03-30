Як приготувати екзотичний омурайсу: покроковий рецепт омлету по-японськи

Ця страва вкоренилося в Японії в 19 столітті, а готують омлет на знак вдячності

Схоже, що в кожній країні світу є свій особливий омлет. Ми розповідали про корейський герандчим, тепер настав час навчитися готувати омлет по-японськи. Там він називається омурайсу. Для того, щоб приготувати його, а, вірніше, сформувати, потрібна певна вправність. І так, він обов'язково подається із соусом і рисом з куркою всередині. Дізнаємося, що потрібно, аби приготувати омлет по-японськи на українській кухні. І почнемо з особливостей цієї страви.

Омурайсу – симбіоз західної і японської кухонь

Фото: Японський омлет омурайсу Фото: Японський омлет омурайсу Фото: Инстаграм

Бо страви з яєць (омлет) були завезені в Японію в 19-м столітті. Японцям це діло сподобалося, і вони вирішили привнести в нього свої особливості. Тобто обов'язково готувати омлет з рисом, а до соусу додавати свій улюблений соєвий. Тобто для омурайсу потрібен не просто кетчуп, а особливий соус. Це і є друга особливість страви.

Соус для омурайсу – рецепт

Мабуть, правильніше починати готувати цей омлет з приготування соусу. Для нього потрібно взяти:

Яловичий бульйон – 1 склянка

Коричневий цукор – щіпка

Кетчуп – 3 ст. л.

Соєвий соус – 3 ст. л.

Змішайте всі ці інгредієнти до розчинення цукру, поставте на повільний вогонь і проваріть кілька хвилин. Соус готовий. Перед подачею його потрібно буде трохи підігріти. Саме цей соус дуже добре підкреслює не тільки смак смажених яєць, а й начинку омурайсу. Для неї потрібен рис і курка.

Як приготувати начинку для омурайсу

Фото: японський омлет омурайсу Фото: японський омлет омурайсу

Взяти якісний рис, експерти радять жасминовий. Та інші інгредієнти:

Жасминовий рис (зварений) – 350 г

Ріпчасту цибулю – 60 г ⠀

Зелений горошок – 30 г

Курку – 150 г

Кетчуп – 3 ст. л.

Соєвий соус – 1 ст. л.

На олії треба обсмажити подрібнену цибулю до прозорості, додати дрібно нарізану курку, посолити і смажити кілька хвилин, до готовності курки. Додати рис, добре перемішати, щоб не було грудочок. Додати горошок, кетчуп і соєвий соус, перемішати і зняти з вогню. Тепер настав час для яєць і формування омурайсу.

Тонкощі приготування омурайсу ⠀

Як уже сказано вище, для омлету по-японськи потрібна вправність:

Отже, збийте 4 яйця зі столовою ложкою вершків і дрібкою солі. Потім треба вилити яйця на розігрітий вок або глибоку сковорідку. Доки яйця не схопилися, перемішати їх лопаткою або паличками, як це роблять в Японії, щоб надати омлету повітряної текстури. ⠀⠀⠀ Коли побачите, що внизу омлет вже приготувався, а на поверхні ще залишається сируватим, потрібно вимкнути вогонь і викласти на омлет половину смаженого рису. Скласти краї омлету на рис, загортаючи начинку в омлет. Ідеально, якщо омлет огортатиме начинку з усіх боків. Акуратно перекласти омлет з рисом на тарілку, перевернувши сковороду. Подавати із соусом, за бажанням можна прикрасити зеленню.

Тут знайдете рецепт популярного французького омлету Пуляр. ⠀⠀

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