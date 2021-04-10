10 рецептів смачного сніданку з яєць
Почніть новий день красиво і смачно
У вихідний сніданок виходить особливо смачним. По-перше, є настрій для того, щоб його приготувати. По-друге, більше вільного часу для фантазії. Ми вже розповідали, що італійці їдять вранці яєчню фритату, а тепер пропонуємо 10 варіантів страв з яєць. Вибір достатній, для того, щоб зробити свій сніданок насправді смачним.
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Скрембл з беконом
Інгредієнти
- Яйця – 5 шт.
- Бекон – 150 г
- Масло вершкове – 50 г
- Сіль, перець, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Окремо посмажити бекон, відкласти і накрити, щоб не остигав.
- Розбити всі яйця і злегка перемішати. Важливо, щоб не залишилося жодного цілого жовтка.
- Розігріти на сковорідці масло до появи пухирців і шипіння. Прибрати сковорідку з вогню і почекати, доки шипіння припиниться. Яйця повинні потрапити в масло гаряче, але не кипляче.
- Вилити в сковорідку яйця, чекати 30 секунд, посолити, поперчити.
- Акуратно перемішати яєчну масу до того, як вона придбає кремову текстуру.
- Швидко перекласти в заздалегідь поставлену поруч тарілку.
Яєчні кошики
Інгредієнти
- Яйце – 5 шт.
- Шпинат – 200 г
- Цибуля порей – 50 г
- Болгарський перець – 1 шт.
- Броколі – 1 голівка
- Помідор – 1 шт.
- Вершкове масло – 100 г
- Пармезан, чедер – по 100 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Броколі відварити подрібнити, овочі дрібно нарізати, посолити, поперчити.
- Збити яйця до однорідного стану.
- У змащену маслом форму для кексів покласти суміш з овочів.
- Вилити збиті яйця в кожну чашку для кексів, доки рідина майже не досягне вершини. Посипати тертим сиром.
- Випікати 20 хвилин за температури 180 градусів.
Омлет зі шпинатом, солодким в'яленим помідором, цибулею порей і сиром
Інгредієнти
- Яйця – 6 шт.
- Молоко 6 ст. л.
- Шпинат – 50 г
- Цибуля порей – 50 г
- Сир – 60 г
- Салямі – 100 г
- В'ялені помідори – 5-6 шт.
- Сіль, перець за смаком
Спосіб приготування
- Яйця збити вінчиком з молоком до однорідності. Сир натерти, шпинат і цибулю дрібно нарізати. Перець нарізати кубиками.
- Сковороду змастити вершковим маслом, розігріти.
- Налити половину яєчної суміші, зверху покласти цибулю. Потім вилити решту суміш і викласти шпинат, зверху – ковбасу, перець і тертий сир.
- Накрити другою половиною омлету і потримати кілька хвилин під кришкою.
- До омлету автор рецепта пропонує подавати кульки з маскарпоне і курячого паштету з кунжутом.
Омлет із сиром і помідорами
Інгредієнти
- Яйця – 5-6 шт.
- Шинка – 100 г
- Сир – 100 г
- Помідор – 1 шт.
- Дрібка солі
Спосіб приготування
- Розділити яйця на жовтки і білки, посолити і злегка збити.
- На розігріту і змащену злегка маслом сковороду налити тонкий шар білків, щойно вони трохи схопляться, на один бік викласти шинку.
- Накрити другою половиною. На тепер вільну частину сковороди налити жовтки, викласти помідор, нарізаний кільцями, накрити. Готувати кілька хвилин.
- Зверху вилити суміш білка і тертого сиру. Смажити до готовності.
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Шакшука
Інгредієнти
- 2 ст. л. – оливкової олії
- 2 зуб. – часнику
- по 1 шт. – червоний перець, жовтий перець, нарізаний смужками
- 1 ч. л. – меленого насіння кмину
- 4 шт. – яйця
- 400 г – консервовані або свіжі помідори
- лаврове листя, базилік, коріандр, паприка, сіль, перець за смаком
Спосіб приготування
- Нагріти оливкову олія в сковороді з кришкою і додати часник.
- Готувати, доки вона не почне підрум'янюватися, потім прибрати часник. Додати перець у сковороду з кмином і паприкою.
- Тушкувати, доки перець не стане м'яким. Помідори викласти на сковороду з лавровим листям і тушкувати близько 10 хвилин, доки соус не загусне.
- Зробити 4 поглиблення в соусі та обережно вбити в них яйця. Приправити яйця невеликою кількістю солі і перцю.
- Накрити сковороду кришкою і готувати близько 5 хвилин або доки яйця не застигнуть.
- Подавати шакшуку, посипану базиліком і коріандром.
Сендвіч "Крок-мадам"
Інгредієнти
- 6 скибочок тостового хліба
- 6 шматочків карбонаду за розміром хліба
- 80-100 г сиру грюйер
- 20 г дижонської гірчиці
- Вершкове масло – за бажанням
- 3 яйця
Для соусу бешамель
- 1-2 ст. л. борошна
- 30 г вершкового масла
- 300 мл молока
- 1/4 ч. л. мускатного горіха
Спосіб приготування:
- Сир натерти, свинину нарізати.
- Для соусу бешамель розтопити вершкове масло. Додати борошно і перемішати до утворення грудок (близько однієї хвилини). Додати частинами молоко. Коли суміш загусне, додати ще. Коли вийде суміш, схожа за консистенцією на манну кашу, прибрати з вогню, додати сіль, мускатний горіх і 20-30 г сиру.
- Накрити кришкою, щоб не утворювалася плівка.
- Хліб для тостів змастити маслом з одного боку і відправити в духовку на п'ять хвилин за 200 градусів, щоб підсмажився.
- Підсмажений хліб змастити гірчицею, покласти зверху свинину, насипати сир, накрити другим шматком хліба і полити соусом.
- Поставити в духовку ще на 5-10 хвилин за температури 200 градусів.
- Обсмажити яйця до готовності.
- Дістати сендвічі, покласти на них зверху по яйцю.
Яєчня з лососем і авокадо
Інгредієнти
- 1 ст. л. олії
- 2 свіжих яйця
- 2 тонких скибочки слабосоленого або копченого лосося
- Невеликий пучок руколи
- 1/4 авокадо, нарізаного кубиками
- Трохи свіжовичавленого лимонного соку
- Сіль, мелений перець
Спосіб приготування
- Обсмажте яйця на олії, посоліть і поперчіть.
- Перемішайте кубики авокадо з руколою, викладіть на тарілку разом з скибочками лосося. Збризніть все лимонним соком і посипте щіпкою перцю.
- Щойно яйця повністю приготуються, перекладіть їх на тарілку і одразу ж подавайте.
Рулет з омлету з беконом, сиром і зеленню
Інгредієнти
- 1 велике яйце
- 2 ст. л. нарізаного кропу
- 2 ст. л. молока
- 2 скибочки бекону
- 2 ст. л. вершкового сиру або м'якого сиру
- 1/2 пучка шпинату
Спосіб приготування
- Шпинат припустіть на сковороді, доки він не стане м'яким, відкладіть на тарілку.
- Бекон обсмажте на антипригарній сковороді без масла, перекладіть на паперовий рушник, щоб вбрався зайвий жир.
- Збийте яйце з молоком і посмажте тонкий омлет на тій же сковороді, де смажився бекон.
- Перекладіть готовий омлет на лист пергаменту. Зверху викладіть вершковий сир, скибочки бекону, шпинат. Загорніть у рулет і подавайте.
Яєчня по-середземноморському
Інгредієнти
- 2 великих яйця
- 1/8 чайної ложки солі
- 1/2 ст. л. ложки оливкової олії
- Щіпка пластівців червоного перцю
- 1/2 склянки листя шпинату
- Половинка в'яленого помідора, дрібно нарізаного
- 1 ч. л. ложка дрібно нарізаного запеченого солодкого перцю
- 1 столова ложка тертого сиру пармезан + для подачі
- Мелений чорний перець
- Подрібнена свіжа петрушка
- Підсмажений хліб – для подачі
Спосіб приготування
- Збити яйця і сіль в невеликій мисці за допомогою виделки.
- Розігріти оливкову олію в середній сковороді. Додати гострий червоний перець і шпинат і готувати, доки шпинат не зів'яне, періодично помішуючи.
- Додати в'ялені помідори і солодкий перець. Готувати ще 30 секунд, помішуючи.
- Додати збиті яйця і смажити, постійно помішуючи, доки яйця не "схопляться".
- Зняти з вогню, додати пармезан, перемішати і перекласти все на тарілку. Посипати меленим перцем і зеленню петрушки.
- Подавати яєчню разом з тостами.
Яйця "в хмарі"
Інгредієнти
- 4 яйця
- 1/4 склянки дрібно натертого пармезану
- сіль
- олія
Спосіб приготування
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Деко застеліть пергаментним папером і змастіть олією за допомогою силіконового пензлика.
- Розділіть яйця на жовтки і білки.
- Збивайте білки у великій мисці на високій швидкості, доки не утворяться міцні піки, близько 2-3 хвилин.
- Додайте дрібно натертий сир, перемішайте акуратними рухами від низу до верху.
- Викладіть білки на деко – зробіть чотири акуратні гірки з заглибленнями в центрі.
- Запікайте 3 хвилини, потім обережно додайте в кожну лунку по жовтку. Посоліть і готуйте ще 3 хвилини.
- Акуратно зніміть лопаткою і подавайте на тостах, за бажанням додавши зелень.
Тут знайдете рецепт омлету по-корейськи.
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