10 рецептів смачного сніданку з яєць

Почніть новий день красиво і смачно

У вихідний сніданок виходить особливо смачним. По-перше, є настрій для того, щоб його приготувати. По-друге, більше вільного часу для фантазії. Ми вже розповідали, що італійці їдять вранці яєчню фритату, а тепер пропонуємо 10 варіантів страв з яєць. Вибір достатній, для того, щоб зробити свій сніданок насправді смачним.

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Скрембл з беконом

Фото: скрембл з беконом

Інгредієнти

Яйця – 5 шт.

Бекон – 150 г

Масло вершкове – 50 г

Сіль, перець, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Окремо посмажити бекон, відкласти і накрити, щоб не остигав. Розбити всі яйця і злегка перемішати. Важливо, щоб не залишилося жодного цілого жовтка. Розігріти на сковорідці масло до появи пухирців і шипіння. Прибрати сковорідку з вогню і почекати, доки шипіння припиниться. Яйця повинні потрапити в масло гаряче, але не кипляче. Вилити в сковорідку яйця, чекати 30 секунд, посолити, поперчити. Акуратно перемішати яєчну масу до того, як вона придбає кремову текстуру. Швидко перекласти в заздалегідь поставлену поруч тарілку.

Яєчні кошики

Фото: instagram.com/healthy_sweet_family/

Інгредієнти

Яйце – 5 шт.

Шпинат – 200 г

Цибуля порей – 50 г

Болгарський перець – 1 шт.

Броколі – 1 голівка

Помідор – 1 шт.

Вершкове масло – 100 г

Пармезан, чедер – по 100 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Броколі відварити подрібнити, овочі дрібно нарізати, посолити, поперчити. Збити яйця до однорідного стану. У змащену маслом форму для кексів покласти суміш з овочів. Вилити збиті яйця в кожну чашку для кексів, доки рідина майже не досягне вершини. Посипати тертим сиром. Випікати 20 хвилин за температури 180 градусів.

Омлет зі шпинатом, солодким в'яленим помідором, цибулею порей і сиром

Фото: instagram.com/annazabayrachnaya/

Інгредієнти

Яйця – 6 шт.

Молоко 6 ст. л.

Шпинат – 50 г

Цибуля порей – 50 г

Сир – 60 г

Салямі – 100 г

В'ялені помідори – 5-6 шт.

Сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

Яйця збити вінчиком з молоком до однорідності. Сир натерти, шпинат і цибулю дрібно нарізати. Перець нарізати кубиками. Сковороду змастити вершковим маслом, розігріти. Налити половину яєчної суміші, зверху покласти цибулю. Потім вилити решту суміш і викласти шпинат, зверху – ковбасу, перець і тертий сир. Накрити другою половиною омлету і потримати кілька хвилин під кришкою. До омлету автор рецепта пропонує подавати кульки з маскарпоне і курячого паштету з кунжутом.

Омлет із сиром і помідорами

Фото: instagram.com/dobra_strava_mlt/

Інгредієнти

Яйця – 5-6 шт.

Шинка – 100 г

Сир – 100 г

Помідор – 1 шт.

Дрібка солі

Спосіб приготування

Розділити яйця на жовтки і білки, посолити і злегка збити. На розігріту і змащену злегка маслом сковороду налити тонкий шар білків, щойно вони трохи схопляться, на один бік викласти шинку. Накрити другою половиною. На тепер вільну частину сковороди налити жовтки, викласти помідор, нарізаний кільцями, накрити. Готувати кілька хвилин. Зверху вилити суміш білка і тертого сиру. Смажити до готовності.

Шакшука

Фото: instagram.com/elle_nita/

Інгредієнти

2 ст. л. – оливкової олії

2 зуб. – часнику

по 1 шт. – червоний перець, жовтий перець, нарізаний смужками

1 ч. л. – меленого насіння кмину

4 шт. – яйця

400 г – консервовані або свіжі помідори

лаврове листя, базилік, коріандр, паприка, сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

Нагріти оливкову олія в сковороді з кришкою і додати часник. Готувати, доки вона не почне підрум'янюватися, потім прибрати часник. Додати перець у сковороду з кмином і паприкою. Тушкувати, доки перець не стане м'яким. Помідори викласти на сковороду з лавровим листям і тушкувати близько 10 хвилин, доки соус не загусне. Зробити 4 поглиблення в соусі та обережно вбити в них яйця. Приправити яйця невеликою кількістю солі і перцю. Накрити сковороду кришкою і готувати близько 5 хвилин або доки яйця не застигнуть. Подавати шакшуку, посипану базиліком і коріандром.

Сендвіч "Крок-мадам"

Сендвіч "Крок-мадам" Фото: Pinterest

Інгредієнти

6 скибочок тостового хліба

6 шматочків карбонаду за розміром хліба

80-100 г сиру грюйер

20 г дижонської гірчиці

Вершкове масло – за бажанням

3 яйця

Для соусу бешамель

1-2 ст. л. борошна

30 г вершкового масла

300 мл молока

1/4 ч. л. мускатного горіха

Спосіб приготування:

Сир натерти, свинину нарізати. Для соусу бешамель розтопити вершкове масло. Додати борошно і перемішати до утворення грудок (близько однієї хвилини). Додати частинами молоко. Коли суміш загусне, додати ще. Коли вийде суміш, схожа за консистенцією на манну кашу, прибрати з вогню, додати сіль, мускатний горіх і 20-30 г сиру. Накрити кришкою, щоб не утворювалася плівка. Хліб для тостів змастити маслом з одного боку і відправити в духовку на п'ять хвилин за 200 градусів, щоб підсмажився. Підсмажений хліб змастити гірчицею, покласти зверху свинину, насипати сир, накрити другим шматком хліба і полити соусом. Поставити в духовку ще на 5-10 хвилин за температури 200 градусів. Обсмажити яйця до готовності. Дістати сендвічі, покласти на них зверху по яйцю.

Яєчня з лососем і авокадо

Яєчня з лососем і авокадо Фото: Pinterest

Інгредієнти

1 ст. л. олії

2 свіжих яйця

2 тонких скибочки слабосоленого або копченого лосося

Невеликий пучок руколи

1/4 авокадо, нарізаного кубиками

Трохи свіжовичавленого лимонного соку

Сіль, мелений перець

Спосіб приготування

Обсмажте яйця на олії, посоліть і поперчіть. Перемішайте кубики авокадо з руколою, викладіть на тарілку разом з скибочками лосося. Збризніть все лимонним соком і посипте щіпкою перцю. Щойно яйця повністю приготуються, перекладіть їх на тарілку і одразу ж подавайте.

Рулет з омлету з беконом, сиром і зеленню

Рол з омлету Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 велике яйце

2 ст. л. нарізаного кропу

2 ст. л. молока

2 скибочки бекону

2 ст. л. вершкового сиру або м'якого сиру

1/2 пучка шпинату

Спосіб приготування

Шпинат припустіть на сковороді, доки він не стане м'яким, відкладіть на тарілку. Бекон обсмажте на антипригарній сковороді без масла, перекладіть на паперовий рушник, щоб вбрався зайвий жир. Збийте яйце з молоком і посмажте тонкий омлет на тій же сковороді, де смажився бекон. Перекладіть готовий омлет на лист пергаменту. Зверху викладіть вершковий сир, скибочки бекону, шпинат. Загорніть у рулет і подавайте.

Яєчня по-середземноморському

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 великих яйця

1/8 чайної ложки солі

1/2 ст. л. ложки оливкової олії

Щіпка пластівців червоного перцю

1/2 склянки листя шпинату

Половинка в'яленого помідора, дрібно нарізаного

1 ч. л. ложка дрібно нарізаного запеченого солодкого перцю

1 столова ложка тертого сиру пармезан + для подачі

Мелений чорний перець

Подрібнена свіжа петрушка

Підсмажений хліб – для подачі

Спосіб приготування

Збити яйця і сіль в невеликій мисці за допомогою виделки. Розігріти оливкову олію в середній сковороді. Додати гострий червоний перець і шпинат і готувати, доки шпинат не зів'яне, періодично помішуючи. Додати в'ялені помідори і солодкий перець. Готувати ще 30 секунд, помішуючи. Додати збиті яйця і смажити, постійно помішуючи, доки яйця не "схопляться". Зняти з вогню, додати пармезан, перемішати і перекласти все на тарілку. Посипати меленим перцем і зеленню петрушки. Подавати яєчню разом з тостами.

Яйця "в хмарі"

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

4 яйця

1/4 склянки дрібно натертого пармезану

сіль

олія

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 220 градусів. Деко застеліть пергаментним папером і змастіть олією за допомогою силіконового пензлика. Розділіть яйця на жовтки і білки. Збивайте білки у великій мисці на високій швидкості, доки не утворяться міцні піки, близько 2-3 хвилин. Додайте дрібно натертий сир, перемішайте акуратними рухами від низу до верху. Викладіть білки на деко – зробіть чотири акуратні гірки з заглибленнями в центрі. Запікайте 3 хвилини, потім обережно додайте в кожну лунку по жовтку. Посоліть і готуйте ще 3 хвилини. Акуратно зніміть лопаткою і подавайте на тостах, за бажанням додавши зелень.

Тут знайдете рецепт омлету по-корейськи.

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