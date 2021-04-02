Що їдять на сніданок італійці – рецепт омлету фритати
Подається вона, як пиріг. Тобто ріжеться на трикутні шматочки
Продовжуємо знайомитеся зі сніданками, вірніше, з тим, що люблять на сніданок в інших країнах. Ми розповідали про японський омлет омурайсу з рисом і куркою всередині, тепер дізнаємося, яку страва з яєць їдять вранці в Італії. Отже, крім еспресо, італійці люблять з'їсти яєчню фритату. У неї кладуть усе, що залишилося з вечері. Вона може бути з овочами, може бути з м'ясом. Але деякі нюанси все-таки є. Дізнаємося їх і запишемо рецепт фритати з овочами.
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У чому особливість приготування фритати?
- Сковорідка. Для фритати вона потрібна чавунна. Щоб за необхідності доготувати омлет у духовці.
- Часник. Перед тим, як починати готувати фритату, потрібно обсмажити трохи часнику на оливковій олії. Потім прибрати його. Це особливість не тільки приготування омлету по-італійськи, а й усієї кухні країни.
- Овочі. Якщо ви збираєтеся приготувати фритату з водянистими овочами (помідори, кабачок), то їх необхідно обсушити. Наприклад, помідор розрізати на кубики, видалити сік і дати полежати, щоб вони були ніби в'яленими. Щодо кабачків, то їх необхідно трохи протушкувати і також віджати зайву рідину.
- Склад. Крім яєць, у фритату можна додавати все: від овочів до шинки або ковбаси, що залишилися в холодильнику.
- Подача. Фритата подається на тарілці та розрізається на трикутники, як пиріг.
Фритата з овочами: рецепт
Інгредієнти
- Яйця – 6 шт. ⠀
- Молоко – 120 мл ⠀
- Сир – 80 г ⠀
- Болгарський перець – 1 шт. ⠀
- Помідори чері – 10 шт. (попередньо трохи обсмажити) ⠀
- Часник – 3 зубчики ⠀
- Цибуля червона (середня) – 1 шт. ⠀
- Оливкова олія – 1 ст. л. ⠀
- Сіль, перець – за смаком ⠀
- Зелень – за смаком ⠀
Спосіб приготування
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- Болгарський перець очистити і нарізати брусочками. Помідори нарізати половинками. Часник – дрібним кубиком. Цибулю – півкільцями.
- Обсмажити часник на сковороді. Потім прибрати. Додати інші овочі – цибулю, потім болгарський перець, трохи все обсмажити і додати попередньо обсмажені помідори. Посолити, поперчити за смаком.
- Яйця відправити в глибоку миску, посолити, поперчити, збити вінчиком. Влити молоко і натерти сир. Усе добре перемішати
- Дно сковороди змастити олією та рівномірно розподілити обсмажені овочі. Залити яєчною сумішшю і посипати зеленню. Зверху за бажанням викласти гілочку чері.
- Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.
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