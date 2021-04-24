Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Шакшука – рецепт і секрети приготування найранковішої страви Ізраїлю

Сьогодні, 08:00

Беріть виключно свіжі продукти і готуйте шакшуку на оливковій олії

Це більше, ніж просто яєчня з овочами. Це одназ найважливіших страв для жителів Ізраїлю , національна кулінарна гордість, яка прийшла в країну з Тунісу. У перекладі слово "шакшука" означає суміш. Додавати в неї можна все, що душа забажає. Але класична шакшука – це яйця, помідори, перець, часник і безліч спецій. Дізнаємося, що потрібно для правильної шакшуки та її рецепт.

Шакшука

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 ст. л. – оливкової олії
  • 2 зуб. – часнику
  • по 1 шт. – червоний перець, жовтий перець, нарізаний смужками
  • 1 ч. л. – мелених насіння кмину
  • 4 шт. – яйця
  • 400 г – консервовані або свіжі помідори
  • лаврове листя, базилік, коріандр, паприка, сіль, гострий перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Нагріти оливкову олію в сковороді з кришкою і додати часник.
  2. Готувати, доки вона не почне підрум'янюватися, потім прибрати часник. Додати перець у сковороду з кмином і паприкою.
  3. Тушкувати, доки перець не стане м'яким. Помідори викласти на сковороду з лавровим листям і тушкувати близько 10 хвилин, доки соус не загусне.
  4. Зробити 4 поглиблення в соусі та обережно вбити в них яйця. Приправити яйця невеликою кількістю солі й перцю.
  5. Накрити сковороду кришкою і готувати близько 5 хвилин або доки яйця не застигнуть.
  6. Подавати шакшуку, посипану базиліком і коріандром.

Секрети смачної шакшуки:

  • Використовуйте тільки свіжі продукти
  • Готуйте на оливковій олії
  • Беріть соковиті м'ясисті помідори і знімайте з них шкірку перед приготуванням
  • У страві обов'язково має бути присутнім гострий перець

Тут знайдете 10 рецептів смачного сніданку з яєць.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як приготувати екзотичний омурайсу: покроковий рецепт омлету по-японськи Тортилья де пататас, або іспанський омлет - в чому його особливість і як приготувати Що їдять на сніданок італійці - рецепт омлету фритати Омлет по-корейськи: як ще можна приготувати яйця (рецепт з Instagram) Як приготувати омлет Пуляр, що підірвав Instagram
рецепт шакшука
Реклама

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Злата Огневич спровоцировала скандал при исполнении гимна Украины
Злата Огневич спровоцировала скандал при исполнении гимна Украины

Популярні статті

Вчора, 18:26Фаново

Лазарева субота-2021: що ні в якому разі не можна робити в свято

Вчора, 17:10Психо

11 причин, чому вам потрібно піти до психолога

Вчора, 15:45Зірково

Ольга Сумська відповіла своїй сестрі на докори через показуху в соцмережах

Вчора, 12:21Зірково

Ольга Сумська похвалилася появою дочки на червоній доріжці в Москві

Вчора, 10:51Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця буряком

22 квітняСмачно

Ідея для пікніка: як приготувати картоплю з салом на мангалі

22 квітняЗірково

Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі

22 квітняЗірково

Наталії Сумській – 65: п'ять яскравих фото з архіву актриси

22 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

21 квітняСмачно

Фарбуємо перепелині яйця на Великдень – інструкція до застосування

21 квітняЗірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

21 квітняЗірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

21 квітняЗірково

Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, стара!

21 квітняEvents

Коли буде Вербна неділя в 2021 році: дата і цікаві традиції свята

21 квітняСмачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

21 квітняМодно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Канадская хоккеистка из-за огромного бюста ушла в модели
Канадская хоккеистка из-за огромного бюста ушла в модели
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Самые нелепые киноляпы и ошибки в популярных фильмах
Самые нелепые киноляпы и ошибки в популярных фильмах
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти