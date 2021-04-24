Шакшука – рецепт і секрети приготування найранковішої страви Ізраїлю
Беріть виключно свіжі продукти і готуйте шакшуку на оливковій олії
Це більше, ніж просто яєчня з овочами. Це одназ найважливіших страв для жителів Ізраїлю , національна кулінарна гордість, яка прийшла в країну з Тунісу. У перекладі слово "шакшука" означає суміш. Додавати в неї можна все, що душа забажає. Але класична шакшука – це яйця, помідори, перець, часник і безліч спецій. Дізнаємося, що потрібно для правильної шакшуки та її рецепт.
Шакшука
Інгредієнти
- 2 ст. л. – оливкової олії
- 2 зуб. – часнику
- по 1 шт. – червоний перець, жовтий перець, нарізаний смужками
- 1 ч. л. – мелених насіння кмину
- 4 шт. – яйця
- 400 г – консервовані або свіжі помідори
- лаврове листя, базилік, коріандр, паприка, сіль, гострий перець – за смаком
Спосіб приготування
- Нагріти оливкову олію в сковороді з кришкою і додати часник.
- Готувати, доки вона не почне підрум'янюватися, потім прибрати часник. Додати перець у сковороду з кмином і паприкою.
- Тушкувати, доки перець не стане м'яким. Помідори викласти на сковороду з лавровим листям і тушкувати близько 10 хвилин, доки соус не загусне.
- Зробити 4 поглиблення в соусі та обережно вбити в них яйця. Приправити яйця невеликою кількістю солі й перцю.
- Накрити сковороду кришкою і готувати близько 5 хвилин або доки яйця не застигнуть.
- Подавати шакшуку, посипану базиліком і коріандром.
Секрети смачної шакшуки:
- Використовуйте тільки свіжі продукти
- Готуйте на оливковій олії
- Беріть соковиті м'ясисті помідори і знімайте з них шкірку перед приготуванням
- У страві обов'язково має бути присутнім гострий перець
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