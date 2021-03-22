Омлет по-корейськи: як ще можна приготувати яйця (рецепт з Instagram)

Крім яєць, вам потрібен глиняний посуд, у ньому цей омлет виходить смачнішим

Продовжуємо знайомитися з гордістю кухонь світу. Ми вже розповідали про неймовірно повітряний омлет Пуляр, яким пишаються у Франції, цього разу дізнаємося, який омлет їдять у Кореї. Він називається герандчим, що можна перевести, як яйця, приготовані на парі. Для азіатського колориту вам, крім яєць, знадобиться рибний або креветковий соус. Замість зеленої цибулі (як прикрасу) можна використовувати іншу зелень або ікру минтая. Ну й найсмачніше, і так готують в Кореї, герандчим виходить у глиняному посуді.

Якщо перебуваєте у пошуках найвдалішого подарунка, спористайтеся порадами з нашого березневого календаря свят.

Як приготувати корейський омлет герандчим

Фото: instagram.com/soju101.dallastx/

Інгредієнти

4 шт. – великі яйця

1 ст. – бульйон з анчоусів або вода

1/2 ч. л – сіль або рибний соус

2 ст. л. – нарізана зелена цибуля

Спосіб приготування

Яйця збити ложкою. Пропустити суміш через сито, щоб вона перетворилася на однорідну рідку консистенцію. (Якщо ви пропустите цей процес, обов'язково збийте яйця до однорідної маси). У злегка змащеному олією глиняному горщику добре перемішати збиті яйця з бульйоном з анчоусів або водою, додайте сіль або рибний соус. Вилити яєчну суміш у глиняний горщик. Накрити кришкою і тушкувати на середньому повільному вогні на плиті близько 7 хвилин. На цьому етапі яєчна суміш має бути рідкою всередині. Акуратно перемішати яйця круговими рухами ложкою. Зменшити вогонь до мінімуму. Додати зелену цибулю, накрити кришкою і тушкувати 2-3 хвилини, доки суміш не застигне.

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