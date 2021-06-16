5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

На одне з головних православних свят заведено готувати легку їжу із сезонних продуктів. У цій добірці рецепт запеченого сибаса, сирного пирога і салата з редискою і молодою капустою

Святкові страви на Трійцю Фото: Depositphotos

Трійця в 2021 році випадає на 20 червня. За традицією стіл потрібно накрити зеленою скатертиною, прикрасити його гілками рослин, квітами. А ось приготувати треба салати і супи з великою кількістю зелені, яйця, сир, рибу. Також готують пироги та короваї. У цій добірці дізнаєтеся, як приготувати зелений борщ, пиріг із сиром, запечений сибас, оладки із зеленою цибулею і легкий салат з молодої капусти.

Пишні оладки із зеленою цибулею

Оладки з зеленою цибулею Фото: depositphotos.com

Складові:

200 мл кефіру

200 г борошна

2 яйця

0,5 ч. л. соди

Пучок зеленої цибулі

Дрібка солі

Олія – для обсмажування

Спосіб приготування:

Зелену цибулю помити, обсушити і дрібно порубати. Збити яйця виделкою, додати дрібку солі та кефір. Всипати просіяне борошно і соду, перемішати. Занадто ретельно розмішувати не потрібно, в тісті мають залишитися невеликі грудочки. Наприкінці додати зелену цибулю, перемішати. Розігріти сковороду з олією. Викладаючи тісто ложкою, посмажити оладки до золотистого кольору з двох боків. Перевертати потрібно тоді, коли на поверхні тіста з'являться бульбашки. Подавати оладки зі сметаною. У неї можна додати пропущений через прес зубчик часнику.

Зелений борщ

Зелений борщ Фото: depositphotos.com

Складові:

400 г м'яса

3 картоплини

100 г рису

3 яйця

По 0,5 пучка щавлю і молодої кропиви

4 варених курячих яйця або 8-10 перепелиних

Сіль, мелений перець

2 л води

Сметана

Спосіб приготування:

М'ясо помити і залити холодною водою. Довести до кипіння, зняти піну і варити до майже повної готовності. Картоплю почистити і нарізати кубиками. Додати в бульйон разом з промитим рисом. Приправити сіллю і перцем. За 10 хвилин до кінця приготування додати промиту і нашатковану зелень. Дістати з бульйону м'ясо, розрізати його на шматочки і повернути в бульйон. Знову довести до кипіння і зняти з вогню. Подавати зелений борщ разом зі сметаною і половинками варених яєць.

Салат з молодої капусти і редиски

Салат з капусти і редису Фото: depositphotos.com

Складові:

250 г капусти

3 свіжих огірка

7 шт. редису

Кілька гілочок кропу

Кілька стебел зеленої цибулі

Оливкова олія – 3-4 ст. л.

Сіль – за смаком

Суміш мелених перців

Спосіб приготування

Капусту, редиску, огірки і зелень промити і обсушити. Огірки і редис нарізати тонкими кружечками. Капусту тонко нашаткувати, зелень дрібно посікти. Скласти в миску, посолити і злегка пом'яти руками. Додати редис і огірки. Перемішати салат, поперчити і заправити його оливковою олією, змішаною з лимонним соком. Наш смачний і корисний салат з капусти редиски і огірків готовий. Подавайте його до столу разом з хрустким свіжим хлібом або як гарнір до м'ясних страв.

Пиріг з тіста філо з фетою і шпинатом від Джеймі Олівера

Пиріг з тіста філо Фото: freepik.com

Складові:

5 яєць

300 г фети, розкришеної

50 г сиру чедер, тертого

100 г кедрових горіхів

Мелений чорний перець – за смаком

Кілька пучок орегано

Терта цедра одного лимона

Оливкова олія

1 ст. л. вершкового масла

400 г свіжого листя шпинату

270 г тіста філо

Щіпка каєнського перцю

Щіпка мускатного горіха

Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 200 градусів. У мисці змішати яйця, фету, чедер, кедрові горіхи, перець, орегано, цедру і трохи оливкової олії. У великій сковороді на середньому вогні розігріти оливкову олію і вершкове масло. Додати половину шпинату і обсмажити, помішуючи. Щойно ця порція листя зменшиться в об'ємі і в сковороді з'явиться вільне місце, додати шпинат. Коли весь шпинат "зав'яне", зняти його з вогню і злегка остудити. Потім додати шпинат до яєчної суміші разом з каєнським перцем і мускатним горіхом. Перемішати. Відірвати шматок пергаментного паперу розміром 50х50 см. Змастити оливковою олією. На папері викласти листи тіста філо трохи один на одного так, щоби була закрита вся площа паперу. Змастити оливковою олією за допомогою пензлика і поперчити. Повторити маніпуляції з тістом, оливковою олією і перцем ще двічі. Має вийти три шари тіста філо. Перекласти все у форму для запікання так, щоб звисали краї. Додати начинку і накрити краями тіста. Випікати пиріг 20-30 хвилин. За цей час він має підрум'янитися. Перед подачею пиріг остудити і розрізати на порційні шматки.

Запечена риба із зеленню

Сибас в духовці Фото: freepik.com

Складові:

2 тушки сибаса

1 лимон

Невеликий пучок свіжого розмарину і чебрецю

Суміш мелених перців

Морська сіль

Сушені прованські трави

Спосіб приготування:

Рибу почистити і почистити. Розігріти духовку до 200 градусів. Велику прямокутну форму або деко вистелити фольгою. Лимон помити і нарізати кружечками. Рибу натерти всередині і зовні сіллю, сумішшю прованських трав і меленим перцем. Всередину вкласти по кілька гілочок зелені і шматочків лимона. Відправити рибу в форму. Знизити температуру в духовці до 180 градусів. Запікати впродовж 30-40 хвилин. За 15 хвилин до кінця приготування скропити рибу лимонним соком. Подавати разом із зеленим салатом.

І ще одну страву можна приготувати на свято – це рибний рієт. Рецепт дізнаєтеся з відео.

Тут зібрано 10 рецептів салатів із сезонних овочів.

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