10 корисних салатів із сезонних овочів і зелені, які стануть хітом цього літа
У добірці – оригінальні поєднання овочів і несподівані заправки
Коли літо, то і салати треба їсти із сезонних овочів. Вони не просто смачні, а й корисні. Такі є в цій добірці. Заправка цих салатів – олія або йогурт. Якщо є бажання за допомогою салатів ще й схуднути, то всі, що опинилися нижче, допоможуть це зробити. Звісно, за бажанням це все можна заправити сметаною або майонезом.
Дачний салат
Інгредієнти
- Яйця – 3 шт.
- Салат, зелена цибуля – по 1 пучку
- Йогурт – 5 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Яйця відварити, потерти на дрібній тертці.
- Зелень нарізати, з'єднати з яйцями, заправить йогуртом. Посолити, поперчити.
Азійський салат
Інгредієнти
- Огірок – 1 шт.
- Червоний перець – 1 шт.
- Жовтий перець – 1 шт.
- Чилі перець (за бажанням)
- Морква – 1 шт.
- Кінза – 1 пучок
- Зелена цибуля – 1 пучок
- Кунжут – 1 пачка
Для заправки
- Кунжутна олія – 4 ст. л.
- Соєвий соус – 3 ст. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Рисовий оцет – 1 ст. л.
- Сік одного лайма
Спосіб приготування
- Всі овочі нарізати соломкою. Кунжут підсмажити на сухій сковороді.
- Всі інгредієнти для заправки збити вінчиком до загустіння.
- Заправити овочі, прикрасити кунжутом і подавати.
Салат з баклажанами
Інгредієнти
- Баклажан – 1 шт.
- Помідор – 2 шт.
- Зелень – за смаком
- Картопляний крохмаль – 2 ст. л.
- Сіль, соус кисло-солодкий – за смаком
Спосіб приготування
- Нарізати баклажани на великі шматки, посолити і дати постояти 3 хвилини. Відкласти на серветку, щоб вийшла зайва рідина.
- Обваляти в крохмалі та обсмажити до утворення скоринки. Відкласти на серветку, щоб увібралася олія.
- Нарізати помідори і зелень. Усі інгредієнти змішати, додати соус.
Зелений салат зі шпинатом
Інгредієнти
- 2 великих пучки молодого шпинату
- 2 жмені очищеного зеленого горошку
- 1 маленький гострий зелений перець
- 1 свіжий огірок
- Жменя очищених несолоних фісташок
- Жменя тертого пармезану
- Оливкова олія
- Лимонний сік
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Відваріть горошок у киплячій підсоленій воді 2-3 хвилин до готовності. Обдайте холодною водою і злийте рідину. Остудіть.
- Шпинат, огірок і перець помийте і обсушіть.
- Перець наріжте кільцями, за бажанням видаліть насіння.
- Огірок наріжте кільцами, або за смаком.
- Викладіть на тарілку листя шпинату, горошок, перець і огірок.
- Заправте сумішшю оливкової олії, свіжого лимонного соку. Посоліть і поперчіть.
- Посипте салат тертим пармезаном і колотими фісташками.
Салат з кіноа з редискою
Інгредієнти
- 80 г кіноа
- 5-6 шт. редису
- 1 чашка молодого шпинату
- 3 стебла зеленої цибулі (біла частина)
- 1 ст. л. лимонного соку
- Сіль, чорний перець
- 3 ст. л. оливкової олії
- 1/2 ч. л. меду
- 1/2 ч. л. лимонної цедри
Спосіб приготування
- Кіноа промити і залити холодною водою. Дати постояти кілька годин, а краще – ніч. Це потрібно, щоби прибрати гіркоту.
- Рідину злити, залити кіноа чистою водою і відварити. Воду для варіння потрібно брати з розрахунку 4:1. Готове кіноа остудити.
- Цибулю нарізати дрібно і залити лимонним соком.
- Шпинат добре промити.
- Редис нарізати дуже тонкими кружечками.
- У мисці збити оливкову олію з медом, цедрою, сіллю і перцем.
- З'єднати кіноа, шпинат, цибулю з лимонним соком і залити заправкою. Перемішати, дати постояти 5 хвилин і подавати.
Салат "Ніколь" з курячою грудкою
Інгредієнти
- Моцарела – 200 г
- Куряча грудка варена – 200 г
- Морква сира – 200 г
- Зелений горошок – 1 ст. л.
- Йогурт натуральний – 100 г
- Часник, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Грудку порізати. Сир, моркву натерти на крупній тертці або порізати.
- Додати горошок, заправити йогуртом, додавши подрібнений зубчик часнику.
Салат зі шпинатом і полуницею
Інгредієнти на дві порції
- Шпинат – 200 г
- Полуниця – 100-150 г
- Козячий сир – 80 г
- Авокадо – 1 шт.
- Гарбузове насіння – 30 г
- Трохи кунжуту
Для заправки
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Лимонний сік – 1 ст. л.
- Гірчиця – 1 ч. л.
- Мед – 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Полуницю, сир, шпинат нарізати за смаком. Перемішати.
- Змішати інгредієнти для заправки і заправити салат. Прикрасити гарбузовим насінням і кунжутом.
Салат з груші та руколи
Інгредієнти
- 1 великий пучок руколи
- 1 стигла груша із щільною м'якоттю
- 100 г сиру дор блю або будь-якого іншого сиру з блакитною пліснявою
- Оливкова олія
- Світлий бальзамічний оцет
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Руколу замочити на півгодини в холодній воді, помити і обсушити.
- Грушу почистити і нарізати кубиками або тонкими скибочками.
- Викласти на тарілку зелень, зверху розкласти шматочки груші і сиру дор блю.
- Посипати салат сіллю і перцем, скропити оливковою олією і бальзамічним оцтом.
Салат з полуницею, грудкою і сиром
Інгредієнти
- 5-6 ягід полуниці
- 1 пучок руколи
- 1 куряче філе
- 100 г брі або камамберу
- Жменя кедрових горіхів
- Сіль, перець – за смаком
Для заправки
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1/2 ст. л. винного оцту
- Трохи бальзамічного соусу
- Сіль, мелена суміш перців – за смаком
Спосіб приготування
- Куряче філе помити, натерти сіллю і меленим перцем, залишити на 15 хвилин.
- Запікати філе з двох боків на грилі до золотистого кольору.
- Камамбер або брі готувати на грилі 2-3 хвилин.
- Полуницю і салат помити і обсушити.
- Полуницю нарізати тонкими скибочками, руколу порвати руками.
- На руколу з полуницею викласти шматочки курки і камамберу, посипати кедровими горішками.
- Змішати оливкову олію, винний оцет, сіль, перець і полити салат. Скропити бальзамічним соусом.
Салат з молодої капусти і редиски
Інгредієнти
- Капуста білокачанна – 250 г
- Свіжі огірки – 3 шт.
- Редис – 7 шт.
- Кілька гілочок кропу
- Кілька стебел зеленої цибулі
- Оливкова олія – 3-4 ст. л.
- Сіль за смаком
- Суміш мелених перців
Спосіб приготування
- Капусту, редиску, огірки і зелень промити і обсушити.
- Огірки і редис нарізати тонкими кружечками.
- Капусту тонко нашаткувати, зелень дрібно посікти. Скласти в миску, посолити і злегка пом'яти руками.
- Додати редис і огірки.
- Перемішати салат, поперчити і заправити його оливковою олією, змішаною з лимонним соком.
- Наш смачний і корисний салат з капусти редиски і огірків готовий. Подавайте його до столу з хрусткими свіжим хлібом або як гарнір до м'ясних страв.
Яєчний салат з редискою і зеленим горошком
Інгредієнти
- 6 зварених круто яєць
- 1 б. консервованого горошку
- 1 маленька червона цибулина
- Жменя редиски
- 1 кисле яблуко
- 1 ст. л. йогурту
- 1 ч. л. французької гірчиці
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Яйця наріжте кубиками, редиску – тонкими півкільцями.
- Очищену цибулю і яблука наріжте невеликими кубиками.
- Злийте рідину з бляшанки з горошком.
- Змішайте всі інгредієнти з йогуртом і гірчицею.
- Приправте салат сіллю і перцем за смаком.
Тут знайдете 7 рецептів салатів з молодою капустою.
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