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10 корисних салатів із сезонних овочів і зелені, які стануть хітом цього літа

Сьогодні, 13:52

У добірці – оригінальні поєднання овочів і несподівані заправки

Салат з курячою грудкою та йогуртовою заправкою, instagram.com/npo100vkycno/
Салат з курячою грудкою та йогуртовою заправкою, instagram.com/npo100vkycno/

Коли літо, то і салати треба їсти із сезонних овочів. Вони не просто смачні, а й корисні. Такі є в цій добірці. Заправка цих салатів – олія або йогурт. Якщо є бажання за допомогою салатів ще й схуднути, то всі, що опинилися нижче, допоможуть це зробити. Звісно, за бажанням це все можна заправити сметаною або майонезом.

Дачний салат

Фото: instagram.com/veratitova22/

Інгредієнти

  • Яйця – 3 шт.
  • Салат, зелена цибуля – по 1 пучку
  • Йогурт – 5 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Яйця відварити, потерти на дрібній тертці.
  2. Зелень нарізати, з'єднати з яйцями, заправить йогуртом. Посолити, поперчити.

Азійський салат

Фото: instagram.com/muzh_na_kuhne/

Інгредієнти

  • Огірок – 1 шт.
  • Червоний перець – 1 шт.
  • Жовтий перець – 1 шт.
  • Чилі перець (за бажанням)
  • Морква – 1 шт.
  • Кінза – 1 пучок
  • Зелена цибуля – 1 пучок
  • Кунжут – 1 пачка

Для заправки

  • Кунжутна олія – 4 ст. л.
  • Соєвий соус – 3 ст. л.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Рисовий оцет – 1 ст. л.
  • Сік одного лайма

Спосіб приготування

  1. Всі овочі нарізати соломкою. Кунжут підсмажити на сухій сковороді.
  2. Всі інгредієнти для заправки збити вінчиком до загустіння.
  3. Заправити овочі, прикрасити кунжутом і подавати.

Салат з баклажанами

Фото: instagram.com/gulima_cakes/

Інгредієнти

  • Баклажан – 1 шт.
  • Помідор – 2 шт.
  • Зелень – за смаком
  • Картопляний крохмаль – 2 ст. л.
  • Сіль, соус кисло-солодкий – за смаком

Спосіб приготування

  1. Нарізати баклажани на великі шматки, посолити і дати постояти 3 хвилини. Відкласти на серветку, щоб вийшла зайва рідина.
  2. Обваляти в крохмалі та обсмажити до утворення скоринки. Відкласти на серветку, щоб увібралася олія.
  3. Нарізати помідори і зелень. Усі інгредієнти змішати, додати соус.

Зелений салат зі шпинатом

Салат зі шпинату
Салат зі шпинату
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 великих пучки молодого шпинату
  • 2 жмені очищеного зеленого горошку
  • 1 маленький гострий зелений перець
  • 1 свіжий огірок
  • Жменя очищених несолоних фісташок
  • Жменя тертого пармезану
  • Оливкова олія
  • Лимонний сік
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Відваріть горошок у киплячій підсоленій воді 2-3 хвилин до готовності. Обдайте холодною водою і злийте рідину. Остудіть.
  2. Шпинат, огірок і перець помийте і обсушіть.
  3. Перець наріжте кільцями, за бажанням видаліть насіння.
  4. Огірок наріжте кільцами, або за смаком.
  5. Викладіть на тарілку листя шпинату, горошок, перець і огірок.
  6. Заправте сумішшю оливкової олії, свіжого лимонного соку. Посоліть і поперчіть.
  7. Посипте салат тертим пармезаном і колотими фісташками.

Салат з кіноа з редискою

Салат з кіноа и редису
Салат з кіноа и редису
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 80 г кіноа
  • 5-6 шт. редису
  • 1 чашка молодого шпинату
  • 3 стебла зеленої цибулі (біла частина)
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • Сіль, чорний перець
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 1/2 ч. л. меду
  • 1/2 ч. л. лимонної цедри

Спосіб приготування

  1. Кіноа промити і залити холодною водою. Дати постояти кілька годин, а краще – ніч. Це потрібно, щоби прибрати гіркоту.
  2. Рідину злити, залити кіноа чистою водою і відварити. Воду для варіння потрібно брати з розрахунку 4:1. Готове кіноа остудити.
  3. Цибулю нарізати дрібно і залити лимонним соком.
  4. Шпинат добре промити.
  5. Редис нарізати дуже тонкими кружечками.
  6. У мисці збити оливкову олію з медом, цедрою, сіллю і перцем.
  7. З'єднати кіноа, шпинат, цибулю з лимонним соком і залити заправкою. Перемішати, дати постояти 5 хвилин і подавати.

Салат "Ніколь" з курячою грудкою

Фото: instagram.com/npo100vkycno/

Інгредієнти

  • Моцарела – 200 г
  • Куряча грудка варена – 200 г
  • Морква сира – 200 г
  • Зелений горошок – 1 ст. л.
  • Йогурт натуральний – 100 г
  • Часник, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Грудку порізати. Сир, моркву натерти на крупній тертці або порізати.
  2. Додати горошок, заправити йогуртом, додавши подрібнений зубчик часнику.

Салат зі шпинатом і полуницею

Фото: instagram.com/pp_rita_/

Інгредієнти на дві порції

  • Шпинат – 200 г
  • Полуниця – 100-150 г
  • Козячий сир – 80 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Гарбузове насіння – 30 г
  • Трохи кунжуту

Для заправки

  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Лимонний сік – 1 ст. л.
  • Гірчиця – 1 ч. л.
  • Мед – 1 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Полуницю, сир, шпинат нарізати за смаком. Перемішати.
  2. Змішати інгредієнти для заправки і заправити салат. Прикрасити гарбузовим насінням і кунжутом.

Салат з груші та руколи

Салат з руколи з грушею
Салат з руколи з грушею
Фото: Pixabay

Інгредієнти

  • 1 великий пучок руколи
  • 1 стигла груша із щільною м'якоттю
  • 100 г сиру дор блю або будь-якого іншого сиру з блакитною пліснявою
  • Оливкова олія
  • Світлий бальзамічний оцет
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Руколу замочити на півгодини в холодній воді, помити і обсушити.
  2. Грушу почистити і нарізати кубиками або тонкими скибочками.
  3. Викласти на тарілку зелень, зверху розкласти шматочки груші і сиру дор блю.
  4. Посипати салат сіллю і перцем, скропити оливковою олією і бальзамічним оцтом.

Салат з полуницею, грудкою і сиром

Салат з полуницею, куркою та сиром
Салат з полуницею, куркою та сиром
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 5-6 ягід полуниці
  • 1 пучок руколи
  • 1 куряче філе
  • 100 г брі або камамберу
  • Жменя кедрових горіхів
  • Сіль, перець – за смаком

Для заправки

  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1/2 ст. л. винного оцту
  • Трохи бальзамічного соусу
  • Сіль, мелена суміш перців – за смаком

Спосіб приготування

  1. Куряче філе помити, натерти сіллю і меленим перцем, залишити на 15 хвилин.
  2. Запікати філе з двох боків на грилі до золотистого кольору.
  3. Камамбер або брі готувати на грилі 2-3 хвилин.
  4. Полуницю і салат помити і обсушити.
  5. Полуницю нарізати тонкими скибочками, руколу порвати руками.
  6. На руколу з полуницею викласти шматочки курки і камамберу, посипати кедровими горішками.
  7. Змішати оливкову олію, винний оцет, сіль, перець і полити салат. Скропити бальзамічним соусом.

Салат з молодої капусти і редиски

Зелений салат з редисом
Зелений салат з редисом
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Капуста білокачанна – 250 г
  • Свіжі огірки – 3 шт.
  • Редис – 7 шт.
  • Кілька гілочок кропу
  • Кілька стебел зеленої цибулі
  • Оливкова олія – 3-4 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Суміш мелених перців

Спосіб приготування

  1. Капусту, редиску, огірки і зелень промити і обсушити.
  2. Огірки і редис нарізати тонкими кружечками.
  3. Капусту тонко нашаткувати, зелень дрібно посікти. Скласти в миску, посолити і злегка пом'яти руками.
  4. Додати редис і огірки.
  5. Перемішати салат, поперчити і заправити його оливковою олією, змішаною з лимонним соком.
  6. Наш смачний і корисний салат з капусти редиски і огірків готовий. Подавайте його до столу з хрусткими свіжим хлібом або як гарнір до м'ясних страв.

Яєчний салат з редискою і зеленим горошком

Яєчний салат з редисом
Яєчний салат з редисом
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 6 зварених круто яєць
  • 1 б. консервованого горошку
  • 1 маленька червона цибулина
  • Жменя редиски
  • 1 кисле яблуко
  • 1 ст. л. йогурту
  • 1 ч. л. французької гірчиці
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Яйця наріжте кубиками, редиску – тонкими півкільцями.
  2. Очищену цибулю і яблука наріжте невеликими кубиками.
  3. Злийте рідину з бляшанки з горошком.
  4. Змішайте всі інгредієнти з йогуртом і гірчицею.
  5. Приправте салат сіллю і перцем за смаком.

Тут знайдете 7 рецептів салатів з молодою капустою.

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