10 корисних салатів із сезонних овочів і зелені, які стануть хітом цього літа

У добірці – оригінальні поєднання овочів і несподівані заправки

Салат з курячою грудкою та йогуртовою заправкою, instagram.com/npo100vkycno/

Коли літо, то і салати треба їсти із сезонних овочів. Вони не просто смачні, а й корисні. Такі є в цій добірці. Заправка цих салатів – олія або йогурт. Якщо є бажання за допомогою салатів ще й схуднути, то всі, що опинилися нижче, допоможуть це зробити. Звісно, за бажанням це все можна заправити сметаною або майонезом.

Дачний салат

Фото: instagram.com/veratitova22/

Інгредієнти

Яйця – 3 шт.

Салат, зелена цибуля – по 1 пучку

Йогурт – 5 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Яйця відварити, потерти на дрібній тертці. Зелень нарізати, з'єднати з яйцями, заправить йогуртом. Посолити, поперчити.

Азійський салат

Фото: instagram.com/muzh_na_kuhne/

Інгредієнти

Огірок – 1 шт.

Червоний перець – 1 шт.

Жовтий перець – 1 шт.

Чилі перець (за бажанням)

Морква – 1 шт.

Кінза – 1 пучок

Зелена цибуля – 1 пучок

Кунжут – 1 пачка

Для заправки

Кунжутна олія – 4 ст. л.

Соєвий соус – 3 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Рисовий оцет – 1 ст. л.

Сік одного лайма

Спосіб приготування

Всі овочі нарізати соломкою. Кунжут підсмажити на сухій сковороді. Всі інгредієнти для заправки збити вінчиком до загустіння. Заправити овочі, прикрасити кунжутом і подавати.

Салат з баклажанами

Фото: instagram.com/gulima_cakes/

Інгредієнти

Баклажан – 1 шт.

Помідор – 2 шт.

Зелень – за смаком

Картопляний крохмаль – 2 ст. л.

Сіль, соус кисло-солодкий – за смаком

Спосіб приготування

Нарізати баклажани на великі шматки, посолити і дати постояти 3 хвилини. Відкласти на серветку, щоб вийшла зайва рідина. Обваляти в крохмалі та обсмажити до утворення скоринки. Відкласти на серветку, щоб увібралася олія. Нарізати помідори і зелень. Усі інгредієнти змішати, додати соус.

Зелений салат зі шпинатом

Салат зі шпинату Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 великих пучки молодого шпинату

2 жмені очищеного зеленого горошку

1 маленький гострий зелений перець

1 свіжий огірок

Жменя очищених несолоних фісташок

Жменя тертого пармезану

Оливкова олія

Лимонний сік

Сіль, перець

Спосіб приготування

Відваріть горошок у киплячій підсоленій воді 2-3 хвилин до готовності. Обдайте холодною водою і злийте рідину. Остудіть. Шпинат, огірок і перець помийте і обсушіть. Перець наріжте кільцями, за бажанням видаліть насіння. Огірок наріжте кільцами, або за смаком. Викладіть на тарілку листя шпинату, горошок, перець і огірок. Заправте сумішшю оливкової олії, свіжого лимонного соку. Посоліть і поперчіть. Посипте салат тертим пармезаном і колотими фісташками.

Салат з кіноа з редискою

Салат з кіноа и редису Фото: Depositphotos

Інгредієнти

80 г кіноа

5-6 шт. редису

1 чашка молодого шпинату

3 стебла зеленої цибулі (біла частина)

1 ст. л. лимонного соку

Сіль, чорний перець

3 ст. л. оливкової олії

1/2 ч. л. меду

1/2 ч. л. лимонної цедри

Спосіб приготування

Кіноа промити і залити холодною водою. Дати постояти кілька годин, а краще – ніч. Це потрібно, щоби прибрати гіркоту. Рідину злити, залити кіноа чистою водою і відварити. Воду для варіння потрібно брати з розрахунку 4:1. Готове кіноа остудити. Цибулю нарізати дрібно і залити лимонним соком. Шпинат добре промити. Редис нарізати дуже тонкими кружечками. У мисці збити оливкову олію з медом, цедрою, сіллю і перцем. З'єднати кіноа, шпинат, цибулю з лимонним соком і залити заправкою. Перемішати, дати постояти 5 хвилин і подавати.

Салат "Ніколь" з курячою грудкою

Фото: instagram.com/npo100vkycno/

Інгредієнти

Моцарела – 200 г

Куряча грудка варена – 200 г

Морква сира – 200 г

Зелений горошок – 1 ст. л.

Йогурт натуральний – 100 г

Часник, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Грудку порізати. Сир, моркву натерти на крупній тертці або порізати. Додати горошок, заправити йогуртом, додавши подрібнений зубчик часнику.

Салат зі шпинатом і полуницею

Фото: instagram.com/pp_rita_/

Інгредієнти на дві порції

Шпинат – 200 г

Полуниця – 100-150 г

Козячий сир – 80 г

Авокадо – 1 шт.

Гарбузове насіння – 30 г

Трохи кунжуту

Для заправки

Оливкова олія – 2 ст. л.

Лимонний сік – 1 ст. л.

Гірчиця – 1 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Спосіб приготування

Полуницю, сир, шпинат нарізати за смаком. Перемішати. Змішати інгредієнти для заправки і заправити салат. Прикрасити гарбузовим насінням і кунжутом.

Салат з груші та руколи

Салат з руколи з грушею Фото: Pixabay

Інгредієнти

1 великий пучок руколи

1 стигла груша із щільною м'якоттю

100 г сиру дор блю або будь-якого іншого сиру з блакитною пліснявою

Оливкова олія

Світлий бальзамічний оцет

Сіль, перець

Спосіб приготування

Руколу замочити на півгодини в холодній воді, помити і обсушити. Грушу почистити і нарізати кубиками або тонкими скибочками. Викласти на тарілку зелень, зверху розкласти шматочки груші і сиру дор блю. Посипати салат сіллю і перцем, скропити оливковою олією і бальзамічним оцтом.

Салат з полуницею, грудкою і сиром

Салат з полуницею, куркою та сиром Фото: Depositphotos

Інгредієнти

5-6 ягід полуниці

1 пучок руколи

1 куряче філе

100 г брі або камамберу

Жменя кедрових горіхів

Сіль, перець – за смаком

Для заправки

2 ст. л. оливкової олії

1/2 ст. л. винного оцту

Трохи бальзамічного соусу

Сіль, мелена суміш перців – за смаком

Спосіб приготування

Куряче філе помити, натерти сіллю і меленим перцем, залишити на 15 хвилин. Запікати філе з двох боків на грилі до золотистого кольору. Камамбер або брі готувати на грилі 2-3 хвилин. Полуницю і салат помити і обсушити. Полуницю нарізати тонкими скибочками, руколу порвати руками. На руколу з полуницею викласти шматочки курки і камамберу, посипати кедровими горішками. Змішати оливкову олію, винний оцет, сіль, перець і полити салат. Скропити бальзамічним соусом.

Салат з молодої капусти і редиски

Зелений салат з редисом Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Капуста білокачанна – 250 г

Свіжі огірки – 3 шт.

Редис – 7 шт.

Кілька гілочок кропу

Кілька стебел зеленої цибулі

Оливкова олія – 3-4 ст. л.

Сіль за смаком

Суміш мелених перців

Спосіб приготування

Капусту, редиску, огірки і зелень промити і обсушити. Огірки і редис нарізати тонкими кружечками. Капусту тонко нашаткувати, зелень дрібно посікти. Скласти в миску, посолити і злегка пом'яти руками. Додати редис і огірки. Перемішати салат, поперчити і заправити його оливковою олією, змішаною з лимонним соком. Наш смачний і корисний салат з капусти редиски і огірків готовий. Подавайте його до столу з хрусткими свіжим хлібом або як гарнір до м'ясних страв.

Яєчний салат з редискою і зеленим горошком

Яєчний салат з редисом Фото: Depositphotos

Інгредієнти

6 зварених круто яєць

1 б. консервованого горошку

1 маленька червона цибулина

Жменя редиски

1 кисле яблуко

1 ст. л. йогурту

1 ч. л. французької гірчиці

Сіль, перець

Спосіб приготування

Яйця наріжте кубиками, редиску – тонкими півкільцями. Очищену цибулю і яблука наріжте невеликими кубиками. Злийте рідину з бляшанки з горошком. Змішайте всі інгредієнти з йогуртом і гірчицею. Приправте салат сіллю і перцем за смаком.

Тут знайдете 7 рецептів салатів з молодою капустою.

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