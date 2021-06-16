5 лучших праздничных блюд, которые нужно попробовать на Троицу
В один из главных православных праздников принято готовить легкую еду из сезонных продуктов. В этой подборке рецепт запеченного сибаса, сырного пирога и салата с редисом и молодой капустой
Троица в 2021 году выпадает на 20 июня. По традиции стол нужно накрыть зеленой скатертью, украсить его ветками растений, цветами. А вот приготовить нужно салаты и супы с большим количеством зелени, яйца, творог, рыбу. Также готовят пироги и караваи. В этой подборке узнаете, как приготовить зеленый борщ, пирог с сыром, запеченный сибас, оладьи с зеленым луком и легкий салат из молодой капусты.
Ингредиенты:
- 200 мл кефира
- 200 г муки
- 2 яйца
- 0,5 ч. л. соды
- Пучок зеленого лука
- Щепотка соли
- Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
- Зеленый лук помыть, обсушить и мелко порубить.
- Взбить яйца вилкой, добавить щепотку соли и кефир.
- Всыпать просеянную муку и соду, перемешать. Слишком тщательно размешивать не нужно, в тесте должны остаться небольшие комочки.
- В конце добавить зеленый лук, перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, пожарить оладьи до золотистого цвета с двух сторон. Переворачивать нужно тогда, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
- Подавать оладьи со сметаной. В нее можно добавить пропущенный через пресс зубчик чеснока.
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Ингредиенты:
- 400 г мяса
- 3 картофелины
- 100 г риса
- 3 яйца
- По 0,5 пучка щавеля и молодой крапивы
- 4 вареных куриных яйца или 8-10 перепелиных
- Соль, молотый перец
- 2 л воды
- Сметана
Способ приготовления:
- Мясо помыть и залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить до почти полной готовности.
- Картофель почистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон вместе с промытым рисом. Приправить солью и перцем.
- За 10 минут до конца приготовления добавить промытую и нашинкованную зелень.
- Достать из бульона мясо, разрезать его на кусочки и вернуть в бульон. Снова довести до кипения и снять с огня.
- Подавать зеленый борщ вместе со сметаной и половинками вареных яиц.
Ингредиенты:
- 250 г капусты
- 3 свежих огурца
- 7 шт. редиса
- Несколько веточек укропа
- Несколько стеблей зеленого лука
- Оливковое масло – 3-4 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Смесь молотых перцев
Способ приготовления
- Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и обсушить.
- Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками.
- Капусту тонко нашинковать, зелень мелко порубить. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками.
- Добавить редис и огурцы.
- Перемешать салат, поперчить и заправить его оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
- Наш вкусный и полезный салат из капусты редиса и огурцов готов. Подавайте его к столу вместе с хрустящим свежим хлебом или в качестве гарнира к мясным блюдам.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 300 г феты, раскрошенной
- 50 г сыра чеддер, тертого
- 100 г кедровых орехов
- Свежемолотый черный перец – по вкусу
- Несколько щепоток орегано
- Тертая цедра одного лимона
- Оливковое масло
- 1 ст. л. сливочного масла
- 400 г свежих листьев шпината
- 270 г теста фило
- Щепотка кайенского перца
- Щепотка мускатного ореха
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 200 градусов.
- В миске смешать яйца, фету, чеддер, кедровые орехи, перец, орегано, цедру и немного оливкового масла.
- В большой сковороде на среднем огне разогреть оливковое и сливочное масло.
- Добавить половину шпината и обжарить, помешивая. Как только эта порция листьев уменьшится в объеме и в сковороде появится свободное место, добавить оставшийся шпинат. Когда весь шпинат "подвянет", снять его с огня и слегка остудить. Затем добавить шпинат к яичной смеси вместе с кайенским перцем и мускатным орехом. Перемешать.
- Оторвать кусок пергаментной бумаги размером 50х50 см. Смазать оливковым маслом. На бумаге выложить листы теста фило немного внахлест так, чтобы была закрыта вся площадь бумаги. Смазать оливковым маслом с помощью кисточки и поперчить. Повторить манипуляции с тестом, оливковым маслом и перцем еще 2 раза. Должно получится три слоя теста фило.
- Переложить все в форму для запекания так, чтобы свисали края. Добавить начинку и накрыть краями теста.
- Выпекать пирог 20-30 минут. За это время он должен красиво подрумяниться. Перед подачей пирог остудить и разрезать на порционные куски.
Ингредиенты:
- 2 тушки сибаса
- 1 лимон
- Небольшой пучок свежего розмарина и тимьяна
- Смесь молотых перцев
- Морская соль
- Сушеные прованские травы
Способ приготовления:
- Рыбу выпотрошить и почистить. Разогреть духовку до 200 градусов. Большую прямоугольную форму или противень выстелить фольгой.
- Лимон помыть и нарезать кружочками.
- Рыбу натереть внутри и снаружи солью, смесью прованских трав и молотым перцем. Внутрь вложить по несколько веточек зелени и долек лимона. Отправить рыбу в форму.
- Снизить температуру в духовке до 180 градусов. Запекать в течение 30-40 минут. За 15 минут до окончания приготовления сбрызнуть рыбу лимонным соком.
- Подавать вместе с зеленым салатом.
И еще одно блюдо можно приготовить к празднику – это рыбный риет. Рецепт блюда узнаете из видео.
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