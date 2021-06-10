12 рецептів оладок – від солодких пишних до солоних ситних

Їх можна приготувати на сніданок або вечерю, взяти із собою на роботу. У сезон полуниці та чорниці доповніть їх солодкими соусами, а овочі – кабачки і капуста – стануть для них корисною начинкою

Оладки з овочів в духовці Фото: Depositphotos

Ситніші із жирними соусами до них або навпаки – овочеві з корисного борошна або з ягодами замість цукру – оладки можуть бути різними, але завжди бажаними. Усе, що для них треба, практично завжди є вдома, головне знати 3 правила для ідеальних оладок – і можна починати. Нижче 12 варіянтів, як їх посмажити смачними і пишними. Гортайте, вибирайте і застосовуйте.

Оладки на кефірі та дріжджах

Оладки на кефірі дріжджові Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 склянка кефіру або молока

1 яйце

2-3 г сухих дріжджів (1 ч. л.) або 15 г свіжих

1/3 ч. л. солі

1/2 ст. л. цукру

1,5 склянки борошна

олія для смаження

Спосіб приготування:

Перемішати просіяне борошно, підігрітий кефір і дріжджі, щоб вийшло тісто консистенції густої сметани. Накрити кришкою або серветкою і поставити підходити в тепле місце приблизно на 30-40 хвилин. У тісто додати яйце, сіль і цукор. Знову добре перемішати і залишити на 15-20 хвилин. Змочуючи столову ложку у воді, викласти дріжджове тісто на гарячу сковороду з олією. Обсмажити оладки з двох боків до золотистого кольору. Подавати пишні дріжджові оладки з варенням, згущеним молоком, медом або цукровою пудрою.

Оладки з капусти

Оладки з капусти зі сметанним соусом Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

200 г капусти

1 яйце

50 г сиру

3 ст. л. борошна

1 ст. л. йогурту або сметани

2 ст. л. свіжої петрушки

1/4 ч. л. пекарського порошку

сіль

білий мелений перець

Спосіб приготування:

Капусту помити і тонко нарізати. Відварити до м'якості й остудити. Петрушку помити і дрібно порубати, сир натерти на тертці. Перемішати в мисці віджату від води капусту, яйце, тертий сир, борошно, йогурт, зелень, розпушувач, сіль і мелений перець. Має вийти тісто як на оладки. Прибрати миску з тістом у холодильник на 30 хвилин. Деко для випічки застелити пекарським папером. Ложкою викласти тісто і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. За цей час оладки мають підрум'янитися. Подавати готову страву разом зі сметаною або соусом тартар.

Оладки на кефірі з ягідною припічкою

Оладки на кефірі з ягідною припічкою Фото: Pixabay

Інгредієнти:

500 мл кефіру

1-2 яйця

2 склянки борошна

3 ст. л. цукру

1 ч. л. соди або 2 ч. л. розпушувача

0.5 ч. л. солі

жменя ягід

цукрова пудра

Спосіб приготування:

Збити вінчиком яйця разом з цукром. Додати борошно, сіль і соду. Влити кефір і перемішати. Тісто має вийти за консистенцією, як густа сметана. Нагріти сковороду з олією (використовуйте сковороду з антипригарним покриттям, інакше ягідна припічка припечеться не до оладок, а до сковороди). Викласти столовою ложкою тісто, зверху – трохи ягід. Великі ягоди, наприклад, полуницю, потрібно нарізати тонкими пластинками. Коли нижня частина підрум'яниться, перевернути і обсмажити з іншого боку. Подавати оладки теплими, присипавши цукровою пудрою, разом зі сметаною і свіжими ягодами.

Оладки на кефірі із сиром

Оладки із сиром Фото: freepik.com

Інгредієнти:

150 г сиру

1 яйце

50 г борошна

300 мл кефіру

1/3 ч. л. соди

1 ст. л. цукру

щіпка ваніліну

Спосіб приготування:

Яйце розтерти разом з цукром. Додати сир, кефір, соду і ретельно перемішати. Всипати борошно і розмішати, щоб вийшло тісто, як густа сметана. Занадто ретельно перемішувати не потрібно – в масі мають залишатися невеликі грудочки. Столовою ложкою викласти тісто на заздалегідь розігріту сковороду і обсмажити його з двох боків до золотистого кольору. Подавати сирні оладки на кефірі гарячими.

Оладки на кефірі з яблуками

Яблучні оладки на кефірі Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

50 г вершкового масла

1 яйце

2 ст. л. цукру

250 мл кефіру

300 г борошна

2 ч. л. розпушувача

1-2 невеликих яблука

олія – для смаження

Спосіб приготування:

Вершкове масло розтопити і дати трохи охолонути. Яйця збити з цукром, додати кефір і перемішати. Зверху просіяти борошно з розпушувачем, перемішати і влити розтоплене масло. Ще раз перемішати. Яблука помити, очистити і натерти на крупній тертці або нарізати дрібними кубиками. Підмішати до приготовленого тіста. У сковороді розігріти олію, потім столовою ложкою викласти тісто і обсмажити оладки з двох боків до золотистого кольору. Подавати яблучні оладки одразу ж після приготування з будь-якими добавками на свій смак.

Оладки з кукурудзою і сиром

Оладки з кукурдзою і сиром Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 б. консервованої кукурудзи

2 яйця

70 г твердого сиру

2/3 склянки пшеничного борошна

1/3 склянки вершків 10%

6 ст. л. сметани 15%

3 ст. л. олії

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Консервовану кукурудзу без рідини збийте блендером до однорідної консистенції. Окремо змішайте вершки з просіяним борошном, тертим сиром і збитими виделкою яйцями, посоліть. Додайте тісто до пюре з кукурудзи таі розведіть невеликою кількістю вершків, якщо буде потрібно. Обсмажте оладки на олії з двох боків на середній температурі.

Курячі оладки із сиром на сковороді

Курячі оладки з філе Фото: freepik.com

Інгредієнти:

500 г курячого філе

3 яйця

100 г твердого сиру

2-3 ст. л. сметани

2-3 ст. л. борошна або крохмалю

1 пучок зелені

50 мл олії

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Куряче філе вимити й обсушити. Нарізати філе дуже дрібними кубиками. Натерти сир на крупній тертці. Зелень помити і дрібно порубати. До курячому філе додати сир, зелень, яйця, сіль, перець і сметану. Добре перемішати. Всипати борошно або крохмаль, перемішати і поставити в холодильник на годину. Розігріти сковороду, налити в неї олію. Столовою ложкою викладати курячі оладки в гарячу олію. Смажити на помірному вогні під кришкою до рум'яної скоринки з двох боків.

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Печінкові оладки з овочевою начинкою

Оладки з печінки з начинкою Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

200 г печінки

1 яйце

2 ст. л. борошна

1 ст. л. сметани

сіль, перець – за смаком

Для начинки:

1 цибулина

1 морква

200 г печериць

2 зубчики часнику

зелень кропу і петрушки

майонез – за смаком

Спосіб приготування:

Печінку промити, очистити від плівки, подрібнити в блендері або в м'ясорубці. Додати до неї яйце, сметану, борошно. Посолити, поперчити. Добре перемішати. Столовою ложкою викладати на сковороду у вигляді невеликих оладок, смажити приблизно по дві хвилини з кожного боку. Приготувати першу начинку: цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на тертці, обсмажити до золотистого кольору, наприкінці додати дрібно нарізаний часник і зелень. Приготувати другу начинку: цибулю і дрібно нарізані печериці обсмажити на сковороді до готовності. Додати часник і зелень. Перший шар оладок розкласти на тарілці, змастити трохи майонезом, покласти першу начинку, потім другий шар оладок, змастити майонезом, покласти другу начинку. Зверху покласти третій шар оладок. Прикрасити за своїм бажанням. Можна змастити майонезом і прикрасити зеленню. Дати просочитися перед подачею.

Чорничні млинці на сметані

Чорничні млинці на сметані Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

3 яйця

1 склянка борошна

1 ч. л. розпушувача

1-2 ст. л. цукру

1 склянка сметани 10%

1 склянка чорниці

2 ст. л. розтопленого вершкового масла

щіпка солі

Спосіб приготування:

Відміряти борошно, сметану і чорницю за допомогою склянки ємністю 200 мл. Яйця збити вінчиком зі сметаною і сіллю. Додати просіяне з розпушувачем борошно. Потім додати цукор і 1 ст. л. розтопленого вершкового масла. Перемішати до отримання однорідного густого тіста. Додати свіжу або заморожену чорницю, акуратно перемішати. Випікати оладки на гарячій сковороді, змащуючи її вершковим маслом. Подавати оладки зі свіжою чорницею, медом, кленовим сиропом або цукровою пудрою.

Оладки сирні з бананами

Сирні оладки з бананом Фото: Depositphotos

2 склянки кефіру

1,5 склянки пшеничного борошна

4 ст. л. цукру

100 г сиру

2 стиглих банани

1 яйце

1 ч. л. з гіркою розпушувача

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Яйце розтерти разом з цукром, влити кефір і перемішати. Сир розім'яти з бананами і додати до яєчної маси. Всипати борошно з розпушувачем і замісити тісто. Воно має вийти досить густим. Розігріти сковороду з олією. Посмажити оладки, викладаючи тісто столовою ложкою. Перевертати потрібно, коли на поверхні тіста з'являться бульбашки. Подавати готові бананові оладки з медом, варенням або сметаною.

Оладки з індичкою і зеленню

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Інгредієнти:

400 г філе індички

150 г сметани 20%

1 яйце

1 ст. л. борошна

1 ст. л. манної крупи

0.5 ч. л. солі

мелений перець

1 ст. л. петрушки і кропу

4 ст. л. олії

100 г натурального йогурту

2 зубчики часнику

Спосіб приготування:

Філе індички порубати дрібними шматочками. Додайте його в миску разом з яйцем, борошном, манкою, сметаною, сіллю і половиною дрібно нарубаної зелені. Замісіть досить рідкий фарш і поставте його в холодильник на півгодини. Приготуйте соус: змішайте несолодкий йогурт, сіль, перець, подрібнений часник і залишки нарізаної зелені. Розігрійте сковороду з олією. Ложкою викладаючи фарш, обсмажте оладки до золотистого кольору з двох боків. Перекладіть оладки з індички на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Подавайте оладки разом з йогуртовим соусом.

Оладки з кабачків з часником і сиром

Оладки з кабачків Фото: Depositphotos



Інгредієнти:

1 середній кабачок

1 яйце

50 г натертого сиру

1 зубчик часнику

1 ст. л. борошна

сіль, перець

олія

Спосіб приготування:

Кабачок помити, за необхідності очистити від шкірки і натерти на крупній тертці. Додати яйце, добре перемішати. Додати до кабачки натертий сир і подрібнений зубчик часнику, посолити і поперчити за смаком, всипати борошно, перемішати. Посмажити оладки на олії до рум'яної скоринки. Подавати кабачкові оладки разом із соусом із сметани і дрібно нарізаною зеленню.

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