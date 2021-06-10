12 рецептів оладок – від солодких пишних до солоних ситних
Їх можна приготувати на сніданок або вечерю, взяти із собою на роботу. У сезон полуниці та чорниці доповніть їх солодкими соусами, а овочі – кабачки і капуста – стануть для них корисною начинкою
Ситніші із жирними соусами до них або навпаки – овочеві з корисного борошна або з ягодами замість цукру – оладки можуть бути різними, але завжди бажаними. Усе, що для них треба, практично завжди є вдома, головне знати 3 правила для ідеальних оладок – і можна починати. Нижче 12 варіянтів, як їх посмажити смачними і пишними. Гортайте, вибирайте і застосовуйте.
Оладки на кефірі та дріжджах
Інгредієнти:
- 1 склянка кефіру або молока
- 1 яйце
- 2-3 г сухих дріжджів (1 ч. л.) або 15 г свіжих
- 1/3 ч. л. солі
- 1/2 ст. л. цукру
- 1,5 склянки борошна
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- Перемішати просіяне борошно, підігрітий кефір і дріжджі, щоб вийшло тісто консистенції густої сметани. Накрити кришкою або серветкою і поставити підходити в тепле місце приблизно на 30-40 хвилин.
- У тісто додати яйце, сіль і цукор. Знову добре перемішати і залишити на 15-20 хвилин.
- Змочуючи столову ложку у воді, викласти дріжджове тісто на гарячу сковороду з олією. Обсмажити оладки з двох боків до золотистого кольору.
- Подавати пишні дріжджові оладки з варенням, згущеним молоком, медом або цукровою пудрою.
Оладки з капусти
Інгредієнти:
- 200 г капусти
- 1 яйце
- 50 г сиру
- 3 ст. л. борошна
- 1 ст. л. йогурту або сметани
- 2 ст. л. свіжої петрушки
- 1/4 ч. л. пекарського порошку
- сіль
- білий мелений перець
Спосіб приготування:
- Капусту помити і тонко нарізати. Відварити до м'якості й остудити.
- Петрушку помити і дрібно порубати, сир натерти на тертці.
- Перемішати в мисці віджату від води капусту, яйце, тертий сир, борошно, йогурт, зелень, розпушувач, сіль і мелений перець. Має вийти тісто як на оладки.
- Прибрати миску з тістом у холодильник на 30 хвилин.
- Деко для випічки застелити пекарським папером. Ложкою викласти тісто і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. За цей час оладки мають підрум'янитися.
- Подавати готову страву разом зі сметаною або соусом тартар.
Оладки на кефірі з ягідною припічкою
Інгредієнти:
- 500 мл кефіру
- 1-2 яйця
- 2 склянки борошна
- 3 ст. л. цукру
- 1 ч. л. соди або 2 ч. л. розпушувача
- 0.5 ч. л. солі
- жменя ягід
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
- Збити вінчиком яйця разом з цукром. Додати борошно, сіль і соду. Влити кефір і перемішати. Тісто має вийти за консистенцією, як густа сметана.
- Нагріти сковороду з олією (використовуйте сковороду з антипригарним покриттям, інакше ягідна припічка припечеться не до оладок, а до сковороди).
- Викласти столовою ложкою тісто, зверху – трохи ягід. Великі ягоди, наприклад, полуницю, потрібно нарізати тонкими пластинками. Коли нижня частина підрум'яниться, перевернути і обсмажити з іншого боку.
- Подавати оладки теплими, присипавши цукровою пудрою, разом зі сметаною і свіжими ягодами.
Оладки на кефірі із сиром
Інгредієнти:
- 150 г сиру
- 1 яйце
- 50 г борошна
- 300 мл кефіру
- 1/3 ч. л. соди
- 1 ст. л. цукру
- щіпка ваніліну
Спосіб приготування:
- Яйце розтерти разом з цукром.
- Додати сир, кефір, соду і ретельно перемішати.
- Всипати борошно і розмішати, щоб вийшло тісто, як густа сметана. Занадто ретельно перемішувати не потрібно – в масі мають залишатися невеликі грудочки.
- Столовою ложкою викласти тісто на заздалегідь розігріту сковороду і обсмажити його з двох боків до золотистого кольору.
- Подавати сирні оладки на кефірі гарячими.
Оладки на кефірі з яблуками
Інгредієнти:
- 50 г вершкового масла
- 1 яйце
- 2 ст. л. цукру
- 250 мл кефіру
- 300 г борошна
- 2 ч. л. розпушувача
- 1-2 невеликих яблука
- олія – для смаження
Спосіб приготування:
- Вершкове масло розтопити і дати трохи охолонути.
- Яйця збити з цукром, додати кефір і перемішати.
- Зверху просіяти борошно з розпушувачем, перемішати і влити розтоплене масло. Ще раз перемішати.
- Яблука помити, очистити і натерти на крупній тертці або нарізати дрібними кубиками. Підмішати до приготовленого тіста.
- У сковороді розігріти олію, потім столовою ложкою викласти тісто і обсмажити оладки з двох боків до золотистого кольору.
- Подавати яблучні оладки одразу ж після приготування з будь-якими добавками на свій смак.
Оладки з кукурудзою і сиром
Інгредієнти:
- 1 б. консервованої кукурудзи
- 2 яйця
- 70 г твердого сиру
- 2/3 склянки пшеничного борошна
- 1/3 склянки вершків 10%
- 6 ст. л. сметани 15%
- 3 ст. л. олії
- сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Консервовану кукурудзу без рідини збийте блендером до однорідної консистенції.
- Окремо змішайте вершки з просіяним борошном, тертим сиром і збитими виделкою яйцями, посоліть.
- Додайте тісто до пюре з кукурудзи таі розведіть невеликою кількістю вершків, якщо буде потрібно.
- Обсмажте оладки на олії з двох боків на середній температурі.
Курячі оладки із сиром на сковороді
Інгредієнти:
- 500 г курячого філе
- 3 яйця
- 100 г твердого сиру
- 2-3 ст. л. сметани
- 2-3 ст. л. борошна або крохмалю
- 1 пучок зелені
- 50 мл олії
- сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Куряче філе вимити й обсушити. Нарізати філе дуже дрібними кубиками.
- Натерти сир на крупній тертці. Зелень помити і дрібно порубати.
- До курячому філе додати сир, зелень, яйця, сіль, перець і сметану. Добре перемішати.
- Всипати борошно або крохмаль, перемішати і поставити в холодильник на годину.
- Розігріти сковороду, налити в неї олію. Столовою ложкою викладати курячі оладки в гарячу олію. Смажити на помірному вогні під кришкою до рум'яної скоринки з двох боків.
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Печінкові оладки з овочевою начинкою
Інгредієнти:
- 200 г печінки
- 1 яйце
- 2 ст. л. борошна
- 1 ст. л. сметани
- сіль, перець – за смаком
Для начинки:
- 1 цибулина
- 1 морква
- 200 г печериць
- 2 зубчики часнику
- зелень кропу і петрушки
- майонез – за смаком
Спосіб приготування:
- Печінку промити, очистити від плівки, подрібнити в блендері або в м'ясорубці.
- Додати до неї яйце, сметану, борошно. Посолити, поперчити. Добре перемішати. Столовою ложкою викладати на сковороду у вигляді невеликих оладок, смажити приблизно по дві хвилини з кожного боку.
- Приготувати першу начинку: цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на тертці, обсмажити до золотистого кольору, наприкінці додати дрібно нарізаний часник і зелень.
- Приготувати другу начинку: цибулю і дрібно нарізані печериці обсмажити на сковороді до готовності. Додати часник і зелень.
- Перший шар оладок розкласти на тарілці, змастити трохи майонезом, покласти першу начинку, потім другий шар оладок, змастити майонезом, покласти другу начинку.
- Зверху покласти третій шар оладок. Прикрасити за своїм бажанням. Можна змастити майонезом і прикрасити зеленню. Дати просочитися перед подачею.
Чорничні млинці на сметані
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 1 склянка борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 1-2 ст. л. цукру
- 1 склянка сметани 10%
- 1 склянка чорниці
- 2 ст. л. розтопленого вершкового масла
- щіпка солі
Спосіб приготування:
- Відміряти борошно, сметану і чорницю за допомогою склянки ємністю 200 мл.
- Яйця збити вінчиком зі сметаною і сіллю. Додати просіяне з розпушувачем борошно.
- Потім додати цукор і 1 ст. л. розтопленого вершкового масла. Перемішати до отримання однорідного густого тіста.
- Додати свіжу або заморожену чорницю, акуратно перемішати.
- Випікати оладки на гарячій сковороді, змащуючи її вершковим маслом.
- Подавати оладки зі свіжою чорницею, медом, кленовим сиропом або цукровою пудрою.
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Оладки сирні з бананами
Інгредієнти:
- 2 склянки кефіру
- 1,5 склянки пшеничного борошна
- 4 ст. л. цукру
- 100 г сиру
- 2 стиглих банани
- 1 яйце
- 1 ч. л. з гіркою розпушувача
Спосіб приготування:
- Яйце розтерти разом з цукром, влити кефір і перемішати.
- Сир розім'яти з бананами і додати до яєчної маси.
- Всипати борошно з розпушувачем і замісити тісто. Воно має вийти досить густим.
- Розігріти сковороду з олією. Посмажити оладки, викладаючи тісто столовою ложкою. Перевертати потрібно, коли на поверхні тіста з'являться бульбашки.
- Подавати готові бананові оладки з медом, варенням або сметаною.
Оладки з індичкою і зеленню
Інгредієнти:
- 400 г філе індички
- 150 г сметани 20%
- 1 яйце
- 1 ст. л. борошна
- 1 ст. л. манної крупи
- 0.5 ч. л. солі
- мелений перець
- 1 ст. л. петрушки і кропу
- 4 ст. л. олії
- 100 г натурального йогурту
- 2 зубчики часнику
Спосіб приготування:
- Філе індички порубати дрібними шматочками. Додайте його в миску разом з яйцем, борошном, манкою, сметаною, сіллю і половиною дрібно нарубаної зелені. Замісіть досить рідкий фарш і поставте його в холодильник на півгодини.
- Приготуйте соус: змішайте несолодкий йогурт, сіль, перець, подрібнений часник і залишки нарізаної зелені.
- Розігрійте сковороду з олією. Ложкою викладаючи фарш, обсмажте оладки до золотистого кольору з двох боків.
- Перекладіть оладки з індички на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.
- Подавайте оладки разом з йогуртовим соусом.
Оладки з кабачків з часником і сиром
Інгредієнти:
- 1 середній кабачок
- 1 яйце
- 50 г натертого сиру
- 1 зубчик часнику
- 1 ст. л. борошна
- сіль, перець
- олія
Спосіб приготування:
- Кабачок помити, за необхідності очистити від шкірки і натерти на крупній тертці.
- Додати яйце, добре перемішати.
- Додати до кабачки натертий сир і подрібнений зубчик часнику, посолити і поперчити за смаком, всипати борошно, перемішати.
- Посмажити оладки на олії до рум'яної скоринки.
- Подавати кабачкові оладки разом із соусом із сметани і дрібно нарізаною зеленню.
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