10 несподіваних способів приготування кабачків

Наприклад, листкових булочок, де в якості начинки ці овочі, або салат з авокадо

Одні з найдовгоочікуваніших сезонних овочів – кабачки. Ми їх любимо за прекрасну сполучуваність практично з усім і за простоту приготування. Їх можна використовувати не тільки у всіляких овочевих запіканках, в й готувати в абсолютно несподіваний спосіб. Нижче – 10 рецептів з кабачків.

Листкові булочки з кабачками

Фото: instagram.com/rautmarket/

Інгредієнти

1 упаковка – листкове бездріжджове тісто

3 шт. – кабачки

150 г – м'який сир

сіль за смаком

5 г – копчена паприка

Спосіб приготування

Тісто розморозити. Кабачки нарізати тонкими смужками. Розкачати тісто, нарізати смужками завширшки 5 см, завдовжки 25 см. Викласти на тісто смужки кабачків, посолити за смаком. Зверху на кабачки викласти невеликим шаром сир. Згорнути смужки у вигляді квітки. Форму для мафінів змастити олією, покласти слойки. Змастити злегка збитим яйцем, посипати копченої паприкою. Випікати за температури 200 градусів 25 хвилин.

Салат з кабачків (дієтичний)

Фото: instagram.com/pp.baza.recepti /

Інгредієнти

по 1 шт. – кабачок (можна цукіні), авокадо, солоний огірок

по 1 шт. – гілочка кінзи, гілочка базиліку

Сіль, лимонний сік, часник – за смаком

Добавки

куряча грудка, тунець, яйце – за смаком

Спосіб приготування

Кабачок очистити від шкірки і нарізати уздовж тонкими слайсами. Слайси нарізати уздовж тонкими смужками, як на спагеті або довгу локшину. Занурювальним блендером подрібнити разом авокадо, огірок, зелень, сіль і лимонний сік, часник. Перемішати соус з кабачковим спагеті. Додати або курку, або тунець, або яйце.

Кабачковий торт

Фото: instagram.com/elenagotovim_vmeste/

Інгредієнти

200 г – кабачок

1 шт. – яйце

20 г – борошно пшеничне

50 г – помідор

20 г – твердий сир

зелена цибуля – за смаком

30 г – грецький йогурт

1 зуб. – часник

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Кабачок натерти на крупній тертці, сік не зливати. Додати борошно, яйце і щіпку солі. Викласти на сковороду, обсмажити на невеликому вогні, під кришкою, з двох боків. Готовий млинець розрізати на 4 частини. Для начинки подрібнити помідори, сир, зелена цибуля і часник. Додати йогурт, перемішати і зібрати торт.

Кабачки із сиром у духовці

Фото: кабачки із сиром в духовці

Інгредієнти ⠀

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150 г – сир ⠀

1-2 шт. – кабачки ⠀

1 шт. – яйце ⠀

1 шт. – цибулина ⠀

3 зуб. – часник ⠀

1/2 ск. – майонез ⠀

1/2 ск. – сметана ⠀

сіль – за смаком ⠀

Спосіб приготування

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Кабачок можна не очищати від шкірки, якщо вона тонка, нарізати його поперек кружальцями по 1-1,5 см завтовшки. Цибулю нарізати тонкими кільцями. ⠀ Сир потерти на крупній тертці, часник очистити і потерти на дрібній тертці, або пропустити через прес, викласти ці продукти в глибоку миску. ⠀ Додати до сиру з часником сире яйце, майонез і сметану, перемішати все до однорідності. ⠀ Кабачки викласти на змащене олією деко в один шар, на кожне кружальце покласти трохи цибулі. ⠀ Зверху на кожен кабачок викласти по столовій ложці приготовленого соусу. ⠀ Поставити кабачки в нагріту до 180-200 градусів духовку і запікати 30 хвилин до готовності. ⠀

Салат зі смажених кабачків

Літній салат Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 молодих кабачки або цукіні

150 г руколи

3 стиглих помідорів

100 г фети або бринзи

Оливкова олія і бальзамічний соус – для заправки

Сіль – за смаком

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кружальцями, скропити оливковою олією і обсмажити на грилі або сковороді з обох боків. Руколу промити і обсушити. Помідори нарізати на кружальця, бринзу – на кубики. З'єднати всі інгредієнти, посолити, заправити олією і бальзамічним соусом.

Кабачкові оладки із сиром

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 невеликих молодих кабачка

Сіль – за смаком

3 невеликих яйця

Сухий гранульований часник – за смаком

Суміш мелених перців – за смаком

Жменя рубаної петрушки

3 ст. л. борошна з гіркою

100 г дрібно натертого сиру (твердого або моцарели)

Олія – для обсмажування

Спосіб приготування

Кабачки помити і натерти на крупній тертці. Посолити, перемішати і залишити на 5-10 хвилин. Ретельно віджати весь сік. Додати до кабачків яйця, часник, борошно і дрібно натертий сир. Добре перемішати. Розігріти сковороду з олією. Викладаючи тісто ложкою, посмажити кабачкові оладки на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки.

Човники з кабачків з куркою

Фаршировані кабачки Фото: Depositphotos

Інгредієнти

4 невеликих кабачки

500 г курячого філе

1 велика цибулина

1 велика морква

3 зубчики часнику

1 великий помідор

2 ст. л. оливкової олії

200 мл сметани

Сіль, перець, паприка – за смаком

100 г сиру (пармезан, гауда)

Кілька гілочок свіжої петрушки – для подачі

Спосіб приготування

Духовку розігріти до 200 градусів Куряче філе промити, обсушити і нарізати дрібними кубиками. Цибулю дрібно порубати, моркву – натерти, часник – розчавити в пасту, помідор нарізати дрібними кубиками. У сковороді розігріти оливкову олію. Спасерувати цибулю впродовж 5 хвилин, потім додати моркву, часник і помідор. Тушкувати 3-5 хвилин. Додати курку і смажити ще впродовж кількох хвилин, постійно помішуючи, щоб курка підрум'янилася Влити сметану і потримати на вогні ще 1-2 хвилини. Посолити і поперчити, додати паприку і перемішати. Кабачки розрізати навпіл, м'якоть вийняти ложкою. Всередину кожного човника покласти начинку, посипати натертим сиром і відправити в духовку на 30-40 хвилин.

Хрусткі палички з кабачків

Хрусткі кабачки з сиром Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 молодих кабачки середнього розміру

1 яйце

1 ск. панірувальних сухарів

1/2 ск. натертого твердого сиру (наприклад, пармезану)

Часниковий порошок (за бажанням)

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Нагріти духовку до 200 градусів. Кабачки добре промити і нарізати довгими паличками. У маленькій мисці змішати яйце, сіль і перець. В іншій мисці змішати панірувальні сухарі, сир, часниковий порошок і трохи солі. Занурити кабачкові палички спочатку в яйце, потім в панірувальну суміш і викладати на застелене пергаментом деко. Випікати 25-35 хвилин до рум'яного золотавого кольору.

Крем-суп з кабачків з часниковими грінками

Суп з кабачків Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 кг кабачків

1-2 цибулини

1 зуб. часнику

2 ст. л. олії

500-750 мл бульйону (кількість залежить від бажаної густоти супу)

200 мл вершків

1/2 ч. л. прованських або італійських трав

сіль, мелений перець

50 г вершкового масла

1 ст. л. борошна з гіркою

Для часникових грінок

Кілька скибочок білого хліба без кірок

1 зуб. часнику

Оливкова олія

Спосіб приготування

Кабачок і цибулю довільно нарізати, обсмажити на олії до м'якості разом з часником. Додати спеції, перемішати. Пюріровать овочеву суміш блендером. Розігріти в каструлі з товстим дном вершкове масло, додати борошно і смажити, помішуючи, до золотавого кольору. Продовжуючи помішувати, по черзі додавати пюрірованние овочі та гарячий бульйон, щоразу доводячи до кипіння. В кінці влити вершки і довести до кипіння. Зняти з вогню. Спробувати і відрегулювати кількість спецій. Білий хліб нарізати невеликим кубиками, підсмажити на сухій сковороді або в духовці. Часник пропустити через прес і перемішати з оливковою олією. Скропити цією сумішшю грінки. Подавати суп із зеленню.

Рулетики з кабачків з горіхами

Рулетики з кабачків з горіховою начинкою Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Кабачок – 70 г

Волоський горіх – 45 г

Зернова гірчиця – 5 г

Часник – 1 г

Зелень (петрушка, кріп) – 4 г

Для заправки

Сік лимона – 50 мл

Мед – 50 мл

Гірчиця – 50 мл

Олія – 100 мл

Сіль – за смаком

Спосіб приготування

Кабачки нарізаємо дуже тонкими пластинками вздовж. Має вийти приблизно 8 штук. Злегка підсмажуємо з двох боків. Для гірчично-медової заправки збиваємо всі інгредієнти разом. Волоські горіхи перебиваємо в блендері, додаємо часник, зелень, зернову гірчицю, сіль за смаком, а також гірчично-медову заправку. Змащуємо начинкою пластинки кабачка і загортаємо рулетом. Можна скріпити шпажкою, але зазвичай підсмажений овоч і так добре тримає форму.

Тут дізнаєтеся, що купувати на ринку в травні.

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