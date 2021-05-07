Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

10 несподіваних способів приготування кабачків

Сьогодні, 13:15

Наприклад, листкових булочок, де в якості начинки ці овочі, або салат з авокадо

Одні з найдовгоочікуваніших сезонних овочів – кабачки. Ми їх любимо за прекрасну сполучуваність практично з усім і за простоту приготування. Їх можна використовувати не тільки у всіляких овочевих запіканках, в й готувати в абсолютно несподіваний спосіб. Нижче – 10 рецептів з кабачків.

Листкові булочки з кабачками

Фото: instagram.com/rautmarket/

Інгредієнти

  • 1 упаковка – листкове бездріжджове тісто
  • 3 шт. – кабачки
  • 150 г – м'який сир
  • сіль за смаком
  • 5 г – копчена паприка

Спосіб приготування

  1. Тісто розморозити. Кабачки нарізати тонкими смужками.
  2. Розкачати тісто, нарізати смужками завширшки 5 см, завдовжки 25 см.
  3. Викласти на тісто смужки кабачків, посолити за смаком. Зверху на кабачки викласти невеликим шаром сир.
  4. Згорнути смужки у вигляді квітки.
  5. Форму для мафінів змастити олією, покласти слойки.
  6. Змастити злегка збитим яйцем, посипати копченої паприкою.
  7. Випікати за температури 200 градусів 25 хвилин.

Салат з кабачків (дієтичний)

Фото: instagram.com/pp.baza.recepti /

Інгредієнти

  • по 1 шт. – кабачок (можна цукіні), авокадо, солоний огірок
  • по 1 шт. – гілочка кінзи, гілочка базиліку
  • Сіль, лимонний сік, часник – за смаком

Добавки

  • куряча грудка, тунець, яйце – за смаком

Спосіб приготування

  1. Кабачок очистити від шкірки і нарізати уздовж тонкими слайсами. Слайси нарізати уздовж тонкими смужками, як на спагеті або довгу локшину.
  2. Занурювальним блендером подрібнити разом авокадо, огірок, зелень, сіль і лимонний сік, часник.
  3. Перемішати соус з кабачковим спагеті.
  4. Додати або курку, або тунець, або яйце.

Кабачковий торт

Фото: instagram.com/elenagotovim_vmeste/

Інгредієнти

  • 200 г – кабачок
  • 1 шт. – яйце
  • 20 г – борошно пшеничне
  • 50 г – помідор
  • 20 г – твердий сир
  • зелена цибуля – за смаком
  • 30 г – грецький йогурт
  • 1 зуб. – часник
  • сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Кабачок натерти на крупній тертці, сік не зливати.
  2. Додати борошно, яйце і щіпку солі. Викласти на сковороду, обсмажити на невеликому вогні, під кришкою, з двох боків.
  3. Готовий млинець розрізати на 4 частини.
  4. Для начинки подрібнити помідори, сир, зелена цибуля і часник.
  5. Додати йогурт, перемішати і зібрати торт.

Кабачки із сиром у духовці

Фото: кабачки із сиром в духовці

Інгредієнти ⠀

  • 150 г – сир ⠀
  • 1-2 шт. – кабачки ⠀
  • 1 шт. – яйце ⠀
  • 1 шт. – цибулина ⠀
  • 3 зуб. – часник ⠀
  • 1/2 ск. – майонез ⠀
  • 1/2 ск. – сметана ⠀
  • сіль – за смаком ⠀

Спосіб приготування

  1. Кабачок можна не очищати від шкірки, якщо вона тонка, нарізати його поперек кружальцями по 1-1,5 см завтовшки. Цибулю нарізати тонкими кільцями. ⠀
  2. Сир потерти на крупній тертці, часник очистити і потерти на дрібній тертці, або пропустити через прес, викласти ці продукти в глибоку миску. ⠀
  3. Додати до сиру з часником сире яйце, майонез і сметану, перемішати все до однорідності. ⠀
  4. Кабачки викласти на змащене олією деко в один шар, на кожне кружальце покласти трохи цибулі. ⠀
  5. Зверху на кожен кабачок викласти по столовій ложці приготовленого соусу. ⠀
  6. Поставити кабачки в нагріту до 180-200 градусів духовку і запікати 30 хвилин до готовності. ⠀

Салат зі смажених кабачків

Літній салат
Літній салат
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 молодих кабачки або цукіні
  • 150 г руколи
  • 3 стиглих помідорів
  • 100 г фети або бринзи
  • Оливкова олія і бальзамічний соус – для заправки
  • Сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Кабачки нарізати кружальцями, скропити оливковою олією і обсмажити на грилі або сковороді з обох боків.
  2. Руколу промити і обсушити.
  3. Помідори нарізати на кружальця, бринзу – на кубики.
  4. З'єднати всі інгредієнти, посолити, заправити олією і бальзамічним соусом.

Кабачкові оладки із сиром

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 невеликих молодих кабачка
  • Сіль – за смаком
  • 3 невеликих яйця
  • Сухий гранульований часник – за смаком
  • Суміш мелених перців – за смаком
  • Жменя рубаної петрушки
  • 3 ст. л. борошна з гіркою
  • 100 г дрібно натертого сиру (твердого або моцарели)
  • Олія – для обсмажування

Спосіб приготування

  1. Кабачки помити і натерти на крупній тертці. Посолити, перемішати і залишити на 5-10 хвилин. Ретельно віджати весь сік.
  2. Додати до кабачків яйця, часник, борошно і дрібно натертий сир. Добре перемішати.
  3. Розігріти сковороду з олією.
  4. Викладаючи тісто ложкою, посмажити кабачкові оладки на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки.

Човники з кабачків з куркою

Фаршировані кабачки
Фаршировані кабачки
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 4 невеликих кабачки
  • 500 г курячого філе
  • 1 велика цибулина
  • 1 велика морква
  • 3 зубчики часнику
  • 1 великий помідор
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 200 мл сметани
  • Сіль, перець, паприка – за смаком
  • 100 г сиру (пармезан, гауда)
  • Кілька гілочок свіжої петрушки – для подачі

Спосіб приготування

  1. Духовку розігріти до 200 градусів
  2. Куряче філе промити, обсушити і нарізати дрібними кубиками.
  3. Цибулю дрібно порубати, моркву – натерти, часник – розчавити в пасту, помідор нарізати дрібними кубиками.
  4. У сковороді розігріти оливкову олію. Спасерувати цибулю впродовж 5 хвилин, потім додати моркву, часник і помідор. Тушкувати 3-5 хвилин.
  5. Додати курку і смажити ще впродовж кількох хвилин, постійно помішуючи, щоб курка підрум'янилася
  6. Влити сметану і потримати на вогні ще 1-2 хвилини. Посолити і поперчити, додати паприку і перемішати.
  7. Кабачки розрізати навпіл, м'якоть вийняти ложкою. Всередину кожного човника покласти начинку, посипати натертим сиром і відправити в духовку на 30-40 хвилин.

Хрусткі палички з кабачків

Хрусткі кабачки з сиром
Хрусткі кабачки з сиром
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 молодих кабачки середнього розміру
  • 1 яйце
  • 1 ск. панірувальних сухарів
  • 1/2 ск. натертого твердого сиру (наприклад, пармезану)
  • Часниковий порошок (за бажанням)
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Нагріти духовку до 200 градусів.
  2. Кабачки добре промити і нарізати довгими паличками.
  3. У маленькій мисці змішати яйце, сіль і перець.
  4. В іншій мисці змішати панірувальні сухарі, сир, часниковий порошок і трохи солі.
  5. Занурити кабачкові палички спочатку в яйце, потім в панірувальну суміш і викладати на застелене пергаментом деко.
  6. Випікати 25-35 хвилин до рум'яного золотавого кольору.

Крем-суп з кабачків з часниковими грінками

Суп з кабачків
Суп з кабачків
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 кг кабачків
  • 1-2 цибулини
  • 1 зуб. часнику
  • 2 ст. л. олії
  • 500-750 мл бульйону (кількість залежить від бажаної густоти супу)
  • 200 мл вершків
  • 1/2 ч. л. прованських або італійських трав
  • сіль, мелений перець
  • 50 г вершкового масла
  • 1 ст. л. борошна з гіркою

Для часникових грінок

  • Кілька скибочок білого хліба без кірок
  • 1 зуб. часнику
  • Оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Кабачок і цибулю довільно нарізати, обсмажити на олії до м'якості разом з часником. Додати спеції, перемішати. Пюріровать овочеву суміш блендером.
  2. Розігріти в каструлі з товстим дном вершкове масло, додати борошно і смажити, помішуючи, до золотавого кольору. Продовжуючи помішувати, по черзі додавати пюрірованние овочі та гарячий бульйон, щоразу доводячи до кипіння.
  3. В кінці влити вершки і довести до кипіння. Зняти з вогню. Спробувати і відрегулювати кількість спецій.
  4. Білий хліб нарізати невеликим кубиками, підсмажити на сухій сковороді або в духовці. Часник пропустити через прес і перемішати з оливковою олією. Скропити цією сумішшю грінки.
  5. Подавати суп із зеленню.

Рулетики з кабачків з горіхами

Рулетики з кабачків з горіховою начинкою
Рулетики з кабачків з горіховою начинкою
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Кабачок – 70 г
  • Волоський горіх – 45 г
  • Зернова гірчиця – 5 г
  • Часник – 1 г
  • Зелень (петрушка, кріп) – 4 г

Для заправки

  • Сік лимона – 50 мл
  • Мед – 50 мл
  • Гірчиця – 50 мл
  • Олія – 100 мл
  • Сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Кабачки нарізаємо дуже тонкими пластинками вздовж. Має вийти приблизно 8 штук. Злегка підсмажуємо з двох боків.
  2. Для гірчично-медової заправки збиваємо всі інгредієнти разом. Волоські горіхи перебиваємо в блендері, додаємо часник, зелень, зернову гірчицю, сіль за смаком, а також гірчично-медову заправку.
  3. Змащуємо начинкою пластинки кабачка і загортаємо рулетом. Можна скріпити шпажкою, але зазвичай підсмажений овоч і так добре тримає форму.

Тут дізнаєтеся, що купувати на ринку в травні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Збираємося на пікнік: 10 оригінальних закусок, які треба взяти із собою Пшоно - це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують Вони бувають не тільки солодкими - 7 рецептів закусочних тортів 10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди
рецепт як приготувати кабачки
Реклама

Новини партнерів

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
«Пытались скрыть как могли». Приходько в третий раз стала мамой
«Пытались скрыть как могли». Приходько в третий раз стала мамой

Популярні статті

Вчора, 18:47Зірково

У Ані Лорак великі проблеми з податковою. Ведеться розслідування – ЗМІ

Вчора, 18:40Зірково

Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання ексбойфренда співачки

Вчора, 15:15Психо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

Вчора, 14:15Зірково

Заміж за олігарха і заборонена вага: 10 одкровень Тіни Кароль з її нового інтерв'ю

Вчора, 12:18Смачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

Вчора, 08:40Психо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

5 травняNo Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

5 травняЗірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

5 травняСмачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

5 травняФаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

5 травняЗірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

5 травняЗірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

5 травняEvents

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

5 травняЗірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

5 травняЗірково

Як DZIDZIO розділить майно з дружиною

5 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

Новини партнерів

Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Нова дівчина Вербіча – знімається для Playboy та обожнює готувати
Нова дівчина Вербіча – знімається для Playboy та обожнює готувати
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти