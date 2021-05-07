10 несподіваних способів приготування кабачків
Наприклад, листкових булочок, де в якості начинки ці овочі, або салат з авокадо
Одні з найдовгоочікуваніших сезонних овочів – кабачки. Ми їх любимо за прекрасну сполучуваність практично з усім і за простоту приготування. Їх можна використовувати не тільки у всіляких овочевих запіканках, в й готувати в абсолютно несподіваний спосіб. Нижче – 10 рецептів з кабачків.
Листкові булочки з кабачками
Інгредієнти
- 1 упаковка – листкове бездріжджове тісто
- 3 шт. – кабачки
- 150 г – м'який сир
- сіль за смаком
- 5 г – копчена паприка
Спосіб приготування
- Тісто розморозити. Кабачки нарізати тонкими смужками.
- Розкачати тісто, нарізати смужками завширшки 5 см, завдовжки 25 см.
- Викласти на тісто смужки кабачків, посолити за смаком. Зверху на кабачки викласти невеликим шаром сир.
- Згорнути смужки у вигляді квітки.
- Форму для мафінів змастити олією, покласти слойки.
- Змастити злегка збитим яйцем, посипати копченої паприкою.
- Випікати за температури 200 градусів 25 хвилин.
Салат з кабачків (дієтичний)
Інгредієнти
- по 1 шт. – кабачок (можна цукіні), авокадо, солоний огірок
- по 1 шт. – гілочка кінзи, гілочка базиліку
- Сіль, лимонний сік, часник – за смаком
Добавки
- куряча грудка, тунець, яйце – за смаком
Спосіб приготування
- Кабачок очистити від шкірки і нарізати уздовж тонкими слайсами. Слайси нарізати уздовж тонкими смужками, як на спагеті або довгу локшину.
- Занурювальним блендером подрібнити разом авокадо, огірок, зелень, сіль і лимонний сік, часник.
- Перемішати соус з кабачковим спагеті.
- Додати або курку, або тунець, або яйце.
Кабачковий торт
Інгредієнти
- 200 г – кабачок
- 1 шт. – яйце
- 20 г – борошно пшеничне
- 50 г – помідор
- 20 г – твердий сир
- зелена цибуля – за смаком
- 30 г – грецький йогурт
- 1 зуб. – часник
- сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Кабачок натерти на крупній тертці, сік не зливати.
- Додати борошно, яйце і щіпку солі. Викласти на сковороду, обсмажити на невеликому вогні, під кришкою, з двох боків.
- Готовий млинець розрізати на 4 частини.
- Для начинки подрібнити помідори, сир, зелена цибуля і часник.
- Додати йогурт, перемішати і зібрати торт.
Кабачки із сиром у духовці
Інгредієнти ⠀
⠀
- 150 г – сир ⠀
- 1-2 шт. – кабачки ⠀
- 1 шт. – яйце ⠀
- 1 шт. – цибулина ⠀
- 3 зуб. – часник ⠀
- 1/2 ск. – майонез ⠀
- 1/2 ск. – сметана ⠀
- сіль – за смаком ⠀
Спосіб приготування
⠀
- Кабачок можна не очищати від шкірки, якщо вона тонка, нарізати його поперек кружальцями по 1-1,5 см завтовшки. Цибулю нарізати тонкими кільцями. ⠀
- Сир потерти на крупній тертці, часник очистити і потерти на дрібній тертці, або пропустити через прес, викласти ці продукти в глибоку миску. ⠀
- Додати до сиру з часником сире яйце, майонез і сметану, перемішати все до однорідності. ⠀
- Кабачки викласти на змащене олією деко в один шар, на кожне кружальце покласти трохи цибулі. ⠀
- Зверху на кожен кабачок викласти по столовій ложці приготовленого соусу. ⠀
- Поставити кабачки в нагріту до 180-200 градусів духовку і запікати 30 хвилин до готовності. ⠀
Салат зі смажених кабачків
Інгредієнти
- 2 молодих кабачки або цукіні
- 150 г руколи
- 3 стиглих помідорів
- 100 г фети або бринзи
- Оливкова олія і бальзамічний соус – для заправки
- Сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати кружальцями, скропити оливковою олією і обсмажити на грилі або сковороді з обох боків.
- Руколу промити і обсушити.
- Помідори нарізати на кружальця, бринзу – на кубики.
- З'єднати всі інгредієнти, посолити, заправити олією і бальзамічним соусом.
Кабачкові оладки із сиром
Інгредієнти
- 2 невеликих молодих кабачка
- Сіль – за смаком
- 3 невеликих яйця
- Сухий гранульований часник – за смаком
- Суміш мелених перців – за смаком
- Жменя рубаної петрушки
- 3 ст. л. борошна з гіркою
- 100 г дрібно натертого сиру (твердого або моцарели)
- Олія – для обсмажування
Спосіб приготування
- Кабачки помити і натерти на крупній тертці. Посолити, перемішати і залишити на 5-10 хвилин. Ретельно віджати весь сік.
- Додати до кабачків яйця, часник, борошно і дрібно натертий сир. Добре перемішати.
- Розігріти сковороду з олією.
- Викладаючи тісто ложкою, посмажити кабачкові оладки на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки.
Човники з кабачків з куркою
Інгредієнти
- 4 невеликих кабачки
- 500 г курячого філе
- 1 велика цибулина
- 1 велика морква
- 3 зубчики часнику
- 1 великий помідор
- 2 ст. л. оливкової олії
- 200 мл сметани
- Сіль, перець, паприка – за смаком
- 100 г сиру (пармезан, гауда)
- Кілька гілочок свіжої петрушки – для подачі
Спосіб приготування
- Духовку розігріти до 200 градусів
- Куряче філе промити, обсушити і нарізати дрібними кубиками.
- Цибулю дрібно порубати, моркву – натерти, часник – розчавити в пасту, помідор нарізати дрібними кубиками.
- У сковороді розігріти оливкову олію. Спасерувати цибулю впродовж 5 хвилин, потім додати моркву, часник і помідор. Тушкувати 3-5 хвилин.
- Додати курку і смажити ще впродовж кількох хвилин, постійно помішуючи, щоб курка підрум'янилася
- Влити сметану і потримати на вогні ще 1-2 хвилини. Посолити і поперчити, додати паприку і перемішати.
- Кабачки розрізати навпіл, м'якоть вийняти ложкою. Всередину кожного човника покласти начинку, посипати натертим сиром і відправити в духовку на 30-40 хвилин.
Хрусткі палички з кабачків
Інгредієнти
- 2 молодих кабачки середнього розміру
- 1 яйце
- 1 ск. панірувальних сухарів
- 1/2 ск. натертого твердого сиру (наприклад, пармезану)
- Часниковий порошок (за бажанням)
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Нагріти духовку до 200 градусів.
- Кабачки добре промити і нарізати довгими паличками.
- У маленькій мисці змішати яйце, сіль і перець.
- В іншій мисці змішати панірувальні сухарі, сир, часниковий порошок і трохи солі.
- Занурити кабачкові палички спочатку в яйце, потім в панірувальну суміш і викладати на застелене пергаментом деко.
- Випікати 25-35 хвилин до рум'яного золотавого кольору.
Крем-суп з кабачків з часниковими грінками
Інгредієнти
- 1 кг кабачків
- 1-2 цибулини
- 1 зуб. часнику
- 2 ст. л. олії
- 500-750 мл бульйону (кількість залежить від бажаної густоти супу)
- 200 мл вершків
- 1/2 ч. л. прованських або італійських трав
- сіль, мелений перець
- 50 г вершкового масла
- 1 ст. л. борошна з гіркою
Для часникових грінок
- Кілька скибочок білого хліба без кірок
- 1 зуб. часнику
- Оливкова олія
Спосіб приготування
- Кабачок і цибулю довільно нарізати, обсмажити на олії до м'якості разом з часником. Додати спеції, перемішати. Пюріровать овочеву суміш блендером.
- Розігріти в каструлі з товстим дном вершкове масло, додати борошно і смажити, помішуючи, до золотавого кольору. Продовжуючи помішувати, по черзі додавати пюрірованние овочі та гарячий бульйон, щоразу доводячи до кипіння.
- В кінці влити вершки і довести до кипіння. Зняти з вогню. Спробувати і відрегулювати кількість спецій.
- Білий хліб нарізати невеликим кубиками, підсмажити на сухій сковороді або в духовці. Часник пропустити через прес і перемішати з оливковою олією. Скропити цією сумішшю грінки.
- Подавати суп із зеленню.
Рулетики з кабачків з горіхами
Інгредієнти
- Кабачок – 70 г
- Волоський горіх – 45 г
- Зернова гірчиця – 5 г
- Часник – 1 г
- Зелень (петрушка, кріп) – 4 г
Для заправки
- Сік лимона – 50 мл
- Мед – 50 мл
- Гірчиця – 50 мл
- Олія – 100 мл
- Сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Кабачки нарізаємо дуже тонкими пластинками вздовж. Має вийти приблизно 8 штук. Злегка підсмажуємо з двох боків.
- Для гірчично-медової заправки збиваємо всі інгредієнти разом. Волоські горіхи перебиваємо в блендері, додаємо часник, зелень, зернову гірчицю, сіль за смаком, а також гірчично-медову заправку.
- Змащуємо начинкою пластинки кабачка і загортаємо рулетом. Можна скріпити шпажкою, але зазвичай підсмажений овоч і так добре тримає форму.
Тут дізнаєтеся, що купувати на ринку в травні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше