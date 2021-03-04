5 коктейлів із шампанським до 8 Березня з подругами

Поєднаємо шампанське з горілкою, лікерами і соками

Пити шампанське в форматі класики іноді нудно. Як вийти з ситуації, запитаєте ви? Робити коктейлі, звичайно, і використовувати шампанське як основу. Розповідаємо, як приготувати найкращі коктейлі з шампанським, що ідеально підходять до 8 Березня. Щоправда, назва одного з них може налякати, а рецепт інших здасться максимально легким.

Коктейлі коктейлями, але про подарунки на 8 Березня теж не треба забувати. Якщо ви в пошуках оригінальних ідей – переходьте на наш подарунковий календар. Знайдете вдалу ідею, яку зможете реалізувати навесні.

Легкий за рецептурою, але смачний коктейль з додаванням ігристого. Саме через нього "Мімозі" часто зраджують і обирають "Королівський гранд".

Складові

Лікер Grand Marnier; Слайс апельсину; Шампанське.

Grand Royal Фото: Getty Images

Спосіб приготування:

Налийте в келих 3/4 частини лікеру; Додайте шампанське; Закріпіть на бокалі апельсин для прикраси.

Використовуйте стакан форми флейти.

"Смерть Ернеста Хемінгуея в другій половині дня"

Так, назва дещо лякає, але повірте, рецептура коктейлю доставить кінцеве гастрономічне задоволення. І типовий брют вже не буде таким передбачуваним, як в коктейлі "Мімоза".

Складові

120 мл шампанського брют; 45 мл абсенту.

"Смерть Ернеста Хемінгуея в другій половині дня" Фото: Pinterest

Спосіб приготування:

Налийте абсент в келих; Додайте холодний брют; Пийте і насолоджуйтеся коктейлем.

Використовуйте стакан форми флейти.

Sgroppino

Ідеальний варіант для тих, хто любить горілку і шампанське, але досі не знав, як можна поєднати ці два напої.

Складові

2 ч. ложки лимонного сорбету; 1 ч. ложки горілки; шампанське.

Sgroppino Фото: Pinterest

Спосіб приготування:

Покладіть лимонний сорбет на дно келиха; Влийте горілку; Долийте шампанське доверху келиха.

Використовуйте стакан форми флейти.

Якщо ви віддаєте перевагу коктейлям на основі лікеру та коньяку, а ще й любите шампанське, то цей варіант для вас. Тому що тут максимум лікеру, мінімум коньяку і не без родзинки – брюту.

Складові

30 мл коньяку; 30 мл лікеру "Benedictine"; 30 мл лікеру "Куантро"; 120 мл шампанського брют.

B2C2 Фото: Pinterest

Спосіб приготування

Змішайте коньяк, лікер "Benedictine" і "Куантро"; Долийте в суміш брют кімнатної температури; Змішайте отриману суміш з льодом; Процідіть в склянку.

Подавайте в склянці форми олд фешн.

Цей коктейль для любителів п'яних фруктових поєднань. Бо шампанське в цьому коктейлі зробить свою справу.

Складові

60 мл апельсинового соку; 30 мл ананасового соку; 2 ст. ложки гренадіна; 30 мл шампанського брют.

"Тропічна мімоза" Фото: Getty Images

Спосіб приготування

Змішайте соки і налийте в ⅔ частини келиха; Додайте брют холодної температури та гренадін.

Використовуйте стакан форми флейта.

Нещодавно ми розповіли, чому не можна пити ігристе на Масляну.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися