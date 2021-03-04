5 коктейлів із шампанським до 8 Березня з подругами
Поєднаємо шампанське з горілкою, лікерами і соками
Пити шампанське в форматі класики іноді нудно. Як вийти з ситуації, запитаєте ви? Робити коктейлі, звичайно, і використовувати шампанське як основу. Розповідаємо, як приготувати найкращі коктейлі з шампанським, що ідеально підходять до 8 Березня. Щоправда, назва одного з них може налякати, а рецепт інших здасться максимально легким.
Коктейлі коктейлями, але про подарунки на 8 Березня теж не треба забувати. Якщо ви в пошуках оригінальних ідей – переходьте на наш подарунковий календар. Знайдете вдалу ідею, яку зможете реалізувати навесні.
Легкий за рецептурою, але смачний коктейль з додаванням ігристого. Саме через нього "Мімозі" часто зраджують і обирають "Королівський гранд".
Складові
- Лікер Grand Marnier;
- Слайс апельсину;
- Шампанське.
Спосіб приготування:
- Налийте в келих 3/4 частини лікеру;
- Додайте шампанське;
- Закріпіть на бокалі апельсин для прикраси.
Використовуйте стакан форми флейти.
Так, назва дещо лякає, але повірте, рецептура коктейлю доставить кінцеве гастрономічне задоволення. І типовий брют вже не буде таким передбачуваним, як в коктейлі "Мімоза".
Складові
- 120 мл шампанського брют;
- 45 мл абсенту.
Спосіб приготування:
- Налийте абсент в келих;
- Додайте холодний брют;
- Пийте і насолоджуйтеся коктейлем.
Використовуйте стакан форми флейти.
Ідеальний варіант для тих, хто любить горілку і шампанське, але досі не знав, як можна поєднати ці два напої.
Складові
- 2 ч. ложки лимонного сорбету;
- 1 ч. ложки горілки;
- шампанське.
Спосіб приготування:
- Покладіть лимонний сорбет на дно келиха;
- Влийте горілку;
- Долийте шампанське доверху келиха.
Використовуйте стакан форми флейти.
Якщо ви віддаєте перевагу коктейлям на основі лікеру та коньяку, а ще й любите шампанське, то цей варіант для вас. Тому що тут максимум лікеру, мінімум коньяку і не без родзинки – брюту.
Складові
- 30 мл коньяку;
- 30 мл лікеру "Benedictine";
- 30 мл лікеру "Куантро";
- 120 мл шампанського брют.
Спосіб приготування
- Змішайте коньяк, лікер "Benedictine" і "Куантро";
- Долийте в суміш брют кімнатної температури;
- Змішайте отриману суміш з льодом;
- Процідіть в склянку.
Подавайте в склянці форми олд фешн.
Цей коктейль для любителів п'яних фруктових поєднань. Бо шампанське в цьому коктейлі зробить свою справу.
Складові
- 60 мл апельсинового соку;
- 30 мл ананасового соку;
- 2 ст. ложки гренадіна;
- 30 мл шампанського брют.
Спосіб приготування
- Змішайте соки і налийте в ⅔ частини келиха;
- Додайте брют холодної температури та гренадін.
Використовуйте стакан форми флейта.
Нещодавно ми розповіли, чому не можна пити ігристе на Масляну.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше