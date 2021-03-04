Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок

Редакція Сьогодні.Lifestyle підкаже, що можна подарувати дівчині, мамі, дружині, подрузі або колегам на 8 Березня

8 Березня уже на носі, тому саме час чоловікам визначитися з подарунками для своїх дорогих і коханих жінок, щоб потім похапцем не купити абищо. Ми підкажемо, що подарувати дівчині, дружині, сестрі, мамі, бабусі, колезі на 8 Березня.

Зазначимо, що у березні багато свят. Радимо підготуватися до них за допомогою нашого календаря подарунків заздалегідь.

Що можна подарувати дівчині на 8 Березня: модний гаджет

Це може бути гаджет її мрії: останній Iphone з памятним гравіюванням, ідеальні навушники, стайлер для волосся Dyson, остання модель електронної книжки Kindle. Тут вибір великий – на будь-який бюджет і на будь-який смак, щоб ваша дівчина залишилася задоволена.

Що подарувати дружині на 8 Березня: нішеві парфуми

Ароматний парфум – напевно, один з найбільш традиційних подарунків на 8 Березня. Проте всі раді такому подарунку навесні. Головне, правильно підібрати аромат для дівчини, мами або дружини. В крайньому випадку можна просто ненав'язливо довідатися. Але ще краще, підібрати не черговий запах Chanel, Dior, а пошукати щось нішеве – Laboratorio Olfattivo, Byredo чи The Different Company, що не зустрінеш на кожній другій жінці.

Що подарувати сестрі на 8 Березня: гаманець / сумку / заплічник

Жінкам повсякчас нікуди складати і нічого брати із собою. Тож організуйте їм це! Адже модна сумка або гаманець відомого бренду завжди будуть доречним подарунком жінці.

Що подарувати бабусі на 8 Березня: електронний тонометр

Ідеальне рішення – і гаджет сучасний, і найголовніше – корисний. Це набагато зручніше, ніж тиснути грушу старого доброго тонометра.

Що подарувати на 8 Березня мамам: набір для кулінара

Якщо жінка любить готувати складні страви, цей набір має бути в неї. А найголовніше, такий набір ви можете зібрати саме для неї, враховуючи її інтереси. Туди можуть увійти натуральні рідкісні прянощі й приправи, різні пристосування для процесу приготування. Можна також підібрати гаджети для кухні – комбайни, мультиварки, гриль, блендер – вибрати щось класне точно вийде.

Також можна вибрати прилади, фартух і шапочку кухаря. До речі, підкажіть цю ідею дружині – що подарувати свекрусі на 8 Березня.

Що подарувати на 8 Березня дочці: домашню тварину

Вашій маленькій або вже й дорослій доньці можна влаштувати справжній сюрприз. Подаруйте їй домашню тваринку, про яку вона давно мріяла і просила вас про неї. Це буде дуже емоційний подарунок – переконайтеся в цьому самі!

Що можна подарувати колезі на 8 Березня: сертифікат

Напевно, це універсальний варіант для тих, хто не знає, що подарувати на 8 Березня своїй колезі. Хоча він універсальний взагалі для представників жіночої статі від малого до старого. Сертифікат дасть змогу жінкам самим визначитися, чого вони хочуть – масаж, похід у салон краси, стрибок з парашутом, прогулянка на конях чи косметику. Такий подарунок підійде і для тих, у кого обмежений бюджет, і для тих, хто хоче влаштувати бучне свято.

Що подарувати подрузі на 8 Березня: мотиваційний скретч-постер

Такий подарунок може чудово вписатися в інтер'єр квартири і дати додаткову мотивацію. Він допомагає почати з маленьких кроків і йти до поставленої мети.

Нагадаємо, раніше ми розповідали що одягти 8 Березня: готові образи з Instagram.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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