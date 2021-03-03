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Що приготувати на романтичну вечерю дівчині на 8 Березня?

Сьогодні, 13:08

Безпрограшний варіянт – смачно запечена риба

Ну от тільки уявіть: 8 Березня, вечір, ваша кохана в прекрасному настрої, адже вона отримала приємний подарунок і сьогодні її день. Ще не знаєте, що подарувати жінкам і дівчатам – ознайомтеся з варіянтами. І звісно, її приємно здивує смачна романтична вечеря. Безпрограшний вибір – це запечена риба. Це корисно, дієтично і красиво. Особливість цієї страви – запікається риба з цитрусовими. Так, і не забудьте про гарнір – наприклад, про легкі салати. Так буде смачніше.

Дорада, запечена з цитрусовими

Фото: instagram.com/yuliya_nutriciolog/
Фото: instagram.com/yuliya_nutriciolog/

Інгредієнти

  • Дорада – 2 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Грейпфрут- 1 шт.
  • Лук-шалот – 1 шт.
  • Чебрець – 4 гілочки
  • Розмарин – 2 гілочки
  • Олія – 1 ст. л.
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Суміш перців – 1/4 ч .л.

Спосіб приготування

  1. Рибу очистити. Половину лимона, апельсина і грейпфрута нарізати півкільцями. Решта половину очистити від шкірки, дрібно нарізати і покласти в невелику миску.
  2. Дрібно нарізати цибулю-шалот, додати до цитрусових, туди ж листя чебрецю, олію, сіль, перець і добре перемішати.
  3. Покласти отриману суміш і гілочки розмарину в рибу.
  4. Зробити по три надрізи з одного боку. У кожен надріз покласти половинку лимона, апельсина або грейпфрута.
  5. Викласти на дно форми для запікання цитрусові (за необхідності змастити форму олією). Зверху покласти рибу, посолити, поперчити, скропити олією. Запікати 20 хвилин за 220 градусів.

Тут знайдете ще кілька ідей для святкової вечері на 8 Березня.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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