Булгур універсальний – 10 смачних рецептів з цією східною крупою

У цій добірці булгур поводиться несподівано – від присутності в тефтелях до начинки для перцю

Булгур – абсолютно гідна альтернатива звичним нам каш. Головне – навчиться правильно його варити, а потім – сміливо експериментувати. Він може бути в дієтичних стравах як доповнення в салатах, булгур можна запекти разом з куркою в духовці або приготувати ситну кашу. Словом, ця крупа неймовірно універсальна і нижче, ознайомившись із 10 варіантами його приготування, ви в цьому переконаєтеся.

Різото з булгура з креветками

Фото: instagram.com/tanyusavchenko/?hl=ru

Інгредієнти

1 ск. – булгур

10 шт. – креветки

100 г. – консервована кукурудза

1 шт. – цибуля

1 зуб. – часник

1 ск. – молоко

1,5 ск. – вода

куркума, сіль – за смаком

Спосіб приготування

У сотейнику з краплею олії злегка обсмажити нарізані цибулю і часник. Додати кукурудзу, булгур, молоко, воду і спеції. Тушкувати близько 20 хвилин до готовності. Обсмажити креветки на сильному вогні до готовності. Подавати булгур з креветками, присипавши свіжою зеленню.

Булгур з овочами

Фото: instagram.com/marichkiny_vkusnyashki/?hl=ru

Інгредієнти

1 ск. – булгур

2 шт. – середні моркви

2 шт. – середніх лука

150 г. – спаржа

100 г. – болгарський перець

3 зуб. – часник

чорний мелений перець, сіль – за смаком

олія

Спосіб приготування

Цибулю нарізати великими кубиками, відправити в розігріту сковорідку і обсмажити до золотистого кольору. Морква нарізати великою соломкою і додати в сковорідку. Додати болгарський перець і спаржу – протушкувати. Додати сирий булгур у сковорідку з овочами. Посолити і поперчити, добре перемішати і обсмажити 5 хвилин. Пересипати все в казанок або мультиварку, додати 2 ск. води (можна залишити і в сковорідці, якщо глибока) Готувати під кришкою до готовності.

Тефтелі з булгуром

Фото: instagram.com/eda_polezno_i_vkysno/

Інгредієнти

1 кг – курячого філе

130 г. – булгура

2 шт. – середні цибулини

1 шт. – яйце

1 ст. л. з гіркою – вівсяних висівок

Суха зелень, сіль, спеції – за смаком

Для заливки

1 ст. л. – томатної пасти

1 ст. л. – метан

1 ск. – води

спеції – за смаком

Спосіб приготування

Булгур відварити до напівготовності, приблизно 10 хвилин. Філе, цибуля, яйце, висівки, спеції та сіль змішати в фарш. Додати булгур, ретельно перемішати і прибрати в холодильник на 1 годину. Розігріти сковороду, сформувати тефтелі й обсмажити до рум'яності. Змішати інгредієнти для заливки, залити заливаємо тефтелі й тушкувати під кришкою на повільному вогні 30 хвилин. Подавати із зеленню і овочами.

Перець, фарширований булгуром

Фото: instagram.com/bureeva_katerina/

Інгредієнти

1 шт. – перець болгарський

100 г. – булгур

60 г. – сир

1 шт. – морква

1/3 ч. л. – куркума

2 ст. л. – олія

сіль, зелень – за смаком

Спосіб приготування

Морква нарізати дрібно кубиками і обсмажити на олії. Додати кукруму. Перекласти в окрему тарілку. У цю ж каструлю викласти промитий булгур. Обсмажити його 3 хвилини на середньому вогні. Додати воду (рівень води має бути трохи вище булгура). Посолити і варити 20 хвилин до готовності. Перець розрізати навпіл, прибрати серцевину. Запікати в розігрітій до 200 градусах духовці 10 хвилин. Булгур додати до моркви, додати сир, все перемешати. Викласти в перець булгур із сиром. Запікати 10 хвилин. Прикрасити зеленню і сиром.

Булгур з курячими гомілками в духовці

Фото: instagram.com/pp.baza.recepti /? Hl=ru

Інгредієнти

120 м – булгура

6 шт. – курячих гомілок

40 г. – цибулі

120 г. – моркви

2 зуб. – часнику

100 г. – сметани 15%

соняшникова олія

сіль, приправи для курки – за смаком

Спосіб приготування

До курки додати 70 г. сметани, сіль і спеції, залишити на 15-30 хвилин. Цибулю нарізати дрібно, моркву натерти, обсмажити на олії. Булгур промити. У форму для запікання викласти моркву з цибулею, булгур, додати спеції, викласти курку. Залити водою (води удвічі більше, ніж булгура). Зверху викласти сметану з маринаду, закрити фольгою і відправити на 40 хвилин в духовку на 180 градусів. Потім змастити сметаною (30 г.) і запікати до готовності.

Булгур з молоком, родзинками і курагою

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Булгур – 80 г.

Масло вершкове – 25 г.

Молоко – 300 мл

Цукор – 1,5 ст. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Розтоплюємо на гарячій сковорідці шматочок вершкового масла і обсмажуємо булгур на маленькому вогні. Коли з'явиться горіховий аромат, відставляємо сковорідку. Кип'ятимо молоко в каструлі та додаємо туди обсмажений булгур, ретельно перемішуємо. Додаємо сіль і цукор (можна і за смаком), ще раз перемішуємо кашу і варимо її до готовності 20 хвилин. Після приготування щільно закриваємо кришкою і накриваємо каструлю рушником на 10 хвилин, щоб каша настоялася. Подаємо з родзинками і курагою (попередньо запареними в окропі).

Булгур з гарбузом і яблуками

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Булгур – 100 г.

Гарбуз – 100 г.

Яблуко – 1 шт. велике

Курага – 4-5 шт.

Молоко – 200 мл

Вершкове масло – 30 г.

Цукор – 1 ст. л.

Кориця

Спосіб приготування:

У каструлю невеликого розміру складаємо почищену і нарізану кубиками гарбуз, булгур і подрібнену курагу. Заливаємо молоком, додаємо 50 мл води і 1 ч. л. цукру. Закриваємо кришкою і тушкуємо, періодично помішуючи, 15 хвилин. При необхідності можна додавати ще води, далі додаємо частину масла і, проварити кілька хвилин, знімаємо кашу з вогню. Очищені і порізані маленькими кубиками яблука потрібно обсмажити на сковорідці у вершковому маслі залишилося. Додаємо ложку цукру та корицю. Обсмажувати яблуко слід 2 хвилини, доки не розчиниться цукор і не утвориться сироп. Кашу викладаємо на тарілку і прикрашаємо яблуком і карамелізованим сиропом.

Табуле з булгура

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Булгур – 150 г.

Червоний солодкий перець – 120 г.

Помідори – 200 г.

Петрушка – 30 г.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сік лимона – 1 ст. л.

Сіль, чорний мелений перець

Спосіб приготування

Заливаємо булгур водою і варимо його в підсоленій воді 20 хвилин. Дрібно нарізаємо вимиту петрушку, нарізаємо кубиками очищений перець і помідори. Далі викладаємо зварений і охолоджений булгур у миску, додаємо петрушку й овочі. Заправляємо лимонним соком, спеціями і оливковою олією. Ретельно перемішуємо.

Булгур з куркою і овочами

Булгур з куркою і овочами Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 куряча грудка

200 г. булгур

1 морква

1 цибулина

1 помідор

1 солодкий перець

Сіль, прянощі, зеелнь – за смаком

Олія – для смаження

Для маринаду

50 мл соєвого соусу

1 ч. л. гірчиці

трохи коріандру

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати великою соломкою і замаринувати в суміші соєвого соусу, гірчиці й коріандру. Залишити мінімум на 2 години, краще на ніч. Обсмажити грудку до золотистої скоринки. На соняшниковій олії обсмажити цибулю, моркву, перець. Додати подрібнений у блендері помідор і прогріти. Відварити булгур за інструкцією на упаковці. З'єднати курку, булгур, овочі, сіль, прянощі й тушкувати до готовності. Наприкінці додати дрібно нарізану зелень.

Ліниві голубці з булгуром

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

100 г. булгур

600 г. свинячого фаршу

1 яйце

Сіль, перець за смаком

200 г. капусти

Борошно – для панірування

Олія – для смаження

1 велика морква

1 цибулина

3 ст. л. томатної пасти

Сіль, перець – за смаком

Цукор – за смаком

Лаврове листя – за смаком

Спосіб приготування

Заливаємо булгур холодною водою. Рідина має покривати крупу. Солимо, доводимо до кипіння, вимикаємо. Даємо охолонути і промиваємо. Змішуємо булгур з фаршем, яйцем, сіллю і перець. Капусту нарізаємо дрібними кубиками. Заливаємо її окропом. Даємо охолонути і зливаємо рідину. Додаємо у фарш і формуємо невеликі кульки. Обвалюють кульки з усіх боків у борошні. Обсмажуємо на олії, на середньому вогні під кришкою. Натираємо моркву, дрібно ріжемо цибулю. Обсмажуємо овочі з цукром на олії. Додаємо томатну пасту, лаврове листя і окріп. Доводимо до кипіння, солимо і перчимо за смаком. У каструльку викладаємо половину соусу, потім голубці та заливаємо соусом. Тушкуємо після закипання на повільному вогні близько 1 години. Подаємо із зеленню і сметаною.

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