Булгур універсальний – 10 смачних рецептів з цією східною крупою
У цій добірці булгур поводиться несподівано – від присутності в тефтелях до начинки для перцю
Булгур – абсолютно гідна альтернатива звичним нам каш. Головне – навчиться правильно його варити, а потім – сміливо експериментувати. Він може бути в дієтичних стравах як доповнення в салатах, булгур можна запекти разом з куркою в духовці або приготувати ситну кашу. Словом, ця крупа неймовірно універсальна і нижче, ознайомившись із 10 варіантами його приготування, ви в цьому переконаєтеся.
Різото з булгура з креветками
Інгредієнти
- 1 ск. – булгур
- 10 шт. – креветки
- 100 г. – консервована кукурудза
- 1 шт. – цибуля
- 1 зуб. – часник
- 1 ск. – молоко
- 1,5 ск. – вода
- куркума, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- У сотейнику з краплею олії злегка обсмажити нарізані цибулю і часник. Додати кукурудзу, булгур, молоко, воду і спеції. Тушкувати близько 20 хвилин до готовності.
- Обсмажити креветки на сильному вогні до готовності.
- Подавати булгур з креветками, присипавши свіжою зеленню.
Булгур з овочами
Інгредієнти
- 1 ск. – булгур
- 2 шт. – середні моркви
- 2 шт. – середніх лука
- 150 г. – спаржа
- 100 г. – болгарський перець
- 3 зуб. – часник
- чорний мелений перець, сіль – за смаком
- олія
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати великими кубиками, відправити в розігріту сковорідку і обсмажити до золотистого кольору.
- Морква нарізати великою соломкою і додати в сковорідку.
- Додати болгарський перець і спаржу – протушкувати. Додати сирий булгур у сковорідку з овочами.
- Посолити і поперчити, добре перемішати і обсмажити 5 хвилин.
- Пересипати все в казанок або мультиварку, додати 2 ск. води (можна залишити і в сковорідці, якщо глибока)
- Готувати під кришкою до готовності.
Тефтелі з булгуром
Інгредієнти
- 1 кг – курячого філе
- 130 г. – булгура
- 2 шт. – середні цибулини
- 1 шт. – яйце
- 1 ст. л. з гіркою – вівсяних висівок
- Суха зелень, сіль, спеції – за смаком
Для заливки
- 1 ст. л. – томатної пасти
- 1 ст. л. – метан
- 1 ск. – води
- спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Булгур відварити до напівготовності, приблизно 10 хвилин. Філе, цибуля, яйце, висівки, спеції та сіль змішати в фарш.
- Додати булгур, ретельно перемішати і прибрати в холодильник на 1 годину.
- Розігріти сковороду, сформувати тефтелі й обсмажити до рум'яності.
- Змішати інгредієнти для заливки, залити заливаємо тефтелі й тушкувати під кришкою на повільному вогні 30 хвилин.
- Подавати із зеленню і овочами.
Перець, фарширований булгуром
Інгредієнти
- 1 шт. – перець болгарський
- 100 г. – булгур
- 60 г. – сир
- 1 шт. – морква
- 1/3 ч. л. – куркума
- 2 ст. л. – олія
- сіль, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Морква нарізати дрібно кубиками і обсмажити на олії. Додати кукруму. Перекласти в окрему тарілку.
- У цю ж каструлю викласти промитий булгур. Обсмажити його 3 хвилини на середньому вогні. Додати воду (рівень води має бути трохи вище булгура). Посолити і варити 20 хвилин до готовності.
- Перець розрізати навпіл, прибрати серцевину. Запікати в розігрітій до 200 градусах духовці 10 хвилин.
- Булгур додати до моркви, додати сир, все перемешати.
- Викласти в перець булгур із сиром. Запікати 10 хвилин.
- Прикрасити зеленню і сиром.
Булгур з курячими гомілками в духовці
Інгредієнти
- 120 м – булгура
- 6 шт. – курячих гомілок
- 40 г. – цибулі
- 120 г. – моркви
- 2 зуб. – часнику
- 100 г. – сметани 15%
- соняшникова олія
- сіль, приправи для курки – за смаком
Спосіб приготування
- До курки додати 70 г. сметани, сіль і спеції, залишити на 15-30 хвилин.
- Цибулю нарізати дрібно, моркву натерти, обсмажити на олії.
- Булгур промити. У форму для запікання викласти моркву з цибулею, булгур, додати спеції, викласти курку.
- Залити водою (води удвічі більше, ніж булгура). Зверху викласти сметану з маринаду, закрити фольгою і відправити на 40 хвилин в духовку на 180 градусів.
- Потім змастити сметаною (30 г.) і запікати до готовності.
Булгур з молоком, родзинками і курагою
Інгредієнти
- Булгур – 80 г.
- Масло вершкове – 25 г.
- Молоко – 300 мл
- Цукор – 1,5 ст. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
- Розтоплюємо на гарячій сковорідці шматочок вершкового масла і обсмажуємо булгур на маленькому вогні. Коли з'явиться горіховий аромат, відставляємо сковорідку.
- Кип'ятимо молоко в каструлі та додаємо туди обсмажений булгур, ретельно перемішуємо.
- Додаємо сіль і цукор (можна і за смаком), ще раз перемішуємо кашу і варимо її до готовності 20 хвилин.
- Після приготування щільно закриваємо кришкою і накриваємо каструлю рушником на 10 хвилин, щоб каша настоялася.
- Подаємо з родзинками і курагою (попередньо запареними в окропі).
Булгур з гарбузом і яблуками
Інгредієнти
- Булгур – 100 г.
- Гарбуз – 100 г.
- Яблуко – 1 шт. велике
- Курага – 4-5 шт.
- Молоко – 200 мл
- Вершкове масло – 30 г.
- Цукор – 1 ст. л.
- Кориця
Спосіб приготування:
- У каструлю невеликого розміру складаємо почищену і нарізану кубиками гарбуз, булгур і подрібнену курагу. Заливаємо молоком, додаємо 50 мл води і 1 ч. л. цукру.
- Закриваємо кришкою і тушкуємо, періодично помішуючи, 15 хвилин. При необхідності можна додавати ще води, далі додаємо частину масла і, проварити кілька хвилин, знімаємо кашу з вогню.
- Очищені і порізані маленькими кубиками яблука потрібно обсмажити на сковорідці у вершковому маслі залишилося. Додаємо ложку цукру та корицю. Обсмажувати яблуко слід 2 хвилини, доки не розчиниться цукор і не утвориться сироп.
- Кашу викладаємо на тарілку і прикрашаємо яблуком і карамелізованим сиропом.
Табуле з булгура
Інгредієнти
- Булгур – 150 г.
- Червоний солодкий перець – 120 г.
- Помідори – 200 г.
- Петрушка – 30 г.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Сіль, чорний мелений перець
Спосіб приготування
- Заливаємо булгур водою і варимо його в підсоленій воді 20 хвилин. Дрібно нарізаємо вимиту петрушку, нарізаємо кубиками очищений перець і помідори.
- Далі викладаємо зварений і охолоджений булгур у миску, додаємо петрушку й овочі. Заправляємо лимонним соком, спеціями і оливковою олією.
- Ретельно перемішуємо.
Булгур з куркою і овочами
Інгредієнти
- 1 куряча грудка
- 200 г. булгур
- 1 морква
- 1 цибулина
- 1 помідор
- 1 солодкий перець
- Сіль, прянощі, зеелнь – за смаком
- Олія – для смаження
Для маринаду
- 50 мл соєвого соусу
- 1 ч. л. гірчиці
- трохи коріандру
Спосіб приготування
- Куряче філе нарізати великою соломкою і замаринувати в суміші соєвого соусу, гірчиці й коріандру. Залишити мінімум на 2 години, краще на ніч.
- Обсмажити грудку до золотистої скоринки.
- На соняшниковій олії обсмажити цибулю, моркву, перець. Додати подрібнений у блендері помідор і прогріти.
- Відварити булгур за інструкцією на упаковці.
- З'єднати курку, булгур, овочі, сіль, прянощі й тушкувати до готовності.
- Наприкінці додати дрібно нарізану зелень.
Ліниві голубці з булгуром
Інгредієнти
- 100 г. булгур
- 600 г. свинячого фаршу
- 1 яйце
- Сіль, перець за смаком
- 200 г. капусти
- Борошно – для панірування
- Олія – для смаження
- 1 велика морква
- 1 цибулина
- 3 ст. л. томатної пасти
- Сіль, перець – за смаком
- Цукор – за смаком
- Лаврове листя – за смаком
Спосіб приготування
- Заливаємо булгур холодною водою. Рідина має покривати крупу. Солимо, доводимо до кипіння, вимикаємо. Даємо охолонути і промиваємо.
- Змішуємо булгур з фаршем, яйцем, сіллю і перець.
- Капусту нарізаємо дрібними кубиками. Заливаємо її окропом. Даємо охолонути і зливаємо рідину.
- Додаємо у фарш і формуємо невеликі кульки. Обвалюють кульки з усіх боків у борошні. Обсмажуємо на олії, на середньому вогні під кришкою.
- Натираємо моркву, дрібно ріжемо цибулю. Обсмажуємо овочі з цукром на олії. Додаємо томатну пасту, лаврове листя і окріп. Доводимо до кипіння, солимо і перчимо за смаком.
- У каструльку викладаємо половину соусу, потім голубці та заливаємо соусом. Тушкуємо після закипання на повільному вогні близько 1 години.
- Подаємо із зеленню і сметаною.
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