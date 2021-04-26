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Булгур універсальний – 10 смачних рецептів з цією східною крупою

Сьогодні, 15:22

У цій добірці булгур поводиться несподівано – від присутності в тефтелях до начинки для перцю

Булгур – абсолютно гідна альтернатива звичним нам каш. Головне – навчиться правильно його варити, а потім – сміливо експериментувати. Він може бути в дієтичних стравах як доповнення в салатах, булгур можна запекти разом з куркою в духовці або приготувати ситну кашу. Словом, ця крупа неймовірно універсальна і нижче, ознайомившись із 10 варіантами його приготування, ви в цьому переконаєтеся.

Різото з булгура з креветками

Фото: instagram.com/tanyusavchenko/?hl=ru

Інгредієнти

  • 1 ск. – булгур
  • 10 шт. – креветки
  • 100 г. – консервована кукурудза
  • 1 шт. – цибуля
  • 1 зуб. – часник
  • 1 ск. – молоко
  • 1,5 ск. – вода
  • куркума, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. У сотейнику з краплею олії злегка обсмажити нарізані цибулю і часник. Додати кукурудзу, булгур, молоко, воду і спеції. Тушкувати близько 20 хвилин до готовності.
  2. Обсмажити креветки на сильному вогні до готовності.
  3. Подавати булгур з креветками, присипавши свіжою зеленню.

Булгур з овочами

Фото: instagram.com/marichkiny_vkusnyashki/?hl=ru

Інгредієнти

  • 1 ск. – булгур
  • 2 шт. – середні моркви
  • 2 шт. – середніх лука
  • 150 г. – спаржа
  • 100 г. – болгарський перець
  • 3 зуб. – часник
  • чорний мелений перець, сіль – за смаком
  • олія

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати великими кубиками, відправити в розігріту сковорідку і обсмажити до золотистого кольору.
  2. Морква нарізати великою соломкою і додати в сковорідку.
  3. Додати болгарський перець і спаржу – протушкувати. Додати сирий булгур у сковорідку з овочами.
  4. Посолити і поперчити, добре перемішати і обсмажити 5 хвилин.
  5. Пересипати все в казанок або мультиварку, додати 2 ск. води (можна залишити і в сковорідці, якщо глибока)
  6. Готувати під кришкою до готовності.

Тефтелі з булгуром

Фото: instagram.com/eda_polezno_i_vkysno/

Інгредієнти

  • 1 кг – курячого філе
  • 130 г. – булгура
  • 2 шт. – середні цибулини
  • 1 шт. – яйце
  • 1 ст. л. з гіркою – вівсяних висівок
  • Суха зелень, сіль, спеції – за смаком

Для заливки

  • 1 ст. л. – томатної пасти
  • 1 ст. л. – метан
  • 1 ск. – води
  • спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Булгур відварити до напівготовності, приблизно 10 хвилин. Філе, цибуля, яйце, висівки, спеції та сіль змішати в фарш.
  2. Додати булгур, ретельно перемішати і прибрати в холодильник на 1 годину.
  3. Розігріти сковороду, сформувати тефтелі й обсмажити до рум'яності.
  4. Змішати інгредієнти для заливки, залити заливаємо тефтелі й тушкувати під кришкою на повільному вогні 30 хвилин.
  5. Подавати із зеленню і овочами.

Перець, фарширований булгуром

Фото: instagram.com/bureeva_katerina/

Інгредієнти

  • 1 шт. – перець болгарський
  • 100 г. – булгур
  • 60 г. – сир
  • 1 шт. – морква
  • 1/3 ч. л. – куркума
  • 2 ст. л. – олія
  • сіль, зелень – за смаком

Спосіб приготування

  1. Морква нарізати дрібно кубиками і обсмажити на олії. Додати кукруму. Перекласти в окрему тарілку.
  2. У цю ж каструлю викласти промитий булгур. Обсмажити його 3 хвилини на середньому вогні. Додати воду (рівень води має бути трохи вище булгура). Посолити і варити 20 хвилин до готовності.
  3. Перець розрізати навпіл, прибрати серцевину. Запікати в розігрітій до 200 градусах духовці 10 хвилин.
  4. Булгур додати до моркви, додати сир, все перемешати.
  5. Викласти в перець булгур із сиром. Запікати 10 хвилин.
  6. Прикрасити зеленню і сиром.

Булгур з курячими гомілками в духовці

Фото: instagram.com/pp.baza.recepti /? Hl=ru

Інгредієнти

  • 120 м – булгура
  • 6 шт. – курячих гомілок
  • 40 г. – цибулі
  • 120 г. – моркви
  • 2 зуб. – часнику
  • 100 г. – сметани 15%
  • соняшникова олія
  • сіль, приправи для курки – за смаком

Спосіб приготування

  1. До курки додати 70 г. сметани, сіль і спеції, залишити на 15-30 хвилин.
  2. Цибулю нарізати дрібно, моркву натерти, обсмажити на олії.
  3. Булгур промити. У форму для запікання викласти моркву з цибулею, булгур, додати спеції, викласти курку.
  4. Залити водою (води удвічі більше, ніж булгура). Зверху викласти сметану з маринаду, закрити фольгою і відправити на 40 хвилин в духовку на 180 градусів.
  5. Потім змастити сметаною (30 г.) і запікати до готовності.

Булгур з молоком, родзинками і курагою

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Булгур – 80 г.
  • Масло вершкове – 25 г.
  • Молоко – 300 мл
  • Цукор – 1,5 ст. л.
  • Сіль – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Розтоплюємо на гарячій сковорідці шматочок вершкового масла і обсмажуємо булгур на маленькому вогні. Коли з'явиться горіховий аромат, відставляємо сковорідку.
  2. Кип'ятимо молоко в каструлі та додаємо туди обсмажений булгур, ретельно перемішуємо.
  3. Додаємо сіль і цукор (можна і за смаком), ще раз перемішуємо кашу і варимо її до готовності 20 хвилин.
  4. Після приготування щільно закриваємо кришкою і накриваємо каструлю рушником на 10 хвилин, щоб каша настоялася.
  5. Подаємо з родзинками і курагою (попередньо запареними в окропі).

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Булгур з гарбузом і яблуками

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Булгур – 100 г.
  • Гарбуз – 100 г.
  • Яблуко – 1 шт. велике
  • Курага – 4-5 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Вершкове масло – 30 г.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Кориця

Спосіб приготування:

  1. У каструлю невеликого розміру складаємо почищену і нарізану кубиками гарбуз, булгур і подрібнену курагу. Заливаємо молоком, додаємо 50 мл води і 1 ч. л. цукру.
  2. Закриваємо кришкою і тушкуємо, періодично помішуючи, 15 хвилин. При необхідності можна додавати ще води, далі додаємо частину масла і, проварити кілька хвилин, знімаємо кашу з вогню.
  3. Очищені і порізані маленькими кубиками яблука потрібно обсмажити на сковорідці у вершковому маслі залишилося. Додаємо ложку цукру та корицю. Обсмажувати яблуко слід 2 хвилини, доки не розчиниться цукор і не утвориться сироп.
  4. Кашу викладаємо на тарілку і прикрашаємо яблуком і карамелізованим сиропом.

Табуле з булгура

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Булгур – 150 г.
  • Червоний солодкий перець – 120 г.
  • Помідори – 200 г.
  • Петрушка – 30 г.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Сік лимона – 1 ст. л.
  • Сіль, чорний мелений перець

Спосіб приготування

  1. Заливаємо булгур водою і варимо його в підсоленій воді 20 хвилин. Дрібно нарізаємо вимиту петрушку, нарізаємо кубиками очищений перець і помідори.
  2. Далі викладаємо зварений і охолоджений булгур у миску, додаємо петрушку й овочі. Заправляємо лимонним соком, спеціями і оливковою олією.
  3. Ретельно перемішуємо.

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Булгур з куркою і овочами

Булгур з куркою і овочами
Булгур з куркою і овочами
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 куряча грудка
  • 200 г. булгур
  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • 1 помідор
  • 1 солодкий перець
  • Сіль, прянощі, зеелнь – за смаком
  • Олія – для смаження

Для маринаду

  • 50 мл соєвого соусу
  • 1 ч. л. гірчиці
  • трохи коріандру

Спосіб приготування

  1. Куряче філе нарізати великою соломкою і замаринувати в суміші соєвого соусу, гірчиці й коріандру. Залишити мінімум на 2 години, краще на ніч.
  2. Обсмажити грудку до золотистої скоринки.
  3. На соняшниковій олії обсмажити цибулю, моркву, перець. Додати подрібнений у блендері помідор і прогріти.
  4. Відварити булгур за інструкцією на упаковці.
  5. З'єднати курку, булгур, овочі, сіль, прянощі й тушкувати до готовності.
  6. Наприкінці додати дрібно нарізану зелень.

Ліниві голубці з булгуром

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 100 г. булгур
  • 600 г. свинячого фаршу
  • 1 яйце
  • Сіль, перець за смаком
  • 200 г. капусти
  • Борошно – для панірування
  • Олія – для смаження
  • 1 велика морква
  • 1 цибулина
  • 3 ст. л. томатної пасти
  • Сіль, перець – за смаком
  • Цукор – за смаком
  • Лаврове листя – за смаком

Спосіб приготування

  1. Заливаємо булгур холодною водою. Рідина має покривати крупу. Солимо, доводимо до кипіння, вимикаємо. Даємо охолонути і промиваємо.
  2. Змішуємо булгур з фаршем, яйцем, сіллю і перець.
  3. Капусту нарізаємо дрібними кубиками. Заливаємо її окропом. Даємо охолонути і зливаємо рідину.
  4. Додаємо у фарш і формуємо невеликі кульки. Обвалюють кульки з усіх боків у борошні. Обсмажуємо на олії, на середньому вогні під кришкою.
  5. Натираємо моркву, дрібно ріжемо цибулю. Обсмажуємо овочі з цукром на олії. Додаємо томатну пасту, лаврове листя і окріп. Доводимо до кипіння, солимо і перчимо за смаком.
  6. У каструльку викладаємо половину соусу, потім голубці та заливаємо соусом. Тушкуємо після закипання на повільному вогні близько 1 години.
  7. Подаємо із зеленню і сметаною.

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