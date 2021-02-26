3 рецепти всесвітньо відомих салатів – "Кобба", "Шопського" і "Табула"

Вони з'явилися в різних країнах, але їх їдять усюди

Ви, звісно, можете заперечити: а як же "Цезар" і "Грецький", адже вони теж відомі по всьому світу? Так, ці салати дуже відомі, і нам відомо, як приготувати їх найкращим чином. А от салати "Кобб", "Шопський" і "Табуле" не менш відомі, а готуємо ми їх нечасто або взагалі не готуємо. Виправимо це та дізнаємося рецепти цих смачних салатів. До речі, хто вже думає про меню на 8 Березня, ці салати теж можна спробувати.

Салат "Табуле"

Фото: instagram.com/semayuzu/

Найвідоміший східний салат, який уперше був приготовлений на території сучасного Лівану. У складі овочі та булгур, замість якого зустрічаються варіянти і з кускусом. На Сході його їдять як салат і як закуску.

Інгредієнти

Булгур – 50 г

Огірки, помідори, болгарський перець – по 100 г

Петрушка – 10 г

Оливкова олія – 20 мл

Лимонний сік – 3 ч. л.

Сіль, перець за смаком

Зелена цибуля (за бажанням)

Спосіб приготування

Булгур відварити, посолити, поперчити, скропити оливковою олією. Овочі нарізати кубиками. Усі інгредієнти змішати, заправити олією і соком лимона. Прикрасити петрушкою.

Салат "Шопський"

Фото: instagram.com/kt_biro/

Цей салат з'явився на заході Болгарії, точна дати його появи не відома. Але відомо, що першими салат почали готувати шопи – етнічна група болгар. Звідси і назва. Сьогодні "Шопский" салат відомий і популярний у Македонії, Сербії, Чорногорії.

Інгредієнти

Помідори червоні – 400 г

Перець солодкий зелений, червоний – по 1 шт.

Цибуля ріпчаста – 100 г

Лимонний сік – 20 мл

Маслини без кісточки – 50 г

Бринза – 125 г

Огірки – 250 г

Петрушка – 20 г

Оливкова олія – 30 мл

Сіль морська

Спосіб приготування

Нарізати помідори невеликими шматочками. Огірки порізати великими скибочками. Перці очистити від насіння, розрізати уздовж, а нарізати тонкими смужками. Цибулю нарізати дуже тонко. Перемішати овочі, заправити оливковою олією, змішаною з лимонним соком, і посолити. Додати маслини і нарізану петрушку, розкласти по тарілках і посипати крупно натертою бринзою.

Салат "Кобб"

Фото: instagram.com/in_hedonism_we_trust/

Це американська класика, народжена в Голлівуді. Автором вважають ресторатора Боба Кобба. Саме він, запрацювавшись і не встигнувши поїсти, зібрав у холодильнику все, що було, виклав на тарілку і з'їв. Смак салату, якщо можна було його так тоді назвати, дуже сподобався Бобу. Наступного дня він ввів його в меню свого ресторану.

Інгредієнти

Салат айсберг – 100 г

Помідори чері – 3 шт.

Огірок – 1 шт.

Варені яйця – 2 шт.

Бекон – кілька смужок, добре засмажених

Авокадо – 1 шт.

Дорблю – 50 г

Запечена куряча грудка – 150 г

Для соусу

Бальзамічний оцет, дижонська гірчиця, оливкова олія – по 1 ст. л.

Сік половини лимона

Сік половини апельсина

Спосіб приготування

Викласти на тарілку салат, зверху – подрібнений дорблю, розкласти всі інгредієнти. Змішати всі інгредієнти для соусу, полити салат.

Тут знайдете рецепти легких салатів на 8 Березня.

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