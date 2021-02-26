3 рецепти всесвітньо відомих салатів – "Кобба", "Шопського" і "Табула"
Вони з'явилися в різних країнах, але їх їдять усюди
Ви, звісно, можете заперечити: а як же "Цезар" і "Грецький", адже вони теж відомі по всьому світу? Так, ці салати дуже відомі, і нам відомо, як приготувати їх найкращим чином. А от салати "Кобб", "Шопський" і "Табуле" не менш відомі, а готуємо ми їх нечасто або взагалі не готуємо. Виправимо це та дізнаємося рецепти цих смачних салатів. До речі, хто вже думає про меню на 8 Березня, ці салати теж можна спробувати.
Салат "Табуле"
Найвідоміший східний салат, який уперше був приготовлений на території сучасного Лівану. У складі овочі та булгур, замість якого зустрічаються варіянти і з кускусом. На Сході його їдять як салат і як закуску.
Інгредієнти
- Булгур – 50 г
- Огірки, помідори, болгарський перець – по 100 г
- Петрушка – 10 г
- Оливкова олія – 20 мл
- Лимонний сік – 3 ч. л.
- Сіль, перець за смаком
- Зелена цибуля (за бажанням)
Спосіб приготування
- Булгур відварити, посолити, поперчити, скропити оливковою олією.
- Овочі нарізати кубиками. Усі інгредієнти змішати, заправити олією і соком лимона.
- Прикрасити петрушкою.
Салат "Шопський"
Цей салат з'явився на заході Болгарії, точна дати його появи не відома. Але відомо, що першими салат почали готувати шопи – етнічна група болгар. Звідси і назва. Сьогодні "Шопский" салат відомий і популярний у Македонії, Сербії, Чорногорії.
Інгредієнти
- Помідори червоні – 400 г
- Перець солодкий зелений, червоний – по 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 100 г
- Лимонний сік – 20 мл
- Маслини без кісточки – 50 г
- Бринза – 125 г
- Огірки – 250 г
- Петрушка – 20 г
- Оливкова олія – 30 мл
- Сіль морська
Спосіб приготування
- Нарізати помідори невеликими шматочками. Огірки порізати великими скибочками.
- Перці очистити від насіння, розрізати уздовж, а нарізати тонкими смужками.
- Цибулю нарізати дуже тонко.
- Перемішати овочі, заправити оливковою олією, змішаною з лимонним соком, і посолити.
- Додати маслини і нарізану петрушку, розкласти по тарілках і посипати крупно натертою бринзою.
Салат "Кобб"
Це американська класика, народжена в Голлівуді. Автором вважають ресторатора Боба Кобба. Саме він, запрацювавшись і не встигнувши поїсти, зібрав у холодильнику все, що було, виклав на тарілку і з'їв. Смак салату, якщо можна було його так тоді назвати, дуже сподобався Бобу. Наступного дня він ввів його в меню свого ресторану.
Інгредієнти
- Салат айсберг – 100 г
- Помідори чері – 3 шт.
- Огірок – 1 шт.
- Варені яйця – 2 шт.
- Бекон – кілька смужок, добре засмажених
- Авокадо – 1 шт.
- Дорблю – 50 г
- Запечена куряча грудка – 150 г
Для соусу
- Бальзамічний оцет, дижонська гірчиця, оливкова олія – по 1 ст. л.
- Сік половини лимона
- Сік половини апельсина
Спосіб приготування
- Викласти на тарілку салат, зверху – подрібнений дорблю, розкласти всі інгредієнти.
- Змішати всі інгредієнти для соусу, полити салат.
Тут знайдете рецепти легких салатів на 8 Березня.
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