7 рецептів соковитої курки на сковороді

Ви здивуєтеся, як легко просту курку можна перетворити на щось неймовірно смачне

Усе, що приготовлено з курки, – це смачно завжди. І якщо ви вважаєте за краще особливо не заморочуватися та вибираєте легкі й смачні рецепти для вечері, то це доволі непоганий варіант. Зрозуміло, що в цій добірці не буде простого курячого філе, посмаженого на сковороді, або крилець-гриль – тут будуть насправді оригінальні рецепти. Наприклад, курка "Марбелья" – класична іспанська страва.

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Куряче філе в кокосовому молоці

Фото: instagram.com/madamevorger/

Інгредієнти

Курячих філе – 4 шт.

Лук – половина

Часник – 2 зуб.

Курячий бульйон – 200 мл

Лайм – половина

Коричневий цукор – 2 ч. л.

Кокосове молоко – 250 мл

Кінза – 1 пучок кінзи

Оливкова олія та вершкове масло

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Куряче філе розрізати уздовж навпіл, щоб зробити його тонше. Посолити, поперчити. Цибулю дрібно нарізати. Додати цедру лайма і вичавити сік. У сковороді розігріти оливкову олію та вершкове масло і обсмажити філе на високому вогні по хвилині з кожного боку. Прибрати філе на тарілку. Зменшити вогонь до середнього і додати в сковороду цибулю. Коли вона стане м'якою, вичавити часник і додати червоний перець. Обсмажити до приємного запаху часнику. Потім додати цукор і влити бульйон. Коли він закипить, додати сік і цедру лайма. Дати соусу покипіти приблизно 5 хвилин. Потім влити кокосове молоко і готувати соус ще 5 хвилин на повільному вогні, доки не загусне. Посолити, поперчити за смаком. Додати куряче філе і дати дійти в соусі 2-4 хвилини. Додати рубану кінзу.

Курка в пергаменті на сковороді

Фото: instagram.com/_s_o_r_b_u_s_/

Інгредієнти (1 порція)

Філе курки – 1 шт.

Гірчиця – 1 ч. л.

Сметана – 2 ст. л.

Соус теріякі – 1 ч. л.

Часник – 2 зуб.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сіль, перець, улюблені спеції – за смаком

Спосіб приготування

Часник подрібнити і змішати зі сметаною, соусом теріякі, гірчицею, оливковою олією і спеціями за смаком. Замаринувати курку в соусі на півгодини. Загорнути нещільно в пергаментний папір і запікати на сковороді під кришкою з двох боків. Подавати із запеченими овочами.

Курка "Марбелья"

Фото: instagram.com/chef_recipe_collection/

Інгредієнти

Курячі стегна – 4 шт.

Оливки – 5 шт.

Часник – 6 зуб.

Каперси – 5 шт.

Сушений орегано – 1 ст. л.

Лаврове листя – 3 шт.

Оцет з білого винограду – 50 мл

Оливкова олія – 50 мл

Курячий бульйон – 100 мл

Коричневий цукор – 30 г

Сіль, перець – по ½ ч. л.

Кінза для прикраси



Спосіб приготування

Трохи обсмажити курку на сковороді з усіх боків. У великій мисці змішати курку, оливки, часник, каперси, орегано, лаврове листя, оцет, оливкова олія, сіль і перець, накрити плівкою і залишити на годину. Перекласти курку в глибоку сковороду, додати курячий бульйон, так, щоб він покрив м'ясо наполовину. Готувати на повільному вогні 30 хвилин, поливаючи періодично м'ясо соусом зі сковороди. Прикрасити кінзою.

Крильця в апельсиновій глазурі

Фото: https://www.instagram.com/viva.eda/

Інгредієнти

Курячі крила – 1 кг⁣⁣ ⠀

Свіжовичавлений сік апельсина – 250 мл

Гірчиця зернова – 2 ч. л.⁣⁣ ⠀

Імбир тертий – 1 ст. л⁣⁣. ⠀

Часник – 7 зуб. ⠀

Барбекю соус – 1 ст. л.⁣⁣ ⠀

Соус теріякі – 2 ст. л⁣⁣. ⠀

Соєвий соус – 1 ст. л.⁣⁣ ⠀

Солодка або копчена паприка – за смаком ⠀

Чорний перець, сіль – за смаком ⁣⁣⠀

Спосіб приготування

Крила розрізати на 2 частини і видалити тонку фалангу, швидко обсмажити на максимальній потужності з двох боківн до скоринки. ⠀ Імбир натерти на тертку, часник розчавити.⁣⁣ ⠀ Усі інгредієнти для соусу з'єднати в тарілці.⁣⁣ ⠀ Залити крила соусом і тушкувати до загустіння соусу без кришки. ⁣⁣⠀ Під час приготування крила перевертати. ⁣⁣⠀ Подавати, посипавши кунжутом і зеленою цибулею.

Куряче філе з квасолею і овочами

Фото: instagram.com/dom_zagorodom_/

Інгредієнти

Куряче філе – 2 шт.

Консервована квасоля – 1 бляшанка

Перець болгарський – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Томатний соус – 4-5 ст. л.

Окріп – 400 мл

Гранульований часник, каррі, паприка – за смаком

Спосіб приготування

Філе курки нарізати кубиками й обсмажити на сковороді на олії до золотистої скоринки. Додати моркву і цибулю, смажити до прозорості лука. Додати воду, дати закипіти. Додати до м'яса і овочів порізаний кубиками болгарський перець. Обсмажити ще 15 хвилин. Додати квасолю, спеції, томатний соус і тушкувати до готовності.

Курка в чіпсах

Фото: instagram.com/sofi__popova/

Інгредієнти

Куряче філе – 500 г

Яйця курячі – 2 шт.

Соєвий соус – 100 мл

Картопляні чіпси з будь-яким смаком

Пшеничне борошно

Олія – 1 ст. л.

Мелена паприка – 1 ч. л.

Сіль перець

Спосіб приготування

Курячі грудки промити, висушити і нарізати на шматочки середнього розміру і злегка відбити. М'ясо покласти в одну глибоку миску і посолити. Додати паприку і соєвий соус. Добре перемішати і накрити харчовою плівкою. Прибрати в холодильник на 20-30 хвилин. Подрібнити чіпси. Обваляти грудку в борошні, а потім в яйці і в подрібнених чіпсах. Розігріти сковорідку, обсмажити з обох боків.

Котлети з кукурудзою і сиром

Фото: instagram.com/veroniny_recepti/

Інгредієнти

Куряче філе – 500 г

Кукурудза – 150 г

Сир – 40 г

Зелена цибуля – 20 г

Яйце – 1 шт .;

Сметана 15% – 2 ст. л.

Борошно – 1 ст. л.

Сіль, перець, карі – за смаком

Спосіб приготування

Куряче філе помити, обсушити, порізати на дрібні шматочки. Змішати в мисці подрібнене філе, кукурудзу, дрібно порізані сир і зелену цибулю, яйце, сметану. Всипати борошно, сіль, перець і улюблені приправи за смаком, добре перемішати. Розігріту сковороду, змастити невеликою кількістю олії, за допомогою столової ложки викласти і сформувати котлети. Смажити по 5-7 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки.

Тут знайдете рецепти ресторанних страв, які здивують навіть найвибагливіших.

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