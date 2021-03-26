7 рецептів соковитої курки на сковороді
Ви здивуєтеся, як легко просту курку можна перетворити на щось неймовірно смачне
Усе, що приготовлено з курки, – це смачно завжди. І якщо ви вважаєте за краще особливо не заморочуватися та вибираєте легкі й смачні рецепти для вечері, то це доволі непоганий варіант. Зрозуміло, що в цій добірці не буде простого курячого філе, посмаженого на сковороді, або крилець-гриль – тут будуть насправді оригінальні рецепти. Наприклад, курка "Марбелья" – класична іспанська страва.
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Куряче філе в кокосовому молоці
Інгредієнти
- Курячих філе – 4 шт.
- Лук – половина
- Часник – 2 зуб.
- Курячий бульйон – 200 мл
- Лайм – половина
- Коричневий цукор – 2 ч. л.
- Кокосове молоко – 250 мл
- Кінза – 1 пучок кінзи
- Оливкова олія та вершкове масло
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Куряче філе розрізати уздовж навпіл, щоб зробити його тонше. Посолити, поперчити.
- Цибулю дрібно нарізати. Додати цедру лайма і вичавити сік.
- У сковороді розігріти оливкову олію та вершкове масло і обсмажити філе на високому вогні по хвилині з кожного боку. Прибрати філе на тарілку.
- Зменшити вогонь до середнього і додати в сковороду цибулю. Коли вона стане м'якою, вичавити часник і додати червоний перець.
- Обсмажити до приємного запаху часнику. Потім додати цукор і влити бульйон. Коли він закипить, додати сік і цедру лайма. Дати соусу покипіти приблизно 5 хвилин.
- Потім влити кокосове молоко і готувати соус ще 5 хвилин на повільному вогні, доки не загусне. Посолити, поперчити за смаком.
- Додати куряче філе і дати дійти в соусі 2-4 хвилини. Додати рубану кінзу.
Курка в пергаменті на сковороді
Інгредієнти (1 порція)
- Філе курки – 1 шт.
- Гірчиця – 1 ч. л.
- Сметана – 2 ст. л.
- Соус теріякі – 1 ч. л.
- Часник – 2 зуб.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Сіль, перець, улюблені спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Часник подрібнити і змішати зі сметаною, соусом теріякі, гірчицею, оливковою олією і спеціями за смаком.
- Замаринувати курку в соусі на півгодини. Загорнути нещільно в пергаментний папір і запікати на сковороді під кришкою з двох боків.
- Подавати із запеченими овочами.
Курка "Марбелья"
Інгредієнти
- Курячі стегна – 4 шт.
- Оливки – 5 шт.
- Часник – 6 зуб.
- Каперси – 5 шт.
- Сушений орегано – 1 ст. л.
- Лаврове листя – 3 шт.
- Оцет з білого винограду – 50 мл
- Оливкова олія – 50 мл
- Курячий бульйон – 100 мл
- Коричневий цукор – 30 г
- Сіль, перець – по ½ ч. л.
- Кінза для прикраси
Спосіб приготування
- Трохи обсмажити курку на сковороді з усіх боків.
- У великій мисці змішати курку, оливки, часник, каперси, орегано, лаврове листя, оцет, оливкова олія, сіль і перець, накрити плівкою і залишити на годину.
- Перекласти курку в глибоку сковороду, додати курячий бульйон, так, щоб він покрив м'ясо наполовину.
- Готувати на повільному вогні 30 хвилин, поливаючи періодично м'ясо соусом зі сковороди.
- Прикрасити кінзою.
Крильця в апельсиновій глазурі
Інгредієнти
- Курячі крила – 1 кг ⠀
- Свіжовичавлений сік апельсина – 250 мл
- Гірчиця зернова – 2 ч. л. ⠀
- Імбир тертий – 1 ст. л. ⠀
- Часник – 7 зуб. ⠀
- Барбекю соус – 1 ст. л. ⠀
- Соус теріякі – 2 ст. л. ⠀
- Соєвий соус – 1 ст. л. ⠀
- Солодка або копчена паприка – за смаком ⠀
- Чорний перець, сіль – за смаком ⠀
Спосіб приготування
- Крила розрізати на 2 частини і видалити тонку фалангу, швидко обсмажити на максимальній потужності з двох боківн до скоринки. ⠀
- Імбир натерти на тертку, часник розчавити. ⠀
- Усі інгредієнти для соусу з'єднати в тарілці. ⠀
- Залити крила соусом і тушкувати до загустіння соусу без кришки. ⠀
- Під час приготування крила перевертати. ⠀
- Подавати, посипавши кунжутом і зеленою цибулею.
Куряче філе з квасолею і овочами
Інгредієнти
- Куряче філе – 2 шт.
- Консервована квасоля – 1 бляшанка
- Перець болгарський – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Томатний соус – 4-5 ст. л.
- Окріп – 400 мл
- Гранульований часник, каррі, паприка – за смаком
Спосіб приготування
- Філе курки нарізати кубиками й обсмажити на сковороді на олії до золотистої скоринки.
- Додати моркву і цибулю, смажити до прозорості лука. Додати воду, дати закипіти.
- Додати до м'яса і овочів порізаний кубиками болгарський перець. Обсмажити ще 15 хвилин.
- Додати квасолю, спеції, томатний соус і тушкувати до готовності.
Курка в чіпсах
Інгредієнти
- Куряче філе – 500 г
- Яйця курячі – 2 шт.
- Соєвий соус – 100 мл
- Картопляні чіпси з будь-яким смаком
- Пшеничне борошно
- Олія – 1 ст. л.
- Мелена паприка – 1 ч. л.
- Сіль перець
Спосіб приготування
- Курячі грудки промити, висушити і нарізати на шматочки середнього розміру і злегка відбити.
- М'ясо покласти в одну глибоку миску і посолити. Додати паприку і соєвий соус.
- Добре перемішати і накрити харчовою плівкою. Прибрати в холодильник на 20-30 хвилин.
- Подрібнити чіпси.
- Обваляти грудку в борошні, а потім в яйці і в подрібнених чіпсах.
- Розігріти сковорідку, обсмажити з обох боків.
Котлети з кукурудзою і сиром
Інгредієнти
- Куряче філе – 500 г
- Кукурудза – 150 г
- Сир – 40 г
- Зелена цибуля – 20 г
- Яйце – 1 шт .;
- Сметана 15% – 2 ст. л.
- Борошно – 1 ст. л.
- Сіль, перець, карі – за смаком
Спосіб приготування
- Куряче філе помити, обсушити, порізати на дрібні шматочки.
- Змішати в мисці подрібнене філе, кукурудзу, дрібно порізані сир і зелену цибулю, яйце, сметану.
- Всипати борошно, сіль, перець і улюблені приправи за смаком, добре перемішати.
- Розігріту сковороду, змастити невеликою кількістю олії, за допомогою столової ложки викласти і сформувати котлети.
- Смажити по 5-7 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки.
Тут знайдете рецепти ресторанних страв, які здивують навіть найвибагливіших.
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