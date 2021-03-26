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7 рецептів соковитої курки на сковороді

Сьогодні, 16:16

Ви здивуєтеся, як легко просту курку можна перетворити на щось неймовірно смачне

Усе, що приготовлено з курки, – це смачно завжди. І якщо ви вважаєте за краще особливо не заморочуватися та вибираєте легкі й смачні рецепти для вечері, то це доволі непоганий варіант. Зрозуміло, що в цій добірці не буде простого курячого філе, посмаженого на сковороді, або крилець-гриль – тут будуть насправді оригінальні рецепти. Наприклад, курка "Марбелья" – класична іспанська страва.

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Куряче філе в кокосовому молоці

Фото: instagram.com/madamevorger/

Інгредієнти

  • Курячих філе – 4 шт.
  • Лук – половина
  • Часник – 2 зуб.
  • Курячий бульйон – 200 мл
  • Лайм – половина
  • Коричневий цукор – 2 ч. л.
  • Кокосове молоко – 250 мл
  • Кінза – 1 пучок кінзи
  • Оливкова олія та вершкове масло
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Куряче філе розрізати уздовж навпіл, щоб зробити його тонше. Посолити, поперчити.
  2. Цибулю дрібно нарізати. Додати цедру лайма і вичавити сік.
  3. У сковороді розігріти оливкову олію та вершкове масло і обсмажити філе на високому вогні по хвилині з кожного боку. Прибрати філе на тарілку.
  4. Зменшити вогонь до середнього і додати в сковороду цибулю. Коли вона стане м'якою, вичавити часник і додати червоний перець.
  5. Обсмажити до приємного запаху часнику. Потім додати цукор і влити бульйон. Коли він закипить, додати сік і цедру лайма. Дати соусу покипіти приблизно 5 хвилин.
  6. Потім влити кокосове молоко і готувати соус ще 5 хвилин на повільному вогні, доки не загусне. Посолити, поперчити за смаком.
  7. Додати куряче філе і дати дійти в соусі 2-4 хвилини. Додати рубану кінзу.

Курка в пергаменті на сковороді

Фото: instagram.com/_s_o_r_b_u_s_/

Інгредієнти (1 порція)

  • Філе курки – 1 шт.
  • Гірчиця – 1 ч. л.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Соус теріякі – 1 ч. л.
  • Часник – 2 зуб.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Сіль, перець, улюблені спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Часник подрібнити і змішати зі сметаною, соусом теріякі, гірчицею, оливковою олією і спеціями за смаком.
  2. Замаринувати курку в соусі на півгодини. Загорнути нещільно в пергаментний папір і запікати на сковороді під кришкою з двох боків.
  3. Подавати із запеченими овочами.

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Курка "Марбелья"

Фото: instagram.com/chef_recipe_collection/

Інгредієнти

  • Курячі стегна – 4 шт.
  • Оливки – 5 шт.
  • Часник – 6 зуб.
  • Каперси – 5 шт.
  • Сушений орегано – 1 ст. л.
  • Лаврове листя – 3 шт.
  • Оцет з білого винограду – 50 мл
  • Оливкова олія – 50 мл
  • Курячий бульйон – 100 мл
  • Коричневий цукор – 30 г
  • Сіль, перець – по ½ ч. л.
  • Кінза для прикраси


Спосіб приготування

  1. Трохи обсмажити курку на сковороді з усіх боків.
  2. У великій мисці змішати курку, оливки, часник, каперси, орегано, лаврове листя, оцет, оливкова олія, сіль і перець, накрити плівкою і залишити на годину.
  3. Перекласти курку в глибоку сковороду, додати курячий бульйон, так, щоб він покрив м'ясо наполовину.
  4. Готувати на повільному вогні 30 хвилин, поливаючи періодично м'ясо соусом зі сковороди.
  5. Прикрасити кінзою.

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Крильця в апельсиновій глазурі

Фото: https://www.instagram.com/viva.eda/

Інгредієнти

  • Курячі крила – 1 кг⁣⁣ ⠀
  • Свіжовичавлений сік апельсина – 250 мл
  • Гірчиця зернова – 2 ч. л.⁣⁣ ⠀
  • Імбир тертий – 1 ст. л⁣⁣. ⠀
  • Часник – 7 зуб. ⠀
  • Барбекю соус – 1 ст. л.⁣⁣ ⠀
  • Соус теріякі – 2 ст. л⁣⁣. ⠀
  • Соєвий соус – 1 ст. л.⁣⁣ ⠀
  • Солодка або копчена паприка – за смаком ⠀
  • Чорний перець, сіль – за смаком ⁣⁣⠀

Спосіб приготування

  1. Крила розрізати на 2 частини і видалити тонку фалангу, швидко обсмажити на максимальній потужності з двох боківн до скоринки. ⠀
  2. Імбир натерти на тертку, часник розчавити.⁣⁣ ⠀
  3. Усі інгредієнти для соусу з'єднати в тарілці.⁣⁣ ⠀
  4. Залити крила соусом і тушкувати до загустіння соусу без кришки. ⁣⁣⠀
  5. Під час приготування крила перевертати. ⁣⁣⠀
  6. Подавати, посипавши кунжутом і зеленою цибулею.

Куряче філе з квасолею і овочами

Фото: instagram.com/dom_zagorodom_/

Інгредієнти

  • Куряче філе – 2 шт.
  • Консервована квасоля – 1 бляшанка
  • Перець болгарський – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Томатний соус – 4-5 ст. л.
  • Окріп – 400 мл
  • Гранульований часник, каррі, паприка – за смаком

Спосіб приготування

  1. Філе курки нарізати кубиками й обсмажити на сковороді на олії до золотистої скоринки.
  2. Додати моркву і цибулю, смажити до прозорості лука. Додати воду, дати закипіти.
  3. Додати до м'яса і овочів порізаний кубиками болгарський перець. Обсмажити ще 15 хвилин.
  4. Додати квасолю, спеції, томатний соус і тушкувати до готовності.

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Курка в чіпсах

Фото: instagram.com/sofi__popova/

Інгредієнти

  • Куряче філе – 500 г
  • Яйця курячі – 2 шт.
  • Соєвий соус – 100 мл
  • Картопляні чіпси з будь-яким смаком
  • Пшеничне борошно
  • Олія – 1 ст. л.
  • Мелена паприка – 1 ч. л.
  • Сіль перець

Спосіб приготування

  1. Курячі грудки промити, висушити і нарізати на шматочки середнього розміру і злегка відбити.
  2. М'ясо покласти в одну глибоку миску і посолити. Додати паприку і соєвий соус.
  3. Добре перемішати і накрити харчовою плівкою. Прибрати в холодильник на 20-30 хвилин.
  4. Подрібнити чіпси.
  5. Обваляти грудку в борошні, а потім в яйці і в подрібнених чіпсах.
  6. Розігріти сковорідку, обсмажити з обох боків.

Котлети з кукурудзою і сиром

Фото: instagram.com/veroniny_recepti/

Інгредієнти

  • Куряче філе – 500 г
  • Кукурудза – 150 г
  • Сир – 40 г
  • Зелена цибуля – 20 г
  • Яйце – 1 шт .;
  • Сметана 15% – 2 ст. л.
  • Борошно – 1 ст. л.
  • Сіль, перець, карі – за смаком

Спосіб приготування

  1. Куряче філе помити, обсушити, порізати на дрібні шматочки.
  2. Змішати в мисці подрібнене філе, кукурудзу, дрібно порізані сир і зелену цибулю, яйце, сметану.
  3. Всипати борошно, сіль, перець і улюблені приправи за смаком, добре перемішати.
  4. Розігріту сковороду, змастити невеликою кількістю олії, за допомогою столової ложки викласти і сформувати котлети.
  5. Смажити по 5-7 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки.

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