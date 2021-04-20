7 страв на Великдень з країн, де святкуватимуть її разом з нами
У Грузії готують гострий суп чашушулі, в Греції – пиріжки каліцунії, в Болгарії – хліб козунак
Зустрічатимуть Великдень разом з нами, втім, як і завжди, одразу в декількох країнах – Греції, Грузії, Молдові, Болгарії, Кіпрі. Цікаво, що в кожній з цих країн є своя особлива традиційна їжа. Наприклад, у Греції печуть пиріжки у формі зірок – каліцунії, в Грузії готують гострий чакапулі, а в Болгарії – великодній хліб козунак. Дізнаємося докладніше, як це все можна приготувати.
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Каліцунія
Традиційні великодні пиріжки, які готують в Греції.
Інгредієнти
- Оливкова олія – 0,5 склянки
- Яйця – 2 шт.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Борошно – 2,75 склянки
- Цукор – 0,5 склянки
- Сир – 0,5 склянки
Для начинки
- М'який сир – 700 г
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 2 ст. л.
- Борошно – 1 ст. л.
- Терта лимонна цедра – 1 ч. л.
- Мелена кориця – 1 ч. л.
- Жовток – 1 шт.
Спосіб приготування
- З'єднати в мисці цукор, розпушувач і просіяне борошно. Додати оливковуолію, сир і яйця. Вимішувати тісто 10 хвилин.
- Приготувати начинку. У чистій мисці змішати сир, корицю, цукор, борошно, жовток і цедру.
- На присипаному борошном столі тонко розкачати тісто, вирізати з нього кола діаметром 8-10 см. Викласти в середину кожного по 1 ст. л. начинки, злегка прим'яти по центру. Краї коржика загнути і защипнути.
- Змастити пиріжки злегка збитим яйцем, помістити на накритий пергаментом деко і запікати 20 хвилин за 180 градусів. Перед подачею до столу посипати корицею.
Козунак
Традиційний великодній хліб у Болгарії, Молдові та Румунії.
Інгредієнти
- Пшеничне борошно – 350 г
- Сухі дріжджі – 5 г
- Пряжене молоко – 100 г
- Цукор – 120 г
- Ванільний цукор – 5 г
- Сіль – 0,25 ч. Л.
- Вершкове масло – 60 г
- Олія – 20 г
- Куряче яйце – 1 шт.
- Жовток – 3 шт.
- Родзинки чорні, жовті – по 40 г
- Цукати – 40 г
Додатково
- Жовток – 1 шт.
- Молоко, цукор по – 1 ч. л.
- Мигдаль – 25 г
Спосіб приготування
- Змішати по чайній ложці борошна і цукру (із загальної кількості брати), додати сухі дріжджі та тепле молоко. Розмішати, залишити на 10-15 хвилин для активації.
- 3 жовтки і яйце розтерти з додаванням цукру, ванільного цукру і солі.
- Додати до яєць дріжджі, на яких з'явилася "шапочка", знову розмішати.
- Просіяти борошно і зібрати тісто, на цьому етапі воно виходить липким.
- Додати частинами м'яке вершкове масло, вимісити. Також вмісити борошно. Відбити тісто об стіл близько 100 разів, так структура тіста стане краще і вся здоба добре розподілитися.
- Прибрати в тепло для бродіння на 2 години.
- Розділити на 4 рівні частини. Розкачати кожен шматочок тіста, використовуючи трохи борошна, в прямокутник.
- Розподілити підготовлені родзинки (замочені в окропі) на 4 частини. Згорнути в рулет або в косу.
- Укласти великодній козунак в форму, дно краще закрити пергаментом. Залишити на 1 годину, обов'язково прикривши тісто.
- Змішати жовток і молоко, змастити козунак. Посипати цукром і горіхами.
- Випікати за 180 градусів 35 хвилин. Готовність перевіряти дерев'яною шпажкою.
Бурекас
Традиційні великодні пиріжки, які подають на Кіпрі. Страва має турецьке коріння, але на Кіпрі вона теж прижилася.
Інгредієнти
- 8 листів – тісто філо
- 50 г – масло вершкове
- 1 шт. – жовток яєчний
- кунжут
Для начинки
- 200 г – сир
- орегано – щіпка
- оливки – жменя
- сіль, мелений перець
Спосіб приготування
- Оливки і часник порізати, змішати з сиром, додати орегано, сіль і перець. Ретельно перемішати.
- Розрізати тісто філо на стрічки, завширшки 10 см і завдовжки 30 см. Змастити олією.
- Положити на край начинку. Накрити куточком тесту, відвернувши його трикутником.
- Продовжуйте загортати куточками.
- Має вийти трикутний пиріжок. Змастити його жовтком і посипати кунжутом.
- Випікати за 180 градусів близько 20 хвилин.
Магіриця
Традиційний великодній суп Греції. Це своєрідний гастрономічний "міст" між пісною їжею і великоднім столом.
Інгредієнти
- Баранячі тельбухи – 900 г
- Рис – ¾ склянки
- Аніс (бадьян) – за смаком
- Зелена цибуля – 450 г
- Вершкове масло – 2 ст. л.
- Куряче яйце – 3 шт.
- Лимон – 3 шт.
- Сіль – за смаком
- Мелений чорний перець – за смаком
Спосіб приготування
- Зварити баранячі тельбухи до готовності (не забувайте знімати піну). Посолити і варити ще деякий час.
- Порізати тельбухи на невеликі шматочки і викласти в чисту каструлю.
- Процідити бульйон через дрібне сито і вилити до тельбухів. Додати дрібно нарізану зелену цибулю і дрібно нарізаний аніс.
- Додати вершкове масло і добре перемішати.
- Довести до кипіння, зменшити вогонь, додати рис. Варити до м'якості рису.
- Збити яйця, потім, збиваючи, ввести лимонний сік.
- Акуратно ввести невелику кількість бульйону, перемішати. Повторити кілька разів, щоразу добре збиваючи.
- Коли рис звариться, повільно ввести яєчну суміш у суп. Приправити за смаком.
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Чакапулі
Це навариста ситна страва, її часто готують на Великдень у Грузії. Для святкового варіанту використовують ягнятину. Особливу пікантність страві додає свіжий естрагон (тархун), також часто використовують ткемалі.
Інгредієнти
- Цибуля зелена, тархун, кінза – по великому пучку
- Часник – 6 зуб.
- Нежирна баранина – 500 г
- Біле сухе вино і вода – по 150 мл
- Пекучий перець – 1 шт.
- Ткемалі – велика ложка
- Сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Нарізати баранину на невеликі шматки і викласти в каструлю.
- Помити, просушити і нарізати трави. На м'ясо викласти тархун, потім цибулю, кінзу і пропущений через прес часник.
- Додати порізаний пекучий перець, підлити воду і вино, готувати півгодини.
- Посолити, поперчити, додати ткемалі. Варити ще 30 хвилин до готовності м'яса.
Цурекі
Великодній хліб у Греції – цурекі. Він може бути різної форми, але традиційний цурекі випікається у формі косички і прикрашається фарбованими яйцями.
Інгредієнти
- Борошно – 700 г
- Молоко – 200 мл
- Масло вершкове – 120 г
- Яйця – 3 шт.
- Дріжджі свіжі – 35 г
- Цукор ванільний – 50 г
- Родзинки – 150 г
- Мигдаль – 2 ст. л.
- Жовток – 3 шт.
Спосіб приготування
- Молоко злегка нагріти. Розчинити в молоці дріжджі, додати 2 ст. л. цукру і 2-3 ст. л. борошна, добре перемішати, накрити плівкою і залишити на 20-30 хвилин.
- Борошно просіяти в миску. Яйця розтерти з цукром, що залишився.
- Масло розтопити на повільному вогні і залишити охолонути.
- Поступово всипати в опару борошно, яйця з цукром, перемішати і додати родзинки. Наприкінці додати масло і замісити тісто. Тісто не має прилипати до рук.
- Накрити тісто вологим рушником і залишити на кілька годин, воно має збільшитися вдвічі.
- Скачати довгі джгути, додати родзинки і заплести між собою, формуючи косу. Після з'єднати кінці.
- Збити жовток і змастити цурекі. Зверху посипати пелюстками мигдалю.
- Залишити на 15 хвилин і потім випікати за температури 170 градусів приблизно 45 хвилин.
- Прикрасити фарбованими яйцями.
Чашушулі
У перекладі з грузинської – гострий. М'ясо (в оригінальному рецепті – телятина) обсмажується, а потім тушкується з томатами.
Інгредієнти
- Яловичина, телятина (м'якоть, вирізка) – 1 кг
- Цибуля – 4 шт.
- Лимонний сік – 2 ст. л.
- Аджика гостра – 2 ст. л.
- Олія – 3 ст.
- Болгарський перець – 1 шт.
- Хмелі-сунелі – 1 ч. л.
- Уцхо-сунелі – 1 ч. л.
- Перець чорний мелений – за смаком
- Помідори свіжі – 350 г
- Часник – 3 зуб.
- Сіль – за смаком
- Кінза, петрушка – великий пучок
Спосіб приготування
- Яловичину нарізати невеликими шматочками. Викласти в глибоку каструлю або в казан.
- Додати нарізаний півкільцями цибулю, аджику, олію та лимонний сік. Добре пом'яти руками, щоб цибуля пустила сік.
- Поставити на плиту на великий вогонь. Обсмажити. Щойно м'ясо дасть сік, накрити кришкою і зменшити вогонь, нижче середнього. Тушкувати у власному соку, поки сік не випарується.
- Поки м'ясо тушкується, помідори надрізати хрестиком зверху, покласти на хвилину в окріп і потім зняти шкірку. Нарізати помідори, скласти в миску і пробити блендером до отримання однорідної консистенції.
- Коли сік з м'яса вивариться, додати спеції, а за кілька хвилин помідори. ГаситиТушкувати м'ясо приблизно півтори години. За 15 хвилин до закінчення, додати нарізаний болгарський перець.
- Коли м'ясо ділитиметься на волокна, додати сіль.
- Наприкінці засипати рубаний часник і зелень, одразу ж зняти з вогню і дати страві настоятися під кришкою 10-15 хвилин.
- Прикрасити зеленню.
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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Пасхи
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