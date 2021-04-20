7 страв на Великдень з країн, де святкуватимуть її разом з нами

У Грузії готують гострий суп чашушулі, в Греції – пиріжки каліцунії, в Болгарії – хліб козунак

Зустрічатимуть Великдень разом з нами, втім, як і завжди, одразу в декількох країнах – Греції, Грузії, Молдові, Болгарії, Кіпрі. Цікаво, що в кожній з цих країн є своя особлива традиційна їжа. Наприклад, у Греції печуть пиріжки у формі зірок – каліцунії, в Грузії готують гострий чакапулі, а в Болгарії – великодній хліб козунак. Дізнаємося докладніше, як це все можна приготувати.

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Каліцунія

Фото: Каліцун, грецькі пиріжки

Традиційні великодні пиріжки, які готують в Греції.

Інгредієнти

Оливкова олія – 0,5 склянки

Яйця – 2 шт.

Розпушувач – 1 ч. л.

Борошно – 2,75 склянки

Цукор – 0,5 склянки

Сир – 0,5 склянки

Для начинки

М'який сир – 700 г

Яйце – 1 шт.

Цукор – 2 ст. л.

Борошно – 1 ст. л.

Терта лимонна цедра – 1 ч. л.

Мелена кориця – 1 ч. л.

Жовток – 1 шт.

Спосіб приготування

З'єднати в мисці цукор, розпушувач і просіяне борошно. Додати оливковуолію, сир і яйця. Вимішувати тісто 10 хвилин. Приготувати начинку. У чистій мисці змішати сир, корицю, цукор, борошно, жовток і цедру. На присипаному борошном столі тонко розкачати тісто, вирізати з нього кола діаметром 8-10 см. Викласти в середину кожного по 1 ст. л. начинки, злегка прим'яти по центру. Краї коржика загнути і защипнути. Змастити пиріжки злегка збитим яйцем, помістити на накритий пергаментом деко і запікати 20 хвилин за 180 градусів. Перед подачею до столу посипати корицею.

Козунак

Фото: instagram.com/profesiyamama/

Традиційний великодній хліб у Болгарії, Молдові та Румунії.

Інгредієнти

Пшеничне борошно – 350 г

Сухі дріжджі – 5 г

Пряжене молоко – 100 г

Цукор – 120 г

Ванільний цукор – 5 г

Сіль – 0,25 ч. Л.

Вершкове масло – 60 г

Олія – 20 г

Куряче яйце – 1 шт.

Жовток – 3 шт.

Родзинки чорні, жовті – по 40 г

Цукати – 40 г

Додатково

Жовток – 1 шт.

Молоко, цукор по – 1 ч. л.

Мигдаль – 25 г

Спосіб приготування

Змішати по чайній ложці борошна і цукру (із загальної кількості брати), додати сухі дріжджі та тепле молоко. Розмішати, залишити на 10-15 хвилин для активації. 3 жовтки і яйце розтерти з додаванням цукру, ванільного цукру і солі. Додати до яєць дріжджі, на яких з'явилася "шапочка", знову розмішати. Просіяти борошно і зібрати тісто, на цьому етапі воно виходить липким. Додати частинами м'яке вершкове масло, вимісити. Також вмісити борошно. Відбити тісто об стіл близько 100 разів, так структура тіста стане краще і вся здоба добре розподілитися. Прибрати в тепло для бродіння на 2 години. Розділити на 4 рівні частини. Розкачати кожен шматочок тіста, використовуючи трохи борошна, в прямокутник. Розподілити підготовлені родзинки (замочені в окропі) на 4 частини. Згорнути в рулет або в косу. Укласти великодній козунак в форму, дно краще закрити пергаментом. Залишити на 1 годину, обов'язково прикривши тісто. Змішати жовток і молоко, змастити козунак. Посипати цукром і горіхами. Випікати за 180 градусів 35 хвилин. Готовність перевіряти дерев'яною шпажкою.

Бурекас

Фото: instagram.com/nashy_v_israile/

Традиційні великодні пиріжки, які подають на Кіпрі. Страва має турецьке коріння, але на Кіпрі вона теж прижилася.

Інгредієнти

8 листів – тісто філо

50 г – масло вершкове

1 шт. – жовток яєчний

кунжут

Для начинки

200 г – сир

орегано – щіпка

оливки – жменя

сіль, мелений перець

Спосіб приготування

Оливки і часник порізати, змішати з сиром, додати орегано, сіль і перець. Ретельно перемішати. Розрізати тісто філо на стрічки, завширшки 10 см і завдовжки 30 см. Змастити олією. Положити на край начинку. Накрити куточком тесту, відвернувши його трикутником. Продовжуйте загортати куточками. Має вийти трикутний пиріжок. Змастити його жовтком і посипати кунжутом. Випікати за 180 градусів близько 20 хвилин.

Магіриця

Фото: грецький великодній суп

Традиційний великодній суп Греції. Це своєрідний гастрономічний "міст" між пісною їжею і великоднім столом.

Інгредієнти

Баранячі тельбухи – 900 г

Рис – ¾ склянки

Аніс (бадьян) – за смаком

Зелена цибуля – 450 г

Вершкове масло – 2 ст. л.

Куряче яйце – 3 шт.

Лимон – 3 шт.

Сіль – за смаком

Мелений чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

Зварити баранячі тельбухи до готовності (не забувайте знімати піну). Посолити і варити ще деякий час. Порізати тельбухи на невеликі шматочки і викласти в чисту каструлю. Процідити бульйон через дрібне сито і вилити до тельбухів. Додати дрібно нарізану зелену цибулю і дрібно нарізаний аніс. Додати вершкове масло і добре перемішати. Довести до кипіння, зменшити вогонь, додати рис. Варити до м'якості рису. Збити яйця, потім, збиваючи, ввести лимонний сік. Акуратно ввести невелику кількість бульйону, перемішати. Повторити кілька разів, щоразу добре збиваючи. Коли рис звариться, повільно ввести яєчну суміш у суп. Приправити за смаком.

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Чакапулі

Фото: instagram.com/gruzinskaya_kuh/

Це навариста ситна страва, її часто готують на Великдень у Грузії. Для святкового варіанту використовують ягнятину. Особливу пікантність страві додає свіжий естрагон (тархун), також часто використовують ткемалі.

Інгредієнти

Цибуля зелена, тархун, кінза – по великому пучку

Часник – 6 зуб.

Нежирна баранина – 500 г

Біле сухе вино і вода – по 150 мл

Пекучий перець – 1 шт.

Ткемалі – велика ложка

Сіль – за смаком

Спосіб приготування

Нарізати баранину на невеликі шматки і викласти в каструлю. Помити, просушити і нарізати трави. На м'ясо викласти тархун, потім цибулю, кінзу і пропущений через прес часник. Додати порізаний пекучий перець, підлити воду і вино, готувати півгодини. Посолити, поперчити, додати ткемалі. Варити ще 30 хвилин до готовності м'яса.

Цурекі

Фото: instagram.com/wilmax_cis/

Великодній хліб у Греції – цурекі. Він може бути різної форми, але традиційний цурекі випікається у формі косички і прикрашається фарбованими яйцями.

Інгредієнти

Борошно – 700 г

Молоко – 200 мл

Масло вершкове – 120 г

Яйця – 3 шт.

Дріжджі свіжі – 35 г

Цукор ванільний – 50 г

Родзинки – 150 г

Мигдаль – 2 ст. л.

Жовток – 3 шт.

Спосіб приготування

Молоко злегка нагріти. Розчинити в молоці дріжджі, додати 2 ст. л. цукру і 2-3 ст. л. борошна, добре перемішати, накрити плівкою і залишити на 20-30 хвилин. Борошно просіяти в миску. Яйця розтерти з цукром, що залишився. Масло розтопити на повільному вогні і залишити охолонути. Поступово всипати в опару борошно, яйця з цукром, перемішати і додати родзинки. Наприкінці додати масло і замісити тісто. Тісто не має прилипати до рук. Накрити тісто вологим рушником і залишити на кілька годин, воно має збільшитися вдвічі. Скачати довгі джгути, додати родзинки і заплести між собою, формуючи косу. Після з'єднати кінці. Збити жовток і змастити цурекі. Зверху посипати пелюстками мигдалю. Залишити на 15 хвилин і потім випікати за температури 170 градусів приблизно 45 хвилин. Прикрасити фарбованими яйцями.

Чашушулі

Фото: instagram.com/mirrabera/

У перекладі з грузинської – гострий. М'ясо (в оригінальному рецепті – телятина) обсмажується, а потім тушкується з томатами.

Інгредієнти

Яловичина, телятина (м'якоть, вирізка) – 1 кг

Цибуля – 4 шт.

Лимонний сік – 2 ст. л.

Аджика гостра – 2 ст. л.

Олія – 3 ст.

Болгарський перець – 1 шт.

Хмелі-сунелі – 1 ч. л.

Уцхо-сунелі – 1 ч. л.

Перець чорний мелений – за смаком

Помідори свіжі – 350 г

Часник – 3 зуб.

Сіль – за смаком

Кінза, петрушка – великий пучок

Спосіб приготування

Яловичину нарізати невеликими шматочками. Викласти в глибоку каструлю або в казан. Додати нарізаний півкільцями цибулю, аджику, олію та лимонний сік. Добре пом'яти руками, щоб цибуля пустила сік. Поставити на плиту на великий вогонь. Обсмажити. Щойно м'ясо дасть сік, накрити кришкою і зменшити вогонь, нижче середнього. Тушкувати у власному соку, поки сік не випарується. Поки м'ясо тушкується, помідори надрізати хрестиком зверху, покласти на хвилину в окріп і потім зняти шкірку. Нарізати помідори, скласти в миску і пробити блендером до отримання однорідної консистенції. Коли сік з м'яса вивариться, додати спеції, а за кілька хвилин помідори. ГаситиТушкувати м'ясо приблизно півтори години. За 15 хвилин до закінчення, додати нарізаний болгарський перець. Коли м'ясо ділитиметься на волокна, додати сіль. Наприкінці засипати рубаний часник і зелень, одразу ж зняти з вогню і дати страві настоятися під кришкою 10-15 хвилин. Прикрасити зеленню.

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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Пасхи

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