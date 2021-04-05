10 обурливо смачних страв із сиром

Для тих, хто розуміється на смаку цього незамінного продукту

Сир – дуже гідний інгредієнт. Ні, він сам по собі гідний, але якщо маємо його присутність у їжі – це смачно завжди. А ще страви із сиром доволі часто потрапляють до списку трендових. У цій збірці знайдете 10 справді смачних варіантів їжі, в яких є сир різних видів. Вибирайте, пробуйте, ну й насолоджуйтеся.

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Сабурані

Фото: instagram.com/love_you_food_116/

Інгредієнти

Лаваш – 1 упаковка

Кефір – 500 мл

Яйця – 2 шт.

Сир твердий – 200 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Кефір, яйця, сіль і перець змішати. Глибоке деко змастити будь-якою олією. Порвати лаваш невеликими шматочками і, змочивши кожен шматочок в кефірі, викласти на деко, закриваючи дно. Посипати зверху тертим сиром. Повторити шари кілька разів. Залишки кефіру вилити зверху. Запікати в духовці до рум'яної скорини. Їсти охолодженим.

Курячий рулет із сиром

Фото: instagram.com/erbisolga/

Інгредієнти

Сир – 200 г

Яйця – 3 шт.

Панірувальні сухарі – 2 ст. л.

Сіль за смаком

Чебрець – 1 гілочка

Курячий фарш – 300 г

Печериці – 5-6 шт.

Цибуля – 1 шт.

Олія – 20 мл

Спосіб приготування ⠀

Сир натерти на крупній тертці. Змішати сир, панірувальні сухарі та яйця. Додати сіль, чебрець, перемішати і викласти тонким рівним шаром в деко на пергамент, приблизний розмір 30х20 см. Запікати за температури 200 градусів 10 хвилин. На сковороді розігріти олію і обсмажити в ньому дрібно нарізану цибулю. Додати нарізані гриби, сіль, чебрець, перемішати і смажити 5 хвилин. Змішати гриби з фаршем. На готовий сирний корж тонким рівним шаром викласти фарш. За допомогою пергаменту скрутити в щільний рулет. Покласти рулет у форму для запікання швом вниз і накрити фольгою. Запікати за температури 200 градусів 30 хвилин.

Макаронні "гнізда", запечені в духовці

⠀

Фото: instagram.com/daria_savinok/

Інгредієнти

Локшина яєчна "гнізда" – 10 шт.

Фарш – 400 г

Цибуля крупна- 1 шт.

Морква велика – 1 шт.

Сир – 100 г

Яйце – 1 шт.

Томатна паста або кетчуп – 2 ст. л.

Сметана – 2 ст. л.

Сіль, спеції – за смаком

Олія – 2-3 ст. л.

Вода – 1,5 ст.

Спосіб приготування

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Моркву натерти на крупній тертці, цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити з рослинним маслом Через 5 хвилин додати кетчуп, сметану і воду приблизно половину склянки, протушкувати 10 хвилин. У фарш додати яйце, спеції, сіль і трохи замороженого кропу. Гнізда викласти в форму для запікання. На них – фарш, овочі і соус, який залишився після смаження. Посолити, поперчити. Вилити півтори склянки води між гніздами, акуратно. ⠀ Сир натерти на дрібній турці, викласти на фарші. Зверху накрити фольгою, важливо, щоб вона не торкалася до сиру. Запікати 40 хвилин за температури 180 градусів.

Хачапурі

Фото: instagram.com/olga.stihareva/

Інгредієнти

Для тіста

750 мл – молока

30 г – пресованих дріжджів (або 11 сухих)

по 3 ст. л. – цукру і олії

2 ч. л. – солі

800 г – просіяного борошна

Для начинки

500 г – адигейського сиру

500 г – сулугуні

1 шт. – яйце

Спосіб приготування

Борошно змішати з цукром і сіллю. Можливо, його знадобиться і менше. У теплому молоці розвести дріжджі. Влити молоко в борошняну суміш. Додати олію. Замісити м'яке тісто. Накрити тісто і залишити на 1-1,5 години. Потім обім'яти і залишити на 30 хвилин. Сир натерти на крупній тертці, додати яйце, перемішати. Розділити начинку на 5 частин. Скачати з кожної частини сирні кулі. Підійшло тісто розділити на 5 частин. Розкачати шматочок тіста в діаметрі 15-20 см. На середину покласти сирну кулю. Зібрати тісто догори, защипнути. Розкачати тісто із сиром в корж діаметром 30 см. Сковороду з товстим дном розігріти. Змастити один раз рослинним маслом. Смажити коржі на середньому вогні під кришкою з кожного боку по 5 хвилин. Обсмажений бік змастити вершковим маслом, закрити кришкою і досмажити другий бік.

Гарячі бутерброди з моцарелою

Фото: instagram.com/koko_school/

Інгредієнти

4 шт. – яйця

200 г – моцарели

4 скибочки – білого хліба

1 ч. л. – вершкове масло

2 шт. – помідори

зелена цибуля – за смаком

сіль, перець мелений – за смаком

Спосіб приготування

Змастити формочки вершковим маслом. Вирізати з хліба кружечки діаметром 8 см, розміщуємо на дні. Моцарелу натерти на крупній тертці. У форму викласти шар сиру, розбити яйце, посолити, поперчити, додати тертий сир. Запікати 15 хвилин за температури 200 градусів. ⠀ Подавати страву гарячою, сервірувати овочами, листям салату.

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Нормандський сирний хліб

Фото: instagram.com/nadezhdakuzminovak/

Інгредієнти

400 г – напівтвердого сиру

1 ч. л.- розпушувача

4 шт. – яйця

160 г – вершкового масла

300 г – борошна

400 мл – молока

сіль і перець – за смаком

Спосіб приготування

Борошно просіяти з розпушувачем, сир порізати кубиками, вершкове масло розтопити. Збити яйця з сіллю і перцем, додати масло і молоко, потім борошно з розпушувачем, добре перемішати до однорідності. Додати сир і добре перемішати. Вилити в довгу форму і відправити в розігріту заздалегідь духовку до 180 градусів. Випікати 50 хвилин. Дати постояти 5 хвилин під сухим рушником, вийняти з форми.

Сирні палички

Фото: instagram.com/elena_vkusnaya.eda/

Інгредієнти

Борошно – 200 г

Молоко – 60 мл

Окріп – 60 мл

Сир – 80 г

Сіль – 1/3 ч. л.

Олія – для смаження

Спосіб приготування

У миску налити молоко, окріп, просіяти борошно, додати сіль. Вимісити тісто руками. Натерти сир. Додати до тіста. Вимісити. Розкачати тісто в тонкий пласт. Розділити на 2 частини і нарізати на смужки. Обсмажити на олії до золотавого кольору з двох боків.

Сирні бублики

Фото: instagram.com/olesiapostupkina/

Інгредієнти

100 г – сиру 9%

50 г – рисового борошна

1 шт. – яйце

50 г – вершкового сиру

сіль, ванілін – за смаком

3 г – розпушувача

Спосіб приготування

Усе змішати, зліпити вологими руками бублики і випікати на пергаменті хвилин 20 за температури 180 градусів.

Сирні кульки

Фото: freepik.com

Інгредієнти

Сир твердий – 300 г

Білки – 2 шт.

Борошно – 3 ст. л.

Розпушувач – 10г

Олія соняшникова для смаження

Панірувальні сухарі

Спосіб приготування

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Білки збити в щільну піну. Додати просіяне борошно з розпушувачем. Перемішати. Сир натерти на дрібній тертці йдодати до білків з борошном. Також усе ретельно перемішати, вийде щільне тісто. З нього дуже легко катаються кульки. Помістити кульки в будь-яку форму з бортиками, додати сухарі панірувальні та струснути форму, щоб усі кульки були в сухарях. Смажити в добре розігрітій олії, викласти на паперову серветку.

Крем-суп із сиром

Крем-суп з сиром Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Вода – 2 л

Індичка філе – 300 г

Цибуля – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Картопля – 1 шт.

Сир плавлений – 200 г

Вершки 10% 1 00 мл

Сіль, чорний перець горошком, перець мелений – за смаком

Лаврове листя – 2 шт.

Спосіб приготування

Сир і вершки збити блендером до однорідної консистенції. Налити в каструлю води, додати філе, дати закипіти, зняти пінку. Після закипання, трохи посолити, додати лаврове листя, кілька горошин перцю і цілу цибулину (коли звариться бульйон, цибулю витягти). Варити 20 хвилин. Вийняти м'ясо, нарізати шматочками і відправити назад. На оливковій олії обсмажити дрібно нарізану цибулю і моркву, поперчити, трохи посолити. Додати в каструлю. Додати нарізаний невеликою соломкою картоплю та сирно-вершкову масу. Довести до кипіння, і варити 10 хвилин. Подавати із зеленню і улюбленими сухариками.

Тут дізнаєтеся, як їдять сир у різних країнах.

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