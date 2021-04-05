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10 обурливо смачних страв із сиром

Сьогодні, 15:11

Для тих, хто розуміється на смаку цього незамінного продукту

Сир – дуже гідний інгредієнт. Ні, він сам по собі гідний, але якщо маємо його присутність у їжі – це смачно завжди. А ще страви із сиром доволі часто потрапляють до списку трендових. У цій збірці знайдете 10 справді смачних варіантів їжі, в яких є сир різних видів. Вибирайте, пробуйте, ну й насолоджуйтеся.

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Сабурані

Фото: instagram.com/love_you_food_116/

Інгредієнти

  • Лаваш – 1 упаковка
  • Кефір – 500 мл
  • Яйця – 2 шт.
  • Сир твердий – 200 г
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Кефір, яйця, сіль і перець змішати.
  2. Глибоке деко змастити будь-якою олією. Порвати лаваш невеликими шматочками і, змочивши кожен шматочок в кефірі, викласти на деко, закриваючи дно.
  3. Посипати зверху тертим сиром. Повторити шари кілька разів. Залишки кефіру вилити зверху.
  4. Запікати в духовці до рум'яної скорини. Їсти охолодженим.

Курячий рулет із сиром

Фото: instagram.com/erbisolga/

Інгредієнти

  • Сир – 200 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Панірувальні сухарі – 2 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Чебрець – 1 гілочка
  • Курячий фарш – 300 г
  • Печериці – 5-6 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Олія – 20 мл

Спосіб приготування ⠀

  1. Сир натерти на крупній тертці. Змішати сир, панірувальні сухарі та яйця.
  2. Додати сіль, чебрець, перемішати і викласти тонким рівним шаром в деко на пергамент, приблизний розмір 30х20 см.
  3. Запікати за температури 200 градусів 10 хвилин.
  4. На сковороді розігріти олію і обсмажити в ньому дрібно нарізану цибулю. Додати нарізані гриби, сіль, чебрець, перемішати і смажити 5 хвилин. Змішати гриби з фаршем.
  5. На готовий сирний корж тонким рівним шаром викласти фарш. За допомогою пергаменту скрутити в щільний рулет.
  6. Покласти рулет у форму для запікання швом вниз і накрити фольгою.
  7. Запікати за температури 200 градусів 30 хвилин.

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Макаронні "гнізда", запечені в духовці

Фото: instagram.com/daria_savinok/

Інгредієнти

  • Локшина яєчна "гнізда" – 10 шт.
  • Фарш – 400 г
  • Цибуля крупна- 1 шт.
  • Морква велика – 1 шт.
  • Сир – 100 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Томатна паста або кетчуп – 2 ст. л.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Сіль, спеції – за смаком
  • Олія – 2-3 ст. л.
  • Вода – 1,5 ст.

Спосіб приготування

  1. Моркву натерти на крупній тертці, цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити з рослинним маслом
  2. Через 5 хвилин додати кетчуп, сметану і воду приблизно половину склянки, протушкувати 10 хвилин.
  3. У фарш додати яйце, спеції, сіль і трохи замороженого кропу.
  4. Гнізда викласти в форму для запікання. На них – фарш, овочі і соус, який залишився після смаження. Посолити, поперчити.
  5. Вилити півтори склянки води між гніздами, акуратно. ⠀
  6. Сир натерти на дрібній турці, викласти на фарші. Зверху накрити фольгою, важливо, щоб вона не торкалася до сиру.
  7. Запікати 40 хвилин за температури 180 градусів.

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Хачапурі

Фото: instagram.com/olga.stihareva/

Інгредієнти

Для тіста

  • 750 мл – молока
  • 30 г – пресованих дріжджів (або 11 сухих)
  • по 3 ст. л. – цукру і олії
  • 2 ч. л. – солі
  • 800 г – просіяного борошна

Для начинки

  • 500 г – адигейського сиру
  • 500 г – сулугуні
  • 1 шт. – яйце

Спосіб приготування

  1. Борошно змішати з цукром і сіллю. Можливо, його знадобиться і менше.
  2. У теплому молоці розвести дріжджі. Влити молоко в борошняну суміш. Додати олію. Замісити м'яке тісто. Накрити тісто і залишити на 1-1,5 години. Потім обім'яти і залишити на 30 хвилин.
  3. Сир натерти на крупній тертці, додати яйце, перемішати. Розділити начинку на 5 частин. Скачати з кожної частини сирні кулі.
  4. Підійшло тісто розділити на 5 частин. Розкачати шматочок тіста в діаметрі 15-20 см.
  5. На середину покласти сирну кулю. Зібрати тісто догори, защипнути.
  6. Розкачати тісто із сиром в корж діаметром 30 см.
  7. Сковороду з товстим дном розігріти. Змастити один раз рослинним маслом.
  8. Смажити коржі на середньому вогні під кришкою з кожного боку по 5 хвилин.
  9. Обсмажений бік змастити вершковим маслом, закрити кришкою і досмажити другий бік.

Гарячі бутерброди з моцарелою

Фото: instagram.com/koko_school/

Інгредієнти

  • 4 шт. – яйця
  • 200 г – моцарели
  • 4 скибочки – білого хліба
  • 1 ч. л. – вершкове масло
  • 2 шт. – помідори
  • зелена цибуля – за смаком
  • сіль, перець мелений – за смаком

Спосіб приготування

  1. Змастити формочки вершковим маслом.
  2. Вирізати з хліба кружечки діаметром 8 см, розміщуємо на дні.
  3. Моцарелу натерти на крупній тертці.
  4. У форму викласти шар сиру, розбити яйце, посолити, поперчити, додати тертий сир.
  5. Запікати 15 хвилин за температури 200 градусів. ⠀
  6. Подавати страву гарячою, сервірувати овочами, листям салату.

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Нормандський сирний хліб

Фото: instagram.com/nadezhdakuzminovak/

Інгредієнти

  • 400 г – напівтвердого сиру
  • 1 ч. л.- розпушувача
  • 4 шт. – яйця
  • 160 г – вершкового масла
  • 300 г – борошна
  • 400 мл – молока
  • сіль і перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Борошно просіяти з розпушувачем, сир порізати кубиками, вершкове масло розтопити.
  2. Збити яйця з сіллю і перцем, додати масло і молоко, потім борошно з розпушувачем, добре перемішати до однорідності.
  3. Додати сир і добре перемішати.
  4. Вилити в довгу форму і відправити в розігріту заздалегідь духовку до 180 градусів. Випікати 50 хвилин.
  5. Дати постояти 5 хвилин під сухим рушником, вийняти з форми.

Сирні палички

Фото: instagram.com/elena_vkusnaya.eda/

Інгредієнти

  • Борошно – 200 г
  • Молоко – 60 мл
  • Окріп – 60 мл
  • Сир – 80 г
  • Сіль – 1/3 ч. л.
  • Олія – для смаження

Спосіб приготування

  1. У миску налити молоко, окріп, просіяти борошно, додати сіль. Вимісити тісто руками.
  2. Натерти сир. Додати до тіста. Вимісити.
  3. Розкачати тісто в тонкий пласт. Розділити на 2 частини і нарізати на смужки.
  4. Обсмажити на олії до золотавого кольору з двох боків.

Сирні бублики

Фото: instagram.com/olesiapostupkina/

Інгредієнти

  • 100 г – сиру 9%
  • 50 г – рисового борошна
  • 1 шт. – яйце
  • 50 г – вершкового сиру
  • сіль, ванілін – за смаком
  • 3 г – розпушувача

Спосіб приготування

  1. Усе змішати, зліпити вологими руками бублики і випікати на пергаменті хвилин 20 за температури 180 градусів.

Сирні кульки

Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • Сир твердий – 300 г
  • Білки – 2 шт.
  • Борошно – 3 ст. л.
  • Розпушувач – 10г
  • Олія соняшникова для смаження
  • Панірувальні сухарі

Спосіб приготування

  1. Білки збити в щільну піну. Додати просіяне борошно з розпушувачем. Перемішати.
  2. Сир натерти на дрібній тертці йдодати до білків з борошном. Також усе ретельно перемішати, вийде щільне тісто. З нього дуже легко катаються кульки.
  3. Помістити кульки в будь-яку форму з бортиками, додати сухарі панірувальні та струснути форму, щоб усі кульки були в сухарях.
  4. Смажити в добре розігрітій олії, викласти на паперову серветку.

Крем-суп із сиром

Крем-суп з сиром
Крем-суп з сиром
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Вода – 2 л
  • Індичка філе – 300 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Картопля – 1 шт.
  • Сир плавлений – 200 г
  • Вершки 10% 1 00 мл
  • Сіль, чорний перець горошком, перець мелений – за смаком
  • Лаврове листя – 2 шт.

Спосіб приготування

  1. Сир і вершки збити блендером до однорідної консистенції.
  2. Налити в каструлю води, додати філе, дати закипіти, зняти пінку.
  3. Після закипання, трохи посолити, додати лаврове листя, кілька горошин перцю і цілу цибулину (коли звариться бульйон, цибулю витягти). Варити 20 хвилин.
  4. Вийняти м'ясо, нарізати шматочками і відправити назад.
  5. На оливковій олії обсмажити дрібно нарізану цибулю і моркву, поперчити, трохи посолити. Додати в каструлю. Додати нарізаний невеликою соломкою картоплю та сирно-вершкову масу. Довести до кипіння, і варити 10 хвилин.
  6. Подавати із зеленню і улюбленими сухариками.

Тут дізнаєтеся, як їдять сир у різних країнах.

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