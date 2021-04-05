10 обурливо смачних страв із сиром
Для тих, хто розуміється на смаку цього незамінного продукту
Сир – дуже гідний інгредієнт. Ні, він сам по собі гідний, але якщо маємо його присутність у їжі – це смачно завжди. А ще страви із сиром доволі часто потрапляють до списку трендових. У цій збірці знайдете 10 справді смачних варіантів їжі, в яких є сир різних видів. Вибирайте, пробуйте, ну й насолоджуйтеся.
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Сабурані
Інгредієнти
- Лаваш – 1 упаковка
- Кефір – 500 мл
- Яйця – 2 шт.
- Сир твердий – 200 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Кефір, яйця, сіль і перець змішати.
- Глибоке деко змастити будь-якою олією. Порвати лаваш невеликими шматочками і, змочивши кожен шматочок в кефірі, викласти на деко, закриваючи дно.
- Посипати зверху тертим сиром. Повторити шари кілька разів. Залишки кефіру вилити зверху.
- Запікати в духовці до рум'яної скорини. Їсти охолодженим.
Курячий рулет із сиром
Інгредієнти
- Сир – 200 г
- Яйця – 3 шт.
- Панірувальні сухарі – 2 ст. л.
- Сіль за смаком
- Чебрець – 1 гілочка
- Курячий фарш – 300 г
- Печериці – 5-6 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Олія – 20 мл
Спосіб приготування ⠀
- Сир натерти на крупній тертці. Змішати сир, панірувальні сухарі та яйця.
- Додати сіль, чебрець, перемішати і викласти тонким рівним шаром в деко на пергамент, приблизний розмір 30х20 см.
- Запікати за температури 200 градусів 10 хвилин.
- На сковороді розігріти олію і обсмажити в ньому дрібно нарізану цибулю. Додати нарізані гриби, сіль, чебрець, перемішати і смажити 5 хвилин. Змішати гриби з фаршем.
- На готовий сирний корж тонким рівним шаром викласти фарш. За допомогою пергаменту скрутити в щільний рулет.
- Покласти рулет у форму для запікання швом вниз і накрити фольгою.
- Запікати за температури 200 градусів 30 хвилин.
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Макаронні "гнізда", запечені в духовці
⠀
Інгредієнти
- Локшина яєчна "гнізда" – 10 шт.
- Фарш – 400 г
- Цибуля крупна- 1 шт.
- Морква велика – 1 шт.
- Сир – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Томатна паста або кетчуп – 2 ст. л.
- Сметана – 2 ст. л.
- Сіль, спеції – за смаком
- Олія – 2-3 ст. л.
- Вода – 1,5 ст.
Спосіб приготування
⠀
- Моркву натерти на крупній тертці, цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити з рослинним маслом
- Через 5 хвилин додати кетчуп, сметану і воду приблизно половину склянки, протушкувати 10 хвилин.
- У фарш додати яйце, спеції, сіль і трохи замороженого кропу.
- Гнізда викласти в форму для запікання. На них – фарш, овочі і соус, який залишився після смаження. Посолити, поперчити.
- Вилити півтори склянки води між гніздами, акуратно. ⠀
- Сир натерти на дрібній турці, викласти на фарші. Зверху накрити фольгою, важливо, щоб вона не торкалася до сиру.
- Запікати 40 хвилин за температури 180 градусів.
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Хачапурі
Інгредієнти
Для тіста
- 750 мл – молока
- 30 г – пресованих дріжджів (або 11 сухих)
- по 3 ст. л. – цукру і олії
- 2 ч. л. – солі
- 800 г – просіяного борошна
Для начинки
- 500 г – адигейського сиру
- 500 г – сулугуні
- 1 шт. – яйце
Спосіб приготування
- Борошно змішати з цукром і сіллю. Можливо, його знадобиться і менше.
- У теплому молоці розвести дріжджі. Влити молоко в борошняну суміш. Додати олію. Замісити м'яке тісто. Накрити тісто і залишити на 1-1,5 години. Потім обім'яти і залишити на 30 хвилин.
- Сир натерти на крупній тертці, додати яйце, перемішати. Розділити начинку на 5 частин. Скачати з кожної частини сирні кулі.
- Підійшло тісто розділити на 5 частин. Розкачати шматочок тіста в діаметрі 15-20 см.
- На середину покласти сирну кулю. Зібрати тісто догори, защипнути.
- Розкачати тісто із сиром в корж діаметром 30 см.
- Сковороду з товстим дном розігріти. Змастити один раз рослинним маслом.
- Смажити коржі на середньому вогні під кришкою з кожного боку по 5 хвилин.
- Обсмажений бік змастити вершковим маслом, закрити кришкою і досмажити другий бік.
Гарячі бутерброди з моцарелою
Інгредієнти
- 4 шт. – яйця
- 200 г – моцарели
- 4 скибочки – білого хліба
- 1 ч. л. – вершкове масло
- 2 шт. – помідори
- зелена цибуля – за смаком
- сіль, перець мелений – за смаком
Спосіб приготування
- Змастити формочки вершковим маслом.
- Вирізати з хліба кружечки діаметром 8 см, розміщуємо на дні.
- Моцарелу натерти на крупній тертці.
- У форму викласти шар сиру, розбити яйце, посолити, поперчити, додати тертий сир.
- Запікати 15 хвилин за температури 200 градусів. ⠀
- Подавати страву гарячою, сервірувати овочами, листям салату.
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Нормандський сирний хліб
Інгредієнти
- 400 г – напівтвердого сиру
- 1 ч. л.- розпушувача
- 4 шт. – яйця
- 160 г – вершкового масла
- 300 г – борошна
- 400 мл – молока
- сіль і перець – за смаком
Спосіб приготування
- Борошно просіяти з розпушувачем, сир порізати кубиками, вершкове масло розтопити.
- Збити яйця з сіллю і перцем, додати масло і молоко, потім борошно з розпушувачем, добре перемішати до однорідності.
- Додати сир і добре перемішати.
- Вилити в довгу форму і відправити в розігріту заздалегідь духовку до 180 градусів. Випікати 50 хвилин.
- Дати постояти 5 хвилин під сухим рушником, вийняти з форми.
Сирні палички
Інгредієнти
- Борошно – 200 г
- Молоко – 60 мл
- Окріп – 60 мл
- Сир – 80 г
- Сіль – 1/3 ч. л.
- Олія – для смаження
Спосіб приготування
- У миску налити молоко, окріп, просіяти борошно, додати сіль. Вимісити тісто руками.
- Натерти сир. Додати до тіста. Вимісити.
- Розкачати тісто в тонкий пласт. Розділити на 2 частини і нарізати на смужки.
- Обсмажити на олії до золотавого кольору з двох боків.
Сирні бублики
Інгредієнти
- 100 г – сиру 9%
- 50 г – рисового борошна
- 1 шт. – яйце
- 50 г – вершкового сиру
- сіль, ванілін – за смаком
- 3 г – розпушувача
Спосіб приготування
- Усе змішати, зліпити вологими руками бублики і випікати на пергаменті хвилин 20 за температури 180 градусів.
Сирні кульки
Інгредієнти
- Сир твердий – 300 г
- Білки – 2 шт.
- Борошно – 3 ст. л.
- Розпушувач – 10г
- Олія соняшникова для смаження
- Панірувальні сухарі
Спосіб приготування
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- Білки збити в щільну піну. Додати просіяне борошно з розпушувачем. Перемішати.
- Сир натерти на дрібній тертці йдодати до білків з борошном. Також усе ретельно перемішати, вийде щільне тісто. З нього дуже легко катаються кульки.
- Помістити кульки в будь-яку форму з бортиками, додати сухарі панірувальні та струснути форму, щоб усі кульки були в сухарях.
- Смажити в добре розігрітій олії, викласти на паперову серветку.
Крем-суп із сиром
Інгредієнти
- Вода – 2 л
- Індичка філе – 300 г
- Цибуля – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Картопля – 1 шт.
- Сир плавлений – 200 г
- Вершки 10% 1 00 мл
- Сіль, чорний перець горошком, перець мелений – за смаком
- Лаврове листя – 2 шт.
Спосіб приготування
- Сир і вершки збити блендером до однорідної консистенції.
- Налити в каструлю води, додати філе, дати закипіти, зняти пінку.
- Після закипання, трохи посолити, додати лаврове листя, кілька горошин перцю і цілу цибулину (коли звариться бульйон, цибулю витягти). Варити 20 хвилин.
- Вийняти м'ясо, нарізати шматочками і відправити назад.
- На оливковій олії обсмажити дрібно нарізану цибулю і моркву, поперчити, трохи посолити. Додати в каструлю. Додати нарізаний невеликою соломкою картоплю та сирно-вершкову масу. Довести до кипіння, і варити 10 хвилин.
- Подавати із зеленню і улюбленими сухариками.
Тут дізнаєтеся, як їдять сир у різних країнах.
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