Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой

В этой подборке булгур ведет себя неожиданно – от присутствия в тефтелях до начинки для перца

Булгур – абсолютно достойная альтернатива привычным нам кашам. Главное – научится правильно его варить, а потом – смело экспериментировать. Он может быть в диетических блюдах как дополнение в салатах, булгур можно запечь вместе с курицей в духовке или приготовить сытную кашу. В общем, эта крупа невероятно универсальна и ниже, ознакомившись с 10 вариантами его приготовления, вы в этом убедитесь.

Ризотто из булгура с креветками

Фото: instagram.com/tanyusavchenko/?hl=ru

Ингредиенты

1 ст. – булгур

10 шт. – креветки

100 г. – консервированная кукуруза

1 шт. – лук

1 зуб. – чеснок

1 ст. – молоко

1,5 ст. – вода

куркума, соль – по вкусу

Способ приготовления

В сотейнике с каплей масла слегка обжарить нарезанные лук и чеснок. Добавить кукурузу, булгур, молоко, воду и специи. Тушить около 20 минут до готовности. Обжарить креветки на сильном огне до готовности. Подавать булгур с креветками, присыпав свежей зеленью.

Булгур с овощами

Фото: instagram.com/marichkiny_vkusnyashki/?hl=ru

Ингредиенты

1 ст. – булгур

2 шт. – средние моркови

2 шт. – средних лука

150 г. – спаржа

100 г. – болгарский перец

3 зуб. – чеснок

черный молотый перец, соль – по вкусу

растительное масло

Способ приготовления

Лук нарезать крупными кубиками, отправить в разогретую сковородку и обжарить до золотистого цвета. Морковь нарезать крупной соломкой и добавить в сковородку. Добавить болгарский перец и спаржу – протушить. Добавить сырой булгур в сковородку с овощами. Посолить и поперчить, хорошо перемешать и обжарить 5 минут. Пересыпать все в казанок или мультиварку, добавить 2 ст. воды (можно оставить и в сковородке, если глубокая) Готовить под крышкой до готовности.

Тефтели с булгуром

Фото: instagram.com/eda_polezno_i_vkysno/

Ингредиенты

1 кг – куриного филе

130 г. – булгура

2 шт. – средние луковицы

1 шт. – яйцо

1 ст. л. с горкой – овсяных отрубей

Сухая зелень, соль, специи – по вкусу

Для заливки

1 ст. л. – томатной пасты

1 ст. л. – метаны

1 ст. – воды

специи – по вкусу

Способ приготовления

Булгур отварить до полуготовности, примерно 10 минут. Филе, лук, яйцо, отруби, специи и соль смешать в фарш. Добавить булгур, тщательно перемешать и убрать в холодильник на 1 час. Разогреть сковороду, сформировать тефтели и обжарить до румяности. Смешать ингредиенты для заливки, залить заливаем тефтели и тушить под крышкой на медленном огне 30 минут. Подавать с зеленью и овощами.

Перец, фаршированный булгуром

Фото: instagram.com/bureeva_katerina/

Ингредиенты

1 шт. – перец болгарский

100 г. – булгур

60 г. – творог

1 шт. – морковь

1/3 ч. л. – куркума

2 ст. л. – растительное масло

соль, зелень – по вкусу

Способ приготовления

Морковь нарезать мелко кубиками и обжарить на растительном масле. Добавить кукруму. Переложить в отдельную тарелку. В эту же кастрюлю выложить промытый булгур. Обжарить его 3 минуты на среднем огне. Добавить воду (уровень воды должен быть немного выше булгура). Посолить и варить 20 минут до готовности. Перец разрезать пополам, убрать сердцевину. Запекать в разогретой до 200 градусах духовке 10 минут. Булгур добавить к моркови, добавить творог, все перемешать. Выложить в перец булгур с сыром. Запекать 10 минут. Украсить зеленью и творогом.

Булгур с куриными голенями в духовке

Фото: instagram.com/pp.baza.recepti/?hl=ru

Ингредиенты

120 г. – булгура

6 шт. – куриных голеней

40 г. – лука

120 г. – моркови

2 зуб. – чеснока

100 г. – сметаны 15%

подсолнечное масло

соль, приправы для курицы – по вкусу

Способ приготовления

К курице добавить 70 г. сметаны, соль и специи, оставить на 15-30 минут. Лук нарезать мелко, морковь натереть, обжарить на масле. Булгур промыть. В форму для запекания выложить морковь с луком, булгур, добавить специи, выложить курицу. Залить водой (воды по объему в 2-2,5 раза больше, чем булгура). Сверху выложить сметану из маринада, закрыть фольгой и отправить на 40 минут в духовку на 180 градусов. Потом смазать сметаной (30 г.) и запекать до готовности.

Булгур с молоком, изюмом и курагой

Булгур на молоке Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Булгур – 80 г.

Масло сливочное – 25 г.

Молоко – 300 мл

Сахар – 1,5 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Растапливаем на горячей сковородке кусочек сливочного масла и обжариваем булгур на маленьком огне. Когда появится ореховый аромат, отставляем сковородку в сторону. Кипятим молоко в кастрюле и добавляем туда обжаренный булгур, тщательно перемешиваем. Добавляем соль и сахар (можно и по вкусу), еще раз перемешиваем кашу и варим ее до готовности 20 минут. После приготовления плотно закрываем крышкой и накрываем кастрюлю полотенцем на 10 минут, чтобы каша настоялась. Подаем с изюмом и курагой (предварительно запаренными в кипятке).

Булгур с тыквой и яблоками

Булгур с тыквой и яблоком Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Булгур – 100 г.

Тыква – 100 г.

Яблоко – 1 шт. большое

Курага – 4-5 шт.

Молоко – 200 мл

Сливочное масло – 30 г.

Сахар – 1 ст. л.

Корица

Способ приготовления:

В кастрюлю небольшого размера складываем почищенную и нарезанную кубиками тыкву, булгур и измельченную курагу. Заливаем молоком, добавляем 50 мл воды и 1 ч. л. сахара. Закрываем крышкой и тушим, периодически помешивая, 15 минут. При необходимости можно добавлять еще воды, далее добавляем часть масла и, проварив несколько минут, снимаем кашу с огня. Очищенные и порезанные маленькими кубиками яблоки нужно обжарить на сковородке в сливочном масле осталось. Добавляем ложку сахара и корицу. Обжаривать яблоко следует 2 минуты, пока не растворится сахар и не образуется сироп. Кашу выкладываем на тарелку и украшаем яблоком и карамелизированным сиропом.

Табуле из булгура

Салат табуле Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Булгур – 150 г.

Красный сладкий перец – 120 г.

Помидоры – 200 г.

Петрушка – 30 г.

Масло оливковое – 2 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Соль, черный молотый перец

Способ приготовления

Заливаем булгур водой и варим его в подсоленной воде 20 минут. Мелко нарезаем вымытую петрушку, нарезаем кубиками очищенный перец и помидоры. Далее выкладываем сваренный и охлажденный булгур в миску, добавляем петрушку и овощи. Заправляем лимонным соком, специями и оливковым маслом. Тщательно перемешиваем.

Булгур с курицей и овощами

Булгур с курицей и овощами Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 куриная грудка

200 г. булгура

1 морковь

1 луковица

1 помидор

1 сладкий перец

Соль, пряности – по вкусу

Зелень – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Для маринада

50 мл соевого соуса

1 ч. л. горчицы

Немного кориандра

Способ приготовления

Куриное филе нарезать крупной соломкой и замариновать в смеси соевого соуса, горчицы и кориандра. Оставить минимум на 2 часа, лучше на ночь. Обжарить грудку до золотистой корочки. На подсолнечном масле обжарить лук, морковь, перец. Добавить измельченный в блендере помидор и прогреть. Отварить булгур по инструкции на упаковке. Соединить курицу, булгур, овощи, соль, пряности и тушить до готовности. В конце добавить мелко нарезанную зелень (петрушку или кинзу).

Ленивые голубцы с булгуром

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

100 г. булгура

600 г. свиного фарша

1 яйцо

Соль, перец по вкусу

200 г. капусты

Мука – для панировки

Растительное масло – для жарки

1 большая морковь

1 луковица

3 ст. л. томатной пасты

Соль, перец – по вкусу

Сахар – по вкусу

Лавровый лист – по вкусу

Способ приготовления

Заливаем булгур холодной водой. Жидкость должна покрывать крупу. Солим, доводим до кипения, выключаем. Даем остыть и промываем. Смешиваем булгур с фаршем, яйцом, солью и перец. Капусту нарезаем мелким кубиком. Заливаем ее кипятком. Даем остыть и сливаем жидкость. Добавляем в фарш и формируем небольшие шарики. Обваливаем шарики со всех сторон в муке. Обжариваем на растительном масле, на среднем огне под крышкой. Натираем морковь, мелко режем лук. Обжариваем овощи с сахаром на растительном масле. Добавляем томатную пасту, лавровый лист и кипяток. Доводим до кипения, солим и перчим по вкусу. В кастрюльку выкладываем половину соуса, затем голубцы и заливаем оставшимся соусом. Тушим после закипания на медленном огне около 1 часа. Подаем с зеленью и сметаной.

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