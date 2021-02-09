3 простих і смачних десерти із шоколаду до Дня святого Валентина

Це не просто смачно, шоколад – ще й прекрасний афродизіак

Одним з головних складових Дня святого Валентина був, є і буде шоколад. Його дарують коханим дівчатам або дівчатам-колегам, за допомогою шоколаду або какао можна спекти десерти. Отже, до 14 лютого є достатньо часу, щоби попрактикувати випічку десертів і пригощати ними вже безпосередньо на свято. Усі рецепти прості й неймовірно смачні. Постарайтеся, приготуйте – і це стане ще одним шоколадним доповненням до незабутнього святкування Дня святого Валентина.

Шоколадні тістечка

Фото: instagram.com/cutecakes_21/

Інгредієнти

Яйця – 2 шт.

Цукор – 1,5 ск.

Молоко – 1 ск.

Сода – 1 ч. л

Розпушувач – 1 ч. л

Олія – 1/2 ск.

Какао – 3 ст. л

Борошно – 2,5 ск.

Для крему

Яйце – 1 шт.

Молоко – 1 ск.

Цукор – 150 г

Борошно – 1,5 ск.

Какао – 1 ст. л

Вершкове масло – 2 ст. л

Спосіб приготування

Перемішати віночком сухі інгредієнти. Збити яйця з цукром, додати молоко кімнатної температури та олію. В отриману суміш просіяти сухі інгредієнти. Тісто залити в форму. Випікати за температури 180 градусів 20-25 хвилин. Для крему яйце, молоко, цукор перемішати, просіяти до них борошно і какао, перемішати. Поставити суміш на середній вогонь, варити, постійно помішуючи. Щойно суміш охолоне до кімнатної температури, вмішати вершкове масло, пробити занурювальним блендером. На остиглий бісквіт, вилити крем, розрівняти. Зверху посипати тертим шоколадом і горішками. На кілька годин відправити в холодильник.

Шоколадний бісквіт із сирним кремом

Фото: instagram.com/shamina_kris/

Інгредієнти

Яйце, білок – по 1 шт.

Цукор – 1 ст. л

Розпушувач

Какао – 2 ч. л

Борошно – 50 г

Сир – 200 г

Молоко – 75 мл

Желатин – 7 г

Цукрова пудра – 30 г

⠀Спосіб приготування

Збити яйце з білком до піни, додати цукор і збити до розчинення цукру. Додати розпушувач і какао, збити на маленькій швидкості, потім поступово додати борошно. Вилити тісто у форму і поставити випікати в розігріту духовку на 180 градусів, на 15 хвилин. Готовність бісквіта перевірити зубочисткою. Дати повністю охолонути. Сир збити блендером з цукровою пудрою до однорідної консистенції. Молоко нагріти із желатином, до повного розчинення желатину. Змішати сир і молоко. Поставити в холодильник на 15 хвилин. Бісквіт порізати на 2 коржі. На нижній корж викласти весь крем і зверху закрити верхнім. Обмотати форму харчовою плівкою і поставити в холодильник на 1 годину.

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Шоколадні трюфелі манго-маракуйя

Фото: instagram.com/domik_lapsa/

інгредієнти

Білий шоколад – 165 г

Вершки – 30 мл (33-35%)

Пюре маракйї, манго – по 15 г

Вершкове масло – 50 г

Пудра манго для обвалки або шоколад

Спосіб приготування

Нагріти вершки майже до кипіння. Довести до кипіння пюре. У гарячі вершки всипати шоколад, м'яке масло, трохи розмішати і додати гаряче пюре. Має бути однорідна, гладка маса. Накрити плівкою, прибрати в холодильник на 3 години. Коли маса затвердіє, скачати кульки і знову прибрати в холодильник на 10 хвилин. Покрити цукерки шоколадом.

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Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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