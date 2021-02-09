3 простих і смачних десерти із шоколаду до Дня святого Валентина
Це не просто смачно, шоколад – ще й прекрасний афродизіак
Одним з головних складових Дня святого Валентина був, є і буде шоколад. Його дарують коханим дівчатам або дівчатам-колегам, за допомогою шоколаду або какао можна спекти десерти. Отже, до 14 лютого є достатньо часу, щоби попрактикувати випічку десертів і пригощати ними вже безпосередньо на свято. Усі рецепти прості й неймовірно смачні. Постарайтеся, приготуйте – і це стане ще одним шоколадним доповненням до незабутнього святкування Дня святого Валентина.
Шоколадні тістечка
Інгредієнти
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 1,5 ск.
- Молоко – 1 ск.
- Сода – 1 ч. л
- Розпушувач – 1 ч. л
- Олія – 1/2 ск.
- Какао – 3 ст. л
- Борошно – 2,5 ск.
Для крему
- Яйце – 1 шт.
- Молоко – 1 ск.
- Цукор – 150 г
- Борошно – 1,5 ск.
- Какао – 1 ст. л
- Вершкове масло – 2 ст. л
Спосіб приготування
- Перемішати віночком сухі інгредієнти. Збити яйця з цукром, додати молоко кімнатної температури та олію.
- В отриману суміш просіяти сухі інгредієнти. Тісто залити в форму.
- Випікати за температури 180 градусів 20-25 хвилин.
- Для крему яйце, молоко, цукор перемішати, просіяти до них борошно і какао, перемішати.
- Поставити суміш на середній вогонь, варити, постійно помішуючи.
- Щойно суміш охолоне до кімнатної температури, вмішати вершкове масло, пробити занурювальним блендером.
- На остиглий бісквіт, вилити крем, розрівняти. Зверху посипати тертим шоколадом і горішками.
- На кілька годин відправити в холодильник.
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Шоколадний бісквіт із сирним кремом
Інгредієнти
- Яйце, білок – по 1 шт.
- Цукор – 1 ст. л
- Розпушувач
- Какао – 2 ч. л
- Борошно – 50 г
- Сир – 200 г
- Молоко – 75 мл
- Желатин – 7 г
- Цукрова пудра – 30 г
⠀Спосіб приготування
- Збити яйце з білком до піни, додати цукор і збити до розчинення цукру.
- Додати розпушувач і какао, збити на маленькій швидкості, потім поступово додати борошно.
- Вилити тісто у форму і поставити випікати в розігріту духовку на 180 градусів, на 15 хвилин. Готовність бісквіта перевірити зубочисткою. Дати повністю охолонути.
- Сир збити блендером з цукровою пудрою до однорідної консистенції.
- Молоко нагріти із желатином, до повного розчинення желатину.
- Змішати сир і молоко. Поставити в холодильник на 15 хвилин.
- Бісквіт порізати на 2 коржі. На нижній корж викласти весь крем і зверху закрити верхнім.
- Обмотати форму харчовою плівкою і поставити в холодильник на 1 годину.
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Шоколадні трюфелі манго-маракуйя
інгредієнти
- Білий шоколад – 165 г
- Вершки – 30 мл (33-35%)
- Пюре маракйї, манго – по 15 г
- Вершкове масло – 50 г
- Пудра манго для обвалки або шоколад
Спосіб приготування
- Нагріти вершки майже до кипіння. Довести до кипіння пюре.
- У гарячі вершки всипати шоколад, м'яке масло, трохи розмішати і додати гаряче пюре.
- Має бути однорідна, гладка маса.
- Накрити плівкою, прибрати в холодильник на 3 години.
- Коли маса затвердіє, скачати кульки і знову прибрати в холодильник на 10 хвилин.
- Покрити цукерки шоколадом.
Тут дізнаєтеся, як швидко і легко спекти шоколадний торт у формі серця. ⠀
Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина
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