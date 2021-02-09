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3 простих і смачних десерти із шоколаду до Дня святого Валентина

Сьогодні, 15:29

Це не просто смачно, шоколад – ще й прекрасний афродизіак

Одним з головних складових Дня святого Валентина був, є і буде шоколад. Його дарують коханим дівчатам або дівчатам-колегам, за допомогою шоколаду або какао можна спекти десерти. Отже, до 14 лютого є достатньо часу, щоби попрактикувати випічку десертів і пригощати ними вже безпосередньо на свято. Усі рецепти прості й неймовірно смачні. Постарайтеся, приготуйте – і це стане ще одним шоколадним доповненням до незабутнього святкування Дня святого Валентина.

Шоколадні тістечка

Фото: instagram.com/cutecakes_21/

Інгредієнти

  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор – 1,5 ск.
  • Молоко – 1 ск.
  • Сода – 1 ч. л
  • Розпушувач – 1 ч. л
  • Олія – 1/2 ск.
  • Какао – 3 ст. л
  • Борошно – 2,5 ск.

Для крему

  • Яйце – 1 шт.
  • Молоко – 1 ск.
  • Цукор – 150 г
  • Борошно – 1,5 ск.
  • Какао – 1 ст. л
  • Вершкове масло – 2 ст. л

Спосіб приготування

  1. Перемішати віночком сухі інгредієнти. Збити яйця з цукром, додати молоко кімнатної температури та олію.
  2. В отриману суміш просіяти сухі інгредієнти. Тісто залити в форму.
  3. Випікати за температури 180 градусів 20-25 хвилин.
  4. Для крему яйце, молоко, цукор перемішати, просіяти до них борошно і какао, перемішати.
  5. Поставити суміш на середній вогонь, варити, постійно помішуючи.
  6. Щойно суміш охолоне до кімнатної температури, вмішати вершкове масло, пробити занурювальним блендером.
  7. На остиглий бісквіт, вилити крем, розрівняти. Зверху посипати тертим шоколадом і горішками.
  8. На кілька годин відправити в холодильник.

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Шоколадний бісквіт із сирним кремом

Фото: instagram.com/shamina_kris/

Інгредієнти

  • Яйце, білок – по 1 шт.
  • Цукор – 1 ст. л
  • Розпушувач
  • Какао – 2 ч. л
  • Борошно – 50 г
  • Сир – 200 г
  • Молоко – 75 мл
  • Желатин – 7 г
  • Цукрова пудра – 30 г

Спосіб приготування

  1. Збити яйце з білком до піни, додати цукор і збити до розчинення цукру.
  2. Додати розпушувач і какао, збити на маленькій швидкості, потім поступово додати борошно.
  3. Вилити тісто у форму і поставити випікати в розігріту духовку на 180 градусів, на 15 хвилин. Готовність бісквіта перевірити зубочисткою. Дати повністю охолонути.
  4. Сир збити блендером з цукровою пудрою до однорідної консистенції.
  5. Молоко нагріти із желатином, до повного розчинення желатину.
  6. Змішати сир і молоко. Поставити в холодильник на 15 хвилин.
  7. Бісквіт порізати на 2 коржі. На нижній корж викласти весь крем і зверху закрити верхнім.
  8. Обмотати форму харчовою плівкою і поставити в холодильник на 1 годину.

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Шоколадні трюфелі манго-маракуйя

Фото: instagram.com/domik_lapsa/

інгредієнти

  • Білий шоколад – 165 г
  • Вершки – 30 мл (33-35%)
  • Пюре маракйї, манго – по 15 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Пудра манго для обвалки або шоколад

Спосіб приготування

  1. Нагріти вершки майже до кипіння. Довести до кипіння пюре.
  2. У гарячі вершки всипати шоколад, м'яке масло, трохи розмішати і додати гаряче пюре.
  3. Має бути однорідна, гладка маса.
  4. Накрити плівкою, прибрати в холодильник на 3 години.
  5. Коли маса затвердіє, скачати кульки і знову прибрати в холодильник на 10 хвилин.
  6. Покрити цукерки шоколадом.

Тут дізнаєтеся, як швидко і легко спекти шоколадний торт у формі серця. ⠀

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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