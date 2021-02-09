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3 простых и вкусных десерта из шоколада ко Дню святого Валентина

Сегодня, 15:29

Это не просто вкусно, шоколад – еще и прекрасный афродизиак

Одним из главных составляющих Дня святого Валентина был, есть и будет шоколад. Его принято дарить любимым девушкам или девушкам-коллегам, с помощью шоколада или какао можно испечь десерты. Итак, до 14 февраля есть достаточно времени, чтобы попрактиковать выпечку десертов и угощать ими уже непосредственно на праздник. Все рецепты просты и невероятно вкусны. Постарайтесь, приготовьте – и это станет еще одним шоколадным дополнением к незабываемому празднованию Дня святого Валентина.

Шоколадные пирожные

Фото: instagram.com/cutecakes_21/

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 1,5 ст.
  • Молоко – 1 ст.
  • Сода – 1 ч. л
  • Разрыхлитель – 1 ч. л
  • Растительное масло – 1/2 ст.
  • Какао – 3 ст. л
  • Мука – 2,5 ст.

Для крема

  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 1 ст.
  • Сахар – 150 г
  • Мука – 1,5 ст.
  • Какао – 1 ст. л
  • Сливочное масло – 2 ст. л

Способ приготовления

  1. Перемешать венчиком сухие ингредиенты. Взбить яйца с сахаром, добавить молоко комнатной температуры и растительное масло.
  2. В полученную смесь просеять сухие ингредиенты. Тесто залить в форму.
  3. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.
  4. Для крема яйцо, молоко, сахар перемешать, просеять к ним муку и какао, перемешать.
  5. Поставить смесь на средний огонь, варить, постоянно помешивая.
  6. Как только смесь остынет до комнатной температуры, вмешать сливочное масло, пробить погружным блендером.
  7. На остывший бисквит вылить крем, разровнять. Сверху посыпать тертым шоколадом и орешками.
  8. На пару часов отправить в холодильник.

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Шоколадный бисквит с творожным кремом

Фото: instagram.com/shamina_kris/

Ингредиенты

  • Яйцо, белок – по 1 шт.
  • Сахар – 1 ст. л
  • Разрыхлитель
  • Какао – 2 ч. л
  • Мука – 50 г
  • Творог в брикете – 200 г
  • Молоко – 75 мл
  • Желатин – 7 г
  • Сахарная пудра – 30 г


Способ приготовления

  1. Взбить яйцо с белком до пены, добавить сахар и взбить до растворения сахара.
  2. Добавить разрыхлитель и какао, взбить на маленькой скорости, затем постепенно добавить муку.
  3. Вылить тесто в форму и поставить выпекать в разогретую духовку на 180 градусов, на 15 минут. Готовность бисквита проверить зубочисткой. Дать полностью остыть.
  4. Творог взбить блендером с сахарной пудрой до однородной консистенции.
  5. Молоко нагреть с желатином, до полного растворения желатина.
  6. Смешать творог и молоко. Поставить в холодильник на 15 минут.
  7. Бисквит порезать на 2 коржа. На нижний корж выложить весь крем и сверху закрыть верхним.
  8. Обмотать форму пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.

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Шоколадные трюфели манго-маракуйя

Фото: instagram.com/domik_lapsa/

Ингредиенты

  • Белый шоколад – 165 г
  • Сливки – 30 мл (33-35%)
  • Пюре маракуйи, манго – по 15 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Пудра манго для обвалки или шоколад

Способ приготовления

  1. Нагреть сливки почти до кипения. Довести до кипения пюре.
  2. В горячие сливки всыпать шоколад, мягкое масло, немного размешать и добавить горячее пюре.
  3. Должна получится однородная, гладкая масса.
  4. Накрыть пленкой, убрать в холодильник на 3 часа.
  5. Когда масса затвердеет, скатать шарики и снова убрать в холодильник на 10 минут.
  6. Покрыть конфеты шоколадом.

Здесь узнаете, как быстро и легко испечь шоколадный торт в форме сердца. ⠀

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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