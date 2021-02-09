3 простых и вкусных десерта из шоколада ко Дню святого Валентина
Это не просто вкусно, шоколад – еще и прекрасный афродизиак
Одним из главных составляющих Дня святого Валентина был, есть и будет шоколад. Его принято дарить любимым девушкам или девушкам-коллегам, с помощью шоколада или какао можно испечь десерты. Итак, до 14 февраля есть достаточно времени, чтобы попрактиковать выпечку десертов и угощать ими уже непосредственно на праздник. Все рецепты просты и невероятно вкусны. Постарайтесь, приготовьте – и это станет еще одним шоколадным дополнением к незабываемому празднованию Дня святого Валентина.
Шоколадные пирожные
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 1,5 ст.
- Молоко – 1 ст.
- Сода – 1 ч. л
- Разрыхлитель – 1 ч. л
- Растительное масло – 1/2 ст.
- Какао – 3 ст. л
- Мука – 2,5 ст.
Для крема
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 1 ст.
- Сахар – 150 г
- Мука – 1,5 ст.
- Какао – 1 ст. л
- Сливочное масло – 2 ст. л
Способ приготовления
- Перемешать венчиком сухие ингредиенты. Взбить яйца с сахаром, добавить молоко комнатной температуры и растительное масло.
- В полученную смесь просеять сухие ингредиенты. Тесто залить в форму.
- Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.
- Для крема яйцо, молоко, сахар перемешать, просеять к ним муку и какао, перемешать.
- Поставить смесь на средний огонь, варить, постоянно помешивая.
- Как только смесь остынет до комнатной температуры, вмешать сливочное масло, пробить погружным блендером.
- На остывший бисквит вылить крем, разровнять. Сверху посыпать тертым шоколадом и орешками.
- На пару часов отправить в холодильник.
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Шоколадный бисквит с творожным кремом
Ингредиенты
- Яйцо, белок – по 1 шт.
- Сахар – 1 ст. л
- Разрыхлитель
- Какао – 2 ч. л
- Мука – 50 г
- Творог в брикете – 200 г
- Молоко – 75 мл
- Желатин – 7 г
- Сахарная пудра – 30 г
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Способ приготовления
- Взбить яйцо с белком до пены, добавить сахар и взбить до растворения сахара.
- Добавить разрыхлитель и какао, взбить на маленькой скорости, затем постепенно добавить муку.
- Вылить тесто в форму и поставить выпекать в разогретую духовку на 180 градусов, на 15 минут. Готовность бисквита проверить зубочисткой. Дать полностью остыть.
- Творог взбить блендером с сахарной пудрой до однородной консистенции.
- Молоко нагреть с желатином, до полного растворения желатина.
- Смешать творог и молоко. Поставить в холодильник на 15 минут.
- Бисквит порезать на 2 коржа. На нижний корж выложить весь крем и сверху закрыть верхним.
- Обмотать форму пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.
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Шоколадные трюфели манго-маракуйя
Ингредиенты
- Белый шоколад – 165 г
- Сливки – 30 мл (33-35%)
- Пюре маракуйи, манго – по 15 г
- Сливочное масло – 50 г
- Пудра манго для обвалки или шоколад
Способ приготовления
- Нагреть сливки почти до кипения. Довести до кипения пюре.
- В горячие сливки всыпать шоколад, мягкое масло, немного размешать и добавить горячее пюре.
- Должна получится однородная, гладкая масса.
- Накрыть пленкой, убрать в холодильник на 3 часа.
- Когда масса затвердеет, скатать шарики и снова убрать в холодильник на 10 минут.
- Покрыть конфеты шоколадом.
Здесь узнаете, как быстро и легко испечь шоколадный торт в форме сердца. ⠀
Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина
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