Щиросердечні вітання з 8 Березня подрузі: картинки, вірші і проза
Найкращі побажання подругам: відправляйте привітання в день 8 Березня
Сьогодні настало 8 Березня – радісне весняне свято всіх жінок. В першу чергу обов'язково привітайте найрідніших людей – маму, бабусю, дочку, сестру, племінницю. І звичайно ж, не забудьте про подруг. Сегодня.Lifestyle зібрали для вас душевні, красиві, прикольні, веселі, милі привітання і картинки зі святом 8 Березня, адресовані спеціально подругам.
Також дивіться наш весняний календар подарунків, у якому ви знайдете безліч ідей, презентів і сюрпризів, щоб порадувати близьких людей в день 8 Березня та інші весняні свята.
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З 8 Березня: привітання у віршах для подружки
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Ой, подружка, как дела?
Я скучаю без тебя,
Очень крепко обнимаю,
С 8 Марта поздравляю!
Будь здорова ты всегда,
Счастлива и весела,
Никогда не унывай,
Про меня не забывай.
Знай, что я тебя люблю,
Дружбу нашу берегу.
Привітання з 8 Березня подругам своїми словами
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Дорогі мої подружки, вітаю вас із нашим жіночим днем! Бажаю нев'янучої краси, незмінною ніжності і великої любові. Нехай у вас збуваються найкращі мрії, а кожен новий день приносить тільки посмішки!
Миле привітання подрузі з 8 Березня
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Звенит прозрачная капель,
В лучах весны играя,
С Международным женским днем
Тебя я поздравляю!
Желаю счастья и добра,
Любви и позитива,
Пусть будет жизнь твоя светла
И, как весна, красива!
Радісне привітання з жіночим днем подружці в прозі
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Мила моя подруго! Вітаю тебе з 8 Березня! Бажаю жити в повну силу і насолоджуватися кожним днем, ставитися до всього простіше і бути по життю оптимісткою. Будь життєрадісною, успішної і безмежно щасливою, а навколо тебе нехай будуть лише кохані люди і надійні друзі!
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Найкращі побажання в день 8 Березня для подруг
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За дружбу, веру и терпенье
Тебе спасибо говорю.
На свете лучше нет подруги.
Тебя, родная, я люблю!
Пусть этот день, 8 Марта,
Наполнит радостью тебя.
Пусть так пройдет, как ты захочешь,
Любая сбудется мечта!
Судьба пусть счастьем озаряет,
В душе твоей царит покой,
В глазах веселый блеск сияет,
Любовь всегда будет с тобой!
З днем 8 Березня: привітання подрузі своїми словами
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Дорога подружко, вітаю з жіночим святом нас із тобою! Бажаю цвісти і розцвітати, посміхатися і радіти, світити і опромінювати, любити і бути коханою, незабутніх моментів і вражаючих почуттів. Нехай удача тебе не залишає. Нехай в душі завжди буде весняний настрій!
Привітання з 8 Березня найкращій подрузі у віршах
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Поздравляю с чистым сердцем
С 8 Марта от души!
В теплом счастье отогреться
С наступлением весны.
Желаю радостных мгновений,
Любви красивой и большой.
Сиять здоровьем, и без сомнений,
Желаю жизни золотой.
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