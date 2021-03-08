Щиросердечні вітання з 8 Березня подрузі: картинки, вірші і проза

Найкращі побажання подругам: відправляйте привітання в день 8 Березня

Сьогодні настало 8 Березня – радісне весняне свято всіх жінок. В першу чергу обов'язково привітайте найрідніших людей – маму, бабусю, дочку, сестру, племінницю. І звичайно ж, не забудьте про подруг. Сегодня.Lifestyle зібрали для вас душевні, красиві, прикольні, веселі, милі привітання і картинки зі святом 8 Березня, адресовані спеціально подругам.

Також дивіться наш весняний календар подарунків, у якому ви знайдете безліч ідей, презентів і сюрпризів, щоб порадувати близьких людей в день 8 Березня та інші весняні свята.

З 8 Березня: привітання у віршах для подружки

***

Ой, подружка, как дела?

Я скучаю без тебя,

Очень крепко обнимаю,

С 8 Марта поздравляю!

Будь здорова ты всегда,

Счастлива и весела,

Никогда не унывай,

Про меня не забывай.

Знай, что я тебя люблю,

Дружбу нашу берегу.

З 8 Березня, подружки Фото: Unsplash

Привітання з 8 Березня подругам своїми словами

***

Дорогі мої подружки, вітаю вас із нашим жіночим днем! Бажаю нев'янучої краси, незмінною ніжності і великої любові. Нехай у вас збуваються найкращі мрії, а кожен новий день приносить тільки посмішки!

Миле привітання подрузі з 8 Березня

***

Звенит прозрачная капель,

В лучах весны играя,

С Международным женским днем

Тебя я поздравляю!



Желаю счастья и добра,

Любви и позитива,

Пусть будет жизнь твоя светла

И, как весна, красива!

Подруги святкують 8 Березня Фото: Unsplash

Радісне привітання з жіночим днем подружці в прозі

***

Мила моя подруго! Вітаю тебе з 8 Березня! Бажаю жити в повну силу і насолоджуватися кожним днем, ставитися до всього простіше і бути по життю оптимісткою. Будь життєрадісною, успішної і безмежно щасливою, а навколо тебе нехай будуть лише кохані люди і надійні друзі!

Читайте також: Що подарувати на 8 Березня подрузі за гороскопом

Найкращі побажання в день 8 Березня для подруг

***

За дружбу, веру и терпенье

Тебе спасибо говорю.

На свете лучше нет подруги.

Тебя, родная, я люблю!



Пусть этот день, 8 Марта,

Наполнит радостью тебя.

Пусть так пройдет, как ты захочешь,

Любая сбудется мечта!



Судьба пусть счастьем озаряет,

В душе твоей царит покой,

В глазах веселый блеск сияет,

Любовь всегда будет с тобой!

Привітання для подружок Фото: Unsplash

З днем 8 Березня: привітання подрузі своїми словами

***

Дорога подружко, вітаю з жіночим святом нас із тобою! Бажаю цвісти і розцвітати, посміхатися і радіти, світити і опромінювати, любити і бути коханою, незабутніх моментів і вражаючих почуттів. Нехай удача тебе не залишає. Нехай в душі завжди буде весняний настрій!

Привітання з 8 Березня найкращій подрузі у віршах

***

Поздравляю с чистым сердцем

С 8 Марта от души!

В теплом счастье отогреться

С наступлением весны.



Желаю радостных мгновений,

Любви красивой и большой.

Сиять здоровьем, и без сомнений,

Желаю жизни золотой.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

Відеоблогер-пенсіонер Дід Панч випустив нову серію свого ютуб-шоу , Де разом з молоддю обговорив 8 Березня. Свято це чи "день сексизму"?

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися