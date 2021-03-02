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Червона, чорна або кабачкова: яка ікра найкраще підходить до млинців

Сьогодні, 17:59

Правильна відповідь на поверхні, але й тут є нюанси (від дієтолога)

Хто б що не казав, а найкраще доповнення до млинців на Масницю – це ікра. Ікра червона, тому що Масниця раз на рік, ікра чорна, тому що все в порядку з грошима, та ікра кабачкова – коли "в житті щось пішло не так" (зазвичай так вважають ті, хто знаються на ікрі). Хоча млинці з кабачкової ікрою – це теж навіть дуже, передусім для її шанувальників. Таких чимало. Так, ікру (червону) можна подарувати. Друзям або собі, свято ж – тут знайдете ще кілька рекомендацій з цього приводу. І все ж: звідки взялася традиція їсти млинці з ікрою, наскільки вони корисні (про це розповість дієтолог) і як красиво їх подати до столу. Про це йтиметься нижче.

Звідки взялася традиція їсти млинці з ікрою?

З Росії. Там, як і у нас, вважають, що млинці з чимось солоним, – це найкращий варіянт. Але традиція ця не така давня, як можна подумати. Історики схиляються до думки, що червона та чорна ікра у величезних кількостях з'явилася після Російсько-японської війни в 19 столітті. Тобто ікра стала поширюватися з освоєння широт, вірніше, вод, Сибіру та Далекого Сходу. Звісно, добували та привозили її тільки для багатих людей.

Ну заради і розкоші та статусу їли ікру на великі свята. Як розуміємо – давня й шанована Масниця – одне з них. Зустрічати гостей млинцями з ікрою – означало висловити їм свою глибоку повагу.

Звідки взялася традиція порівнювати непорівняльне (ікру та кабачкове пюре)?

Ні, ні, оскаржувати смак кабачкової ікри та її дивовижну здатність поєднуватися з багатьма продуктами – ніхто не буде. Це справді смачно. Але не по-святковому. Хоча з іншого боку, така начинка порівняно дієтична.

Якщо не брати до уваги калорійність самих млинців. Нутриціологиня Яна Легеза висловила свою думку з цього приводу.

Фото: Яна Легеза, нутриціологиня

Кому млинці можна?

"Почнемо з того, що млинці протипоказані людям із захворюваннями підшлункової залози і кишечника. До одужання їсти млинці не можна. Млинці – це сире тісто! Якщо вас турбує зайва вага, то раз на місяць можна, якщо вага приходить у норму і хочеться себе потішити. Тепер детальніше", – каже Яна Легеза.

Млинці з ікрою – це

Поєднання білка з швидкими вуглеводами і не є дуже корисно в принципі, але на Масляну потішити себе можна.

А як зробити млинці корисними?

Наприклад, приготувати млинці без глютену на кукурудзяному, рисовому або гречаному борошні. І не кидати в млинці багато цукру.

Як правильно їсти млинці з ікрою (чорною і червоною)

  • Для кращого її смаку ікра має бути кімнатної температури
  • Крім млинців, ікра добре "гратиме" разом зі сметаною

Як подавати млинці з чорною ікрою

Усе залежить від її кількості. Якщо серйозно, то продукт неймовірно дорогий, її багато не намажеш. Чорну ікру подають у порцелянових ємностях зі спеціальною ложечкою. Тобто береться дуже маленька кількість ікри, акуратно кладеться на млинець зі сметаною – і вперед.

Як подавати млинці з кабачковою ікрою?

Як заманеться. Це справді не має значення. Тим паше що цієї "ікри" завжди багато, бо дешево.

Як подавати млинці з червоною ікрою?

Фото: instagram.com/eto.zhe.eda/

Тут можна пофантазувати. Отже, у вас є млинці за вашим улюбленим рецептом: Ось кілька варіянтів.

  • Їх можна порізати смужками і скрутити в рулетики з ікрою всередині. Скріпити зубочистками
  • Зробити з млинців мішечки, наповнити ікрою, скріпити зеленою цибулею
  • І, звісно, млинці можна скласти трикутником, красиво викласти на тарілку і прикрасити ікрою

Отже, яку ікру вибрати на Масницю – справа смаку та індивідуальних можливостей. Якщо кабачкова ікра все-таки буденний варіянт, то раз на рік млинці з червоною ікрою можуть прикрасити стіл цілком.

Тут дізнаєтеся, яку начинку для млинців треба вибирати за вашим знаком зодіаку.

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