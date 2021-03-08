Побажання на 8 Березня: святкові привітання і тости
Що побажати жінкам, щоб підняти настрій і градус за святковим столом на 8 Березня
Сьогодні настало 8 Березня – офіційне жіноче свято, коли дами на законних підставах отримують найкращі привітання, щирі побажання, квіти і цукерки, усмішки і компліменти. На їхню честь висловлюються ефектні промови і звучать гучні тости за святковим столом. Що побажати всім жінкам цього дня – читайте в нашій статті.
Що можна подарувати близьким і рідним, подругам і колегам? В нашому весняному календарі подарунків є безліч ідей, які допоможуть вам порадувати оточуючих жінок у день 8 Березня та інші весняні свята.
Коротке побажання на 8 Березня жінкам
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Вам пожелаю счастья я,
Не знает горя пусть душа,
И красота пускай цветет,
И все плохое прочь уйдет!
Прикольне побажання жінкам в свято 8 Березня
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Сьогодні всі побажання адресовані жінкам. А я пропоную висловити побажаня про чоловікв, що оточують вас, милі дами. Нехай же вам трапляються тільки ті, хто захистить вас від необхідності зупиняти коня на скаку і забиратися до палаючих хат. Ну, або, хоча б, візьмуть ці обов'язки на себе.
Побажання на 8 Березня: святкові тости
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Хочу в чудесный праздник
Хороший тост поднять
И самым лучшим женщинам
От всей души сказать:
Чтоб молодость не покидала,
В кустах удача поджидала,
На улице б напали деньги,
И не было б от них спасенья.
Здоровья, счастья, теплоты,
Пускай сбываются мечты,
Не повторять чужих ошибок,
Любви, удачи и улыбок!
Прикольне побажання на 8 Березня
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Всі ми знаємо, що найбільш непостійне і мінливий на Землі – це не погода, а настрій у жінок. Я бажаю, щоб ваш настрій, дорогі жінки, змінювався від піднесеного до хорошого, від хорошого – до радісного, від радісного – до веселого, а від веселого – до щасливого. І жодних інших змін! З 8 березня!
Тост на 8 Березня за жінок
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Красотки, предлагаю выпить
За то, чтоб мы всегда цвели,
Чтоб не ревели, не страдали,
У ног чтоб были мужики,
Чтобы желанья исполнялись,
Чтобы без повода цветы,
Чтоб мы богаче становились,
Чтоб счастье наполняло дни!
Чтоб красоту мы не теряли,
Желаю радости, добра,
С 8 Марта нас, девчата!
И всем душевного тепла!
Оригінальна побажання на 8 Березня
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8 – це символ нескінченності. Тож неспроста сьогодні всі представниці прекрасної статі гідні нескінченного щастя, вічного здоров'я і безмежного успіху у всіх справах. Нехай наші розумниці і красуні завжди радують нас своєю "вісімкою" – нескінченністю радості від виконання наших найкращих побажань. З 8 березня!
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