Побажання на 8 Березня: святкові привітання і тости

Що побажати жінкам, щоб підняти настрій і градус за святковим столом на 8 Березня

Сьогодні настало 8 Березня – офіційне жіноче свято, коли дами на законних підставах отримують найкращі привітання, щирі побажання, квіти і цукерки, усмішки і компліменти. На їхню честь висловлюються ефектні промови і звучать гучні тости за святковим столом. Що побажати всім жінкам цього дня – читайте в нашій статті.

Що можна подарувати близьким і рідним, подругам і колегам? В нашому весняному календарі подарунків є безліч ідей, які допоможуть вам порадувати оточуючих жінок у день 8 Березня та інші весняні свята.

Коротке побажання на 8 Березня жінкам

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Вам пожелаю счастья я,

Не знает горя пусть душа,

И красота пускай цветет,

И все плохое прочь уйдет!

З 8 Березня: побажання і тости Фото: Unsplash

Прикольне побажання жінкам в свято 8 Березня

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Сьогодні всі побажання адресовані жінкам. А я пропоную висловити побажаня про чоловікв, що оточують вас, милі дами. Нехай же вам трапляються тільки ті, хто захистить вас від необхідності зупиняти коня на скаку і забиратися до палаючих хат. Ну, або, хоча б, візьмуть ці обов'язки на себе.

Побажання на 8 Березня: святкові тости

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Хочу в чудесный праздник

Хороший тост поднять

И самым лучшим женщинам

От всей души сказать:



Чтоб молодость не покидала,

В кустах удача поджидала,

На улице б напали деньги,

И не было б от них спасенья.



Здоровья, счастья, теплоты,

Пускай сбываются мечты,

Не повторять чужих ошибок,

Любви, удачи и улыбок!

З 8 Березня: побажання і тости Фото: Unsplash

Прикольне побажання на 8 Березня

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Всі ми знаємо, що найбільш непостійне і мінливий на Землі – це не погода, а настрій у жінок. Я бажаю, щоб ваш настрій, дорогі жінки, змінювався від піднесеного до хорошого, від хорошого – до радісного, від радісного – до веселого, а від веселого – до щасливого. І жодних інших змін! З 8 березня!

Тост на 8 Березня за жінок

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Красотки, предлагаю выпить

За то, чтоб мы всегда цвели,

Чтоб не ревели, не страдали,

У ног чтоб были мужики,



Чтобы желанья исполнялись,

Чтобы без повода цветы,

Чтоб мы богаче становились,

Чтоб счастье наполняло дни!



Чтоб красоту мы не теряли,

Желаю радости, добра,

С 8 Марта нас, девчата!

И всем душевного тепла!

З 8 Березня: побажання і тости Фото: Unsplash

Оригінальна побажання на 8 Березня

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8 – це символ нескінченності. Тож неспроста сьогодні всі представниці прекрасної статі гідні нескінченного щастя, вічного здоров'я і безмежного успіху у всіх справах. Нехай наші розумниці і красуні завжди радують нас своєю "вісімкою" – нескінченністю радості від виконання наших найкращих побажань. З 8 березня!

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