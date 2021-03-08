8 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 8 березня в історії
Яке сьогодні свято, 8 березня? Міжнародний жіночий день, День Співдружності націй і початок Масляної. Сирна седмиця – у православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олексій, Іван, Климент, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій, Федір.
Сьогодні.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 8 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші та найважливіші події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 8 березня.
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- Міжнародний жіночий день (International Women's Day) – це всесвітній день жінок, який спочатку був створений з метою обстоювання жінками своїх прав, свобод і рівності починаючи із середини XIX століття. У наш час 8 Березня відзначається під егідою ООН і в багатьох країнах є національним святом і вихідним днем.
- День Співдружності націй (Commonwealth Day) – щорічне свято країн – учасниць міжнародної спільноти Співдружність націй, який відзначають у другий понеділок березня. Тема в 2021 році: "Забезпечення спільного майбутнього".
- День народної революції у Сирії з 1963 року.
- День матері – святкують у багатьох країнах світу.
8 березня в православній церкві відзначають Сирну (Масляну) седмицю. Також вшановують пам'ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського, преподобних Іоана, Антіоха, Антоніна, Мойсея, Зевина, Поліхронія, Мойсея іншого і Даміана, пустельників сирійських, преподобного Олександра, ченця, ігумена обителі "Невсипущих".
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У 2021 році на 8 березня припадає початок Масляної. Це всенародно улюблене веселе свято зустрічі весни і проводів зими, що триває цілий тиждень, з 8 по 14 березня. У цей період здавна влаштовували народні гуляння, зустрічали гостей і самі ходили в гості, пригощалися млинцями та іншими традиційними стравами. А ось м'ясо в цей період їсти вже було не можна, тому що Масляна – підготовчий етап перед довгим суворим Великим постом. Крім Масляної, в народі 8 березня відзначали Полікарпів день.
Прикмети на 8 березня:
- якщо дівчина не вийшла заміж до Масниці, доведеться чекати до кінця весни;
- на Полікарпів день сорока в лісі почала вити гніздо;
- перший з'їдений млинець принесе здоров'я на весь рік;
- несподівані гості на Масницю – до щасливого році;
- а от зустрічати гостей у неприбраному домі не можна;
- на Масницю не можна сумувати, інакше весь рік пройде в печалі;
- у жодному разі на Масному тижні не можна сваритися.
- 1169 – князь Андрій Боголюбський після штурму захопив Київ.
- 1809 – опублікована перша книга "Байок" Івана Крилова.
- 1857 – у Нью-Йорку пройшов "марш порожніх каструль" – передвісник майбутнього Міжнародного жіночого дня.
- 1910 – рішенням Соціалістичного Інтернаціоналу 8 березня було оголошено Міжнародним жіночим днем.
- 1917 – в Петрограді пройшли жіночі демонстрації з гаслами "Хліба і миру!", масові забастовки і робітничі акції становили початок Лютневої революції.
- 1965 – в СРСР Міжнародний жіночий день 8 Березня став неробочим днем.
- 1856 – Порфирій Мартинович, український художник, графік.
- 1866 – Петро Лебедєв, російський фізик-експериментатор, творець першої наукової фізичної школи.
- 1906 – Олександр Роу, радянський кінорежисер, постановник казок.
- 1921 – Інна Коломієць, українська художниця, скульпторка.
- 1957 – Синтія Ротрок, американська кіноактриса, майстер бойових мистецтв.
- 1990 – Макс Барських, український співак, композитор і автор пісень.
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