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З Днем молоді-2021: картинки, короткі привітання і смс

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 червня, 08:45
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Сьогодні настав День молоді-2021: обов'язково привітайте друзів зі святом, відправте їм прикольні картинки і напишіть кілька приємних слів побажань.
З Днем молоді!
З Днем молоді! / Фото: Unsplash

Вітаємо З Днем молоді! Він настав сьогодні, 27 червня, в останню літніюнеділю. Це привід відправити прикольні смс, вірші, фото і картинки зі святом всіх молодих і юних!

Святкуйте, веселіться і піднімайте настрій позитивними привітаннями, віршами й смс-ками з Днем молоді-2021, тим більше, що цей значущий день у багатьох ще й збігається з випускним, а також плавно і непомітно перетікає в інше свято – День Конституції України, 28 червня. При цьому всі свята в 2021 році – вихідні.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Філософські привітання в День молоді

***

В День Молодежи желаю удачи,
Пусть все исполнится, что ты захочешь!
Счастья, любви и здоровья в придачу,
Радости днем и романтики ночью!

День молоді: картинки і смс
День молоді: картинки і смс / Фото: Depositphotos

З Днем молоді: привітання у віршах

***

Праздник тех, кто молод сердцем,
У кого есть шутки с перцем,
В день добра и позитива
Я желаю перспективы,
И удачи, и везенья,
Драйва, хохмы, настроенья!
Ну, чего же ты все ждешь?
Празднуй, ты же — молодежь!

З Днем молоді: картинки, смс та привітання
З Днем молоді: картинки, смс та привітання / Фото: Depositphotos

Прикольні привітання з Днем молоді в смс

***

Да здравствует в свой праздник лихая молодежь!
Что утром не разбудишь, а ночью не найдешь.

Прикольні листівки з днем молоді
Прикольні листівки з днем молоді / Фото: Depositphotos

У День молоді: вірші для друзів

***

В день молодежи – праздник счастья
Я от души хочу сказать:
Гони тревоги и ненастья
Не смей грустить и унывать!
Здоровья крепкого желаю,
Живи, любя и процветая!

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Смс-привітання з Днем молоді: прикольні вірші

***

Пока играет молодежь, пока бушует кровь,
Пускай учеба подождет, да здравствует любовь!

Ефектні картинки з днем молоді
Ефектні картинки з днем молоді / Фото: Pixabay

Веселе привітання з Днем молоді

***

Пам'ятай, що молодість дається лише один раз.
А потім для дурниць доведеться підшукувати якесь інше виправдання.

Короткі привітання з Днем молоді з гумором

***

Бажаю, щоб молодість нам не зіпсували батьки, а старість – діти.

Прикольні картинки з днем молоді
Прикольні картинки з днем молоді / Фото: Depositphotos

Позитивні вірші в День молоді

***

Поздравляю нынче молодежь,
С праздником всего Земного шара
Этот день пусть будет ярок и хорош,
Да и ночь пусть не проходит даром!

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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