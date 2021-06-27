З Днем молоді-2021: картинки, короткі привітання і смс

Вітаємо З Днем молоді! Він настав сьогодні, 27 червня, в останню літніюнеділю. Це привід відправити прикольні смс, вірші, фото і картинки зі святом всіх молодих і юних!
Святкуйте, веселіться і піднімайте настрій позитивними привітаннями, віршами й смс-ками з Днем молоді-2021, тим більше, що цей значущий день у багатьох ще й збігається з випускним, а також плавно і непомітно перетікає в інше свято – День Конституції України, 28 червня. При цьому всі свята в 2021 році – вихідні.
Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.
Філософські привітання в День молоді
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В День Молодежи желаю удачи,
Пусть все исполнится, что ты захочешь!
Счастья, любви и здоровья в придачу,
Радости днем и романтики ночью!
З Днем молоді: привітання у віршах
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Праздник тех, кто молод сердцем,
У кого есть шутки с перцем,
В день добра и позитива
Я желаю перспективы,
И удачи, и везенья,
Драйва, хохмы, настроенья!
Ну, чего же ты все ждешь?
Празднуй, ты же — молодежь!
Прикольні привітання з Днем молоді в смс
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Да здравствует в свой праздник лихая молодежь!
Что утром не разбудишь, а ночью не найдешь.
У День молоді: вірші для друзів
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В день молодежи – праздник счастья
Я от души хочу сказать:
Гони тревоги и ненастья
Не смей грустить и унывать!
Здоровья крепкого желаю,
Живи, любя и процветая!
День молоді-2021: привітання, листівки, вірші та смс
Смс-привітання з Днем молоді: прикольні вірші
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Пока играет молодежь, пока бушует кровь,
Пускай учеба подождет, да здравствует любовь!
Веселе привітання з Днем молоді
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Пам'ятай, що молодість дається лише один раз.
А потім для дурниць доведеться підшукувати якесь інше виправдання.
Короткі привітання з Днем молоді з гумором
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Бажаю, щоб молодість нам не зіпсували батьки, а старість – діти.
Позитивні вірші в День молоді
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Поздравляю нынче молодежь,
С праздником всего Земного шара
Этот день пусть будет ярок и хорош,
Да и ночь пусть не проходит даром!
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.