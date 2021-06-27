З Днем молоді-2021: картинки, короткі привітання і смс

Сьогодні настав День молоді-2021: обов'язково привітайте друзів зі святом, відправте їм прикольні картинки і напишіть кілька приємних слів побажань.

З Днем молоді! / Фото: Unsplash

Вітаємо З Днем молоді! Він настав сьогодні, 27 червня, в останню літніюнеділю. Це привід відправити прикольні смс, вірші, фото і картинки зі святом всіх молодих і юних!

Святкуйте, веселіться і піднімайте настрій позитивними привітаннями, віршами й смс-ками з Днем молоді-2021, тим більше, що цей значущий день у багатьох ще й збігається з випускним, а також плавно і непомітно перетікає в інше свято – День Конституції України, 28 червня. При цьому всі свята в 2021 році – вихідні.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Філософські привітання в День молоді

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В День Молодежи желаю удачи,

Пусть все исполнится, что ты захочешь!

Счастья, любви и здоровья в придачу,

Радости днем и романтики ночью!

День молоді: картинки і смс / Фото: Depositphotos

З Днем молоді: привітання у віршах

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Праздник тех, кто молод сердцем,

У кого есть шутки с перцем,

В день добра и позитива

Я желаю перспективы,

И удачи, и везенья,

Драйва, хохмы, настроенья!

Ну, чего же ты все ждешь?

Празднуй, ты же — молодежь!

З Днем молоді: картинки, смс та привітання / Фото: Depositphotos

Прикольні привітання з Днем молоді в смс

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Да здравствует в свой праздник лихая молодежь!

Что утром не разбудишь, а ночью не найдешь.

Прикольні листівки з днем молоді / Фото: Depositphotos

У День молоді: вірші для друзів

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В день молодежи – праздник счастья

Я от души хочу сказать:

Гони тревоги и ненастья

Не смей грустить и унывать!

Здоровья крепкого желаю,

Живи, любя и процветая!

Смс-привітання з Днем молоді: прикольні вірші

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Пока играет молодежь, пока бушует кровь,

Пускай учеба подождет, да здравствует любовь!

Ефектні картинки з днем молоді / Фото: Pixabay

Веселе привітання з Днем молоді

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Пам'ятай, що молодість дається лише один раз.

А потім для дурниць доведеться підшукувати якесь інше виправдання.

Короткі привітання з Днем молоді з гумором

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Бажаю, щоб молодість нам не зіпсували батьки, а старість – діти.

Прикольні картинки з днем молоді / Фото: Depositphotos

Позитивні вірші в День молоді

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Поздравляю нынче молодежь,

С праздником всего Земного шара

Этот день пусть будет ярок и хорош,

Да и ночь пусть не проходит даром!

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.