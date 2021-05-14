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Коли випускний-2021 в Україні: як відзначити свято

Сьогодні, 16:50

Як відсвяткувати випускний в умовах пандемії

Випускні в Україні
Випускні в Україні
Фото: Unsplash

З наближенням літа школярів і дорослих все більше хвилює питання випускних – святкових вечорів, присвячених закінченню школи, отриманню атестатів і дипломів, прощанню з вчителями й однокласниками. Як будуть проходити шкільні свята в Україні у 2021 році, чи не будуть вони затьмарені карантином, як минулоріч, коли намічені дати випускних вечорів, вам розповість Life Сегодня.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

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Випускний 2021: коли пройде в Україні

Офіційного графіка випускних вечорів в Україні немає. Кожна школа, вчительський колектив, випускники та батьки на місцях вирішують, коли краще його провести.

Крім того, проведення свят останнього дзвоника і випускного вечора залежить від регіону і тих обмежень, які будуть встановлені на той період в кожному регіоні України. Якщо школи будуть знаходитися в червоних зонах, вони не зможуть організувати випускний для учнів в очному режимі. Хоча на сьогодні у червоній зоні карантину не залишилося жодної області.

Особливості проведення випускних в Україні у 2021 році

За повідомленням Міністерства охорони здоров'я України, передбачається, що карантинні обмеження в країні триватимуть щонайменше до кінця 2021 року. Тому випускникам доведеться організувати свято прощання зі школою із дотриманням всіх норм безпеки.

Проведення випускних урочистостей повинно проходити тільки в межах одного класу і без глядачів. У школі бажано відмовитися від масових заходів.

Щоб дотриматися вимог, доведеться проявити креатив. В якості альтернативи дорогим вбранням, актовим залами і ресторанам можна організувати випускний на відкритому повітрі, на природі, вирушити на екскурсію або в похід. А офіційну частину з привітаннями та напутніми побажаннями від вчителів, батьків і керівництва школи можна провести онлайн.

У будь-якому випадку важливо зробити це свято красивим і незабутнім, адже це прощання зі школою і вступ випускників у новий етап життя.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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