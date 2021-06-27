Випускний 2021: найкращі привітання, вірші і яскраві листівки

Надсилайте найцікавіші і прикольні привітання, листівки і картинки випускникам у 2021 році: нехай вони надовго запам'ятають це останнє шкільне свято

Привітання з випускним / Фото: Depositphotos

В Україні проходять випускні-2021. Life Сьогодні зібрали найцікавіші і найприкольніші привітання з випускним: короткі смс-повідомлення, вірші і найкрасивіші листівки.

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Привітання з випускним 2021: вірші і смс

Выпускники, последний раз

Бал выпускной собрал вас в школе.

Уже вручили документ,

Ничто не держит вас тут боле.

Немного грустно расставаться,

Но жизнь бежит только вперед.

Один этап ее окончен,

Для новых дел пришел черед.

Пусть трудности вас не смущают,

Они лишь делают сильней.

И пусть сомнения не мешают

Лететь стремглав к мечте своей.

Ну а сегодня веселитесь

И погуляйте до утра,

Вы праздник этот заслужили.

Выпускникам – "Ура! Ура!".

З випускним: святкова листівка / Фото: bonnycards

Короткі привітання з випускним 2021

Поздравляю вас с выпускным,

Таким долгожданным, счастливым.

Пусть он запомнится вам навсегда,

Замечательным и красивым.

З випускним: святкова листівка / Фото: bonnycards

Випускний: радісні побажання

Желаю, чтобы этот выпускной

Прошел безумно ярко и красиво,

Уйдут пускай печали все долой,

Желаю очень много позитива!

Пусть праздник вам запомнится, ребята,

Как очень грандиозное событие!

Пускай же эта радостная дата

Подарит всем вам новые открытия!

З випускним: святкова листівка / Фото: bonnycards

Смс-привітання з випускним

Пролетели года незаметно,

Только-только пришли в первый класс,

Не забыть этих лет нам заветных,

Уж прочитан весь школьный рассказ.

Молодые, прекрасные, дерзкие

Собрались в этот день выпускной.

Пусть откроются двери заветные,

Чтоб пройти взрослый путь непростой.

З випускним: святкова листівка / Фото: bonnycards

Красиві привітання з випускним

Дорогие ребята, вас с Выпускным,

С праздником школьным и возрастным.

Прощаясь со школой, вы память храните,

Школьные годы свои вы цените!

Стремитесь к успеху в дальнейшем пути,

По верной дорожке старайтесь идти,

Чтоб всё удавалось в жизни у вас,

И жили чтоб только всегда вы смеясь!

/ Фото: Bipbap

Оригінальні привітання з випускним

В распрекрасный день такой

Наступил ваш выпускной.

Вы окрепли, повзрослели,

Подружиться все успели.

Смело вам вперед идти

По дальнейшему пути!

И встречать людей хороших,

И друзей всех помнить тоже.

У преграды не сдаваться,

Побеждать и улыбаться.

Будьте вы во всём успешны.

И лишь счастья вам, конечно!

З випускним: святкова листівка / Фото: bonnycards

Випускний: прикольні привітання

Прочь учебники, тетради,

Улыбнитесь тети, дяди,

Завершен этап простой,

Ведь сегодня – выпускной!

Стали вы уже взрослее,

Посерьезней и умнее,

Дальше вам теперь решать,

Как же в жизни поступать.

Мы желаем вам собраться,

Взрослой жизни не пугаться,

Все у вас отлично будет –

Жизнь, похожая на чудо!

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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