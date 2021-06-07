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Греція та Ісландія під Києвом: туристичний авто-гайд з електромобілем Jaguar

Побачене здивувало – краса не гірше за Мальдіви, а пересування на I-PACE покращило відпочинок

Подорожі надихають! Ми вирішили відвідати п’ять найатмосферніших місць неподалік столиці, щоб побачити вражаючі краєвиди. Для пересування обрали електро-кросовер Jaguar I-PACE. Адже його комплектація, технологічні можливості та довершений дизайн відповідають насиченому ритму життя у 21 столітті. Але найбільше нас цікавило, чи вистачить одного заряду акумулятора для всієї подорожі. Чи вдалося доїхали назад до Києва, про список ТОП-місць і бонус-карту для туризму – дізнайтеся у статті.

Чому подорожуємо на Jaguar I-PACE

I-PACE – преміум-електрокар для успішних людей, які знають чого хочуть від життя, цінують якість і люблять максимальний комфорт. Дебютував електрокар у 2018 році, і став першим повністю електричним преміальним кросовером на ринку України. Цю модель швидко запримітили водії, які люблять довершеність у всьому! За 2019 рік було продано 148 авто, і I-PACE досі залишається на висоті.

Jaguar I-PACE Фото: Сьогодні

Це й не дивно, бо свідоме споживання – стиль життя. Це і є однією з родзинок I-PACE. Завдяки двом електричним двигунам у нього нульові викиди CO2, а запас ходу до 470 км на одному заряді. Цим він приваблює, адже у 21 столітті трендовими автомобілями є ті, які не відстають у часі – мають позначку "еко". Лише дизайном, без сучасної комплектації нікого не здивуєш.

Jaguar I-PACE Фото: Сьогодні

Нещодавно компанія Jaguar Land Rover повідомила про нову стратегію Reimagine. Усі автомобілі Jaguar тепер будуть виключно електричними, а розкішний дизайн залишатиметься бездоганним, на рівні традицій бренду. З I-PACE познайомились, а тепер гайда до першої локації.

Місцева Ісландія у Великій Бугаївці

Розпочали подорож з "Васильківських Карпат" з неймовірним ландшафтом. Їх ще називають "місцевою Ісландією" – вона знаходиться в 30 км від столиці, у Великій Бугаївці! Спершу спланували маршрут на картах за допомогою системи Pivi Pro на сенсорній панелі I-PACE.

До місця призначення їхали на динамічному режимі керування. Адже хотіли відчути максимум драйву і спортивний характер машини. Після активації режиму функції автоматично підлаштовуються: запас ходу зменшується з 470 км до 390 км, а середня швидкість збільшується. 30 хвилин у динамічному режимі – і ми у локальній Ісландії. Наш акумулятор показав залишок 363 км, а водій Андрій вже ділився першими враженнями.

Дорога до першої локації Фото: Сьогодні

"I-PACE здатен на шалене прискорення, до 100 км за чотири секунди в будь-якому режимі. Тебе "вдавлює" в сидіння, почуваєшся ніби в літаку – це неймовірні і водночас дивні відчуття. Безшумне прискорення – це новинка. На швидкості 200 км/год авто впевнено тримає курс і плавно повертає", – сказав він.

Але повернімося до "Ісландії", яка з 1999 року – найбільш естетичний яр Київщини.

Перше враження від ландшафтів – вау! Обриви глибиною десятки метрів вражають. Сюди приїжджають погуляти околицями та дослідити яр, який став місцевим ексклюзивом – він єдиний такий на Київщині. Рекомендуємо навідатися тим, хто планує подорож до Ісландії – тут ви зможете знайти багато аналогій. На локації водиться до 30 видів птахів!

I-PACE у Великій Бугаївці Фото: Сьогодні

Місцева Ісландія Фото: Сьогодні

"Васильківські Карпати" краще відвідати наприкінці весни, або влітку, коли все розквітає він стає яскравим. Вид із дрону вражає. Одразу виникає запитання – "А це справді біля Києва?".

Велика Бугаївка з висоти пташиного польоту Фото: Twitter: KirillTikhov

Заїзд тут небезпечний, тому ми скористалися 3D-камерою кругового огляду, щоб безпечно виїхати.

Jaguar I-PACE Фото: Сьогодні

До речі, якщо ви не екстремал, як я і мій колега Андрій, то на старті оберіть режим "еко". Ви отримаєте запас ходу до 470 км, пересування на середній швидкості та найбільш економний режим витрати електроенергії.

"Дівич-гора" у Трипіллі

Наступна локація – "Дівич-гора" у Трипіллі. Вона є найвищою точкою Обухівського району, розташована на висоті 55 метрів над рівнем Дніпра. Ця особливість гори вабить киян повертатися сюди регулярно та влаштовувати фотосесії на тлі Київського моря.

Є в локації й власна історія: за легендами, тут побував Апостол Андрій, а енергетику місця називають цілющою для жінок. Останній факт є одним із аргументів, чому місце назвали "Дівич-горою".

"Дівич-гора" у Трипіллі Фото: Сьогодні

Знаходиться вона за 45 км від Великої Бугаївки. Цю відстань ми здолали за 40 хв. Після чого акумулятор показав 268 км запасу ходу. Протягом цього часу ми тестували технологічні особливості I-PACE. Відзначили систему Pivi Pro, до якої можна підключити смартфон, ввімкнули улюблений плейлист та насолоджуватися музикою. До речі, тут 15 динаміків – звук ідеальний!

Дзвінки також можна за бажанням приймати через Pivi Pro. Ви без проблем можете провести спонтанну ділову зустріч у телефонному режимі в авто – таке буває, коли нарешті влаштовуєш собі вихідні. Пересування на великі відстані не вплинуло на хороше самопочуття, адже комфорт і функціональність кросовера сприяли відпочинку.

Якщо оберете "Дівич-гору" для відвідин, то рекомендуємо підібрати час на заході сонця і влаштувати фотосесію. В столиці подібного оглядового майданчика не знайти! А також у святкові дні, коли Київ переповнений людьми і хочеться абстрагуватися від шуму мегаполісу.

Але це не єдине місце, яке здивує. Поїхали далі.

Городище у Витачеві

Ще одне популярне місце, яке варто відвідати, знаходиться в 14 км від Трипілля – це Городище у Витачеві. I-PACE ми залишили біля млина і пішли досліджувати "інстаграмне село".

Городище у Витачеві Фото: Сьогодні

Славиться воно ландшафтами, панорамою Дніпра і особливою атмосферою. Багато українських селебріті називають його місцем сили, натхнення та медитації.

Вигляд на Дніпро в селі Витачів Фото: Сьогодні

Городище в селі Витачів Фото: Сьогодні

Городище також під прицілом українських режисерів кіно. Тут проходили зйомки популярних фільмів, таких як "Поводир" і "Вавилон ХХ". А каплиця, насправді, має історичну родзинку. Історики стверджують, що її збудували за проєктом Т. Г.Шевченка.

Безперечно, місцевий краєвид вразить будь-якого перфекціоніста та любителя особливого. А ландшафти надихнуть влаштувати пікнік у найкращих традиціях Франції.

Городище, село Витачів Фото: Сьогодні

Тут ми ще звернули увагу на фари нашого кросовера. У жовтій підсвітці "захована" перша буква назви бренду – J. У дизайні та комплектації авто виробник продумав все до деталей!

Jaguar I-PACE Фото: Сьогодні

У Витачеві аккумулятор показав залишок 249 км ходу. Словом, завдяки цьому водій позбувається постійних роздумів про пальне. З такою зарядкою простіше, на сенсорі Pivi Pro ви зможете переглядати запас ходу, а ще знайти на карті вільні громадські зарядні станції (огляд карти за посиланням, вона в кінці сторінки). Деякі водії обирають спосіб зарядки біля дому чи офісу. У першому варіанті з потужністю 11 кВт I-PACE заряджається на 100% за 8-9 годин, на домашній станції з 7 кВт – 13 годин. Правильне планування дня зробить ваше пересування з I-PACE комфортним. Тут працює та ж "тема", що і з дисципліною у житті, про важливість якої знають успішні люди.

Арка у Ржищеві

Від Витачева до Ржищева 29 км, і в залишку у нас заряду на 225 км.

Ми обрали цю локацію, оскільки звідси відкривається неймовірний вид на Дніпро. І грецькі мотиви арки роблять її унікальною. У Київській області – це рідкість. Рекомендуємо тут влаштувати фотосесію або пікнік.

Jaguar I-PACE біля арки в Ржищеві Фото: Сьогодні

Арка у Ржищеві Фото: Сьогодні

Для найкращих кадрів приїжджайте перед заходом сонця, в цей період дня арка змінює свій "видовий режим"! До речі, про режими.

У Ржищеві ми змінили динамічний режим на економний. Залишок заряду на 225 км змотивував перестрахуватися, щоб без складнощів доїхати до Києва. Після активації економ-режиму запас ходу збільшився на 15 км і ми рушили далі.

Скелі в Богуславі

Остання локація – скелі Богуслава, які знаходяться в однойменному місті, за 63 км від арки. Після прибуття сюди, у нас залишилося заряду на 146 км. Відстань довга, але воно того варте!

Особливість локації – гранітний каньон над річкою Рось, який є геологічною пам'яткою міста! Вік каміння – біля двох мільярдів років і заввишки вони до 12 метрів.

Скелі в Богуславі Фото: Сьогодні

Скелі в Богуславі Фото: Сьогодні

Сюди приїжджають, щоб розглянути скелі та хаотично розкидані каміння з сірого та червоного граніту. Це місце вдале, щоб перезавантажитися після насиченого тижня та надихнутися на нові звершення.

До Богуслава від столиці на електромобілі ми проїхали більше 100 км. І зекономили чимало коштів, адже їхали не на дизельному авто. Якщо порівняти дизельний двигун та електрокар I-PACE, то за 3 роки користування ви зекономите до 150 тисяч гривень.

Машина дозволяє йти в ногу з часом: подорожувати неймовірними місцями, долати сотні кілометрів на стильному авто і водночас не шкодити екології.

Які враження від поїздки?

Подорож вдалася! Більшість локацій – місце сили, куди варто повертатися. Краєвиди надихають. Відкриттям поїздки став I-PACE! Швидка економна зарядка, зручний салон і динамічне водіння приємно здивують найвибагливішого водія. Комфортне пересування можливе лише з сучасними технологіями. А головне – акумулятор I-PACE витримав перевірку! Після повернення до столиці залишилося ще 40 км запасу ходу, тому ми спокійно поїхали перезаряджатися та обговорити побачене.

Надихнулися повторити нашу неймовірну подорож 5-ма туристичними локаціями? Зберігайте бонус-карту подорожі на телефон – згодиться під час планування тріпу.

Стартували від метро Теремки.

Гайд-карта для планування туристичної поїздки Фото: Сьогодні

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