Привітання на випускний-2021: красиві побажання

Підготуйте красиві привітання на випускний 2021 для дітей та вчителів

Привітання на випускний / Фото: Unsplash

Найкрасивіші і найзворушливіші привітання на випускний вечір для випускників 2021 року. Хвиля випускних вечорів наростає по всіх школах України. Не забудьте привітати зі святом вчорашніх школярів, які готуються зробити крок у доросле життя. Вибирайте найкращі вірші випускникам.

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Найкращі побажання на випускний своїми словами

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Вітаю з випускним і від чистого серця бажаю вдалого старту в доросле життя, успішного пошуку своєї справи і своїх інтересів, добрих друзів і підтримки рідних, блискучих ідей і перспективних горизонтів, щастя в душі і вічного прагнення до своїх мрій.

Привітання з випускним / Фото: Pinterest

Добре привітання на випускний вчителям

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На выпускном, спасибо,

Хотим сказать мы вам,

Самым родным, любимым,

Своим учителям.



Вы год за годом нас

Вели дорогой знаний

И вот пришла пора

Нам расставаться с вами.



На выпускном желаем

Добра вам и любви,

Простите, что мы нервы

Вам не берегли.



Мы жизни открываем

Новую страницу,

И обещаем: нами

Вы будете гордиться.

Привітання випускнику

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Дорогий випускнику! Вітаю із закінченням школи і хочу побажати, щоб отримані знання допомогли тобі стати щасливою, відомою, великою, сміливою, впевненою в собі людиною. Нехай здійсниться кожна твоя мрія, навіть та, яка здається нездійсненною, нехай попереду на тебе чекає все тільки хороше, добре і радісне.

Останній дзвоник / Фото: Depositphotos

Ефектні слова однокласникам на випускний

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Поздравляю с выпускным!

Желаю счастья много-много,

Пускай везением сплошным

Усыплет жизнь твою дорогу.

Пускай успех и теплота

Всегда дорогу освещают,

Ведёт вперёд твоя мечта,

А жизнь желания исполняет!

Привітання з випускним / Фото: Pinterest

Добрі вітання на випускний від батьків

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Последний прозвенел звонок.

Со школой, дети, время попрощаться.

Как детство незаметно пронеслось,

Во взрослый мир пора вам постучаться.



Пусть легким будет дальше жизни путь,

Великие пускай вас ждут свершения,

Пусть воплотятся смелые мечты,

И пусть не помешают вам сомнения.



Мы благодарны всем учителям,

Директору – за труд ваш неустанный.

Надеемся, выпускники прославят вас

Своим талантом, ярким, многогранным.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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