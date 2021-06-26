День молоді-2021: привітання, листівки, вірші та смс

Найкращі варіанти привітань з Днем молоді-2021 у листівках, віршах і смс – не пропустіть привітати молодь

День молоді 2021 / Фото: Depositphotos

День молоді-2021 в Україні відзначають 27 червня – в останню неділю першого літнього місяця. Це свято встановлене в 1994 році Указом президента України № 323/94 за ініціативою молодіжних об'єднань і організацій.

Life Сьогодні зібрали для вас найкращі варіанти вітань з Днем молоді-2021 в Україні: барвисті листівки, вірші, тексти в прозі і власними словами. Обов'язково привітайте зі святом своїх знайомих, друзів і колег.

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Привітання з Днем молоді: листівки та вірші

***

Славный день – День молодежи

Будем праздновать сейчас.

Чтоб красивой и хорошей

Жизнь была у всех у нас.

Чтоб кружился в голове

Только лишь попутный ветер,

Пожелаю поумнеть

И успехам стать заметней.

Пусть всегда мы будем разными,

Всем – успешных лишь шагов.

Поздравляю с этим праздником

Молодежь всех возрастов!

З Днем молоді! / Фото: bonnycards

***

Быть молодым – подарок Бога!

На полную давайте жить!

Пред нами – чистая дорога,

Река, в которой будем плыть!

Полны мы сил, нам по колено

Ручьи, озера, океан...

Мы молоды! Пусть неумело

Начнем мы жизни пить стакан,

Но дальше – лучше! Мы умнеем,

И станем старше... Не поймешь,

Чего мы стоим? Что умеем?

Ведь мы новы... Мы – молодежь!

Привітання з Днем молоді 27 червня

Хороших перспектив, везенья

И зажигательных ночей.

Творцам – побольше вдохновенья:

Стихов, мелодий и речей.

Спортсменам – силы и упорства,

И оглушительных побед!

Быть молодым – совсем не просто!

Но лучше в мире лет и нет!

Ни на кого не быть похожим

И все, что было, превзойти

Для современной молодежи –

Залог успешного пути!

З Днем молоді! / Фото: bonnycards

Привітання з Днем молоді-2021

Возможно все, когда ты молод.

Любое дело по плечу.

Оптимистично ты настроен

И веришь ты в свою звезду.

И это правильно и верно,

И в этом-то победы суть.

Уверенность – сестра успеха,

С ней до конца пройдешь свой путь.

И пусть звезда твоя поможет,

И пусть сил хватит все свершить.

Да, в этом мире все возможно.

И молодым сей мир творить.

З Днем молоді! / Фото: bonnycards

Привітання з Днем молоді власними словами у прозі

Вітаю з Днем молоді та хочу побажати бути завжди на хвилі юних мрій і яскравих надій. Нехай життя приховує удачу і радість в кожному дні, нехай відкриваються нові дороги до щастя і успіху, нехай перспективним і світлим буде майбутнє для тебе.

***

З днем молоді всіх дівчат, хлопців і тих, хто в душі вважає себе молодим, вітаю. Бажаю вам усім бути закоханими, безтурботними, життєрадісними, пустотливими, безжурними, енергійними, ініціативними і заповзятливими і, звичайно ж, відповідальними.

З Днем молоді! / Фото: bonnycards

***

Молодь – наша світла надія на щасливе майбутнє! Вітаємо вас зі святом і бажаємо весело провести час, насолоджуючись своїми молодими роками. Нехай ваше життя стане тріумфом прогресу, добра і підтримки сімейних цінностей, які допоможуть зробити світ досконалішим і красивим. Ідіть до щасливого майбутнього, але пам'ятайте і поважайте минуле!

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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