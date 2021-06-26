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День молоді-2021: привітання, листівки, вірші та смс

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
26 червня, 19:42
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Найкращі варіанти привітань з Днем молоді-2021 у листівках, віршах і смс – не пропустіть привітати молодь
День молоді 2021
День молоді 2021 / Фото: Depositphotos

День молоді-2021 в Україні відзначають 27 червня – в останню неділю першого літнього місяця. Це свято встановлене в 1994 році Указом президента України № 323/94 за ініціативою молодіжних об'єднань і організацій.

Life Сьогодні зібрали для вас найкращі варіанти вітань з Днем молоді-2021 в Україні: барвисті листівки, вірші, тексти в прозі і власними словами. Обов'язково привітайте зі святом своїх знайомих, друзів і колег.

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Привітання з Днем молоді: листівки та вірші

***

Славный день – День молодежи
Будем праздновать сейчас.
Чтоб красивой и хорошей
Жизнь была у всех у нас.
Чтоб кружился в голове
Только лишь попутный ветер,
Пожелаю поумнеть
И успехам стать заметней.
Пусть всегда мы будем разными,
Всем – успешных лишь шагов.
Поздравляю с этим праздником
Молодежь всех возрастов!

З Днем молоді!
З Днем молоді! / Фото: bonnycards

***

Быть молодым – подарок Бога!
На полную давайте жить!
Пред нами – чистая дорога,
Река, в которой будем плыть!
Полны мы сил, нам по колено
Ручьи, озера, океан...
Мы молоды! Пусть неумело
Начнем мы жизни пить стакан,
Но дальше – лучше! Мы умнеем,
И станем старше... Не поймешь,
Чего мы стоим? Что умеем?
Ведь мы новы... Мы – молодежь!

Привітання з Днем молоді 27 червня

Хороших перспектив, везенья
И зажигательных ночей.
Творцам – побольше вдохновенья:
Стихов, мелодий и речей.
Спортсменам – силы и упорства,
И оглушительных побед!
Быть молодым – совсем не просто!
Но лучше в мире лет и нет!
Ни на кого не быть похожим
И все, что было, превзойти
Для современной молодежи –
Залог успешного пути!

З Днем молоді!
З Днем молоді! / Фото: bonnycards

Привітання з Днем молоді-2021

Возможно все, когда ты молод.
Любое дело по плечу.
Оптимистично ты настроен
И веришь ты в свою звезду.
И это правильно и верно,
И в этом-то победы суть.
Уверенность – сестра успеха,
С ней до конца пройдешь свой путь.
И пусть звезда твоя поможет,
И пусть сил хватит все свершить.
Да, в этом мире все возможно.
И молодым сей мир творить.

З Днем молоді!
З Днем молоді! / Фото: bonnycards

Привітання з Днем молоді власними словами у прозі

Вітаю з Днем молоді та хочу побажати бути завжди на хвилі юних мрій і яскравих надій. Нехай життя приховує удачу і радість в кожному дні, нехай відкриваються нові дороги до щастя і успіху, нехай перспективним і світлим буде майбутнє для тебе.

***
З днем молоді всіх дівчат, хлопців і тих, хто в душі вважає себе молодим, вітаю. Бажаю вам усім бути закоханими, безтурботними, життєрадісними, пустотливими, безжурними, енергійними, ініціативними і заповзятливими і, звичайно ж, відповідальними.

З Днем молоді!
З Днем молоді! / Фото: bonnycards

***
Молодь – наша світла надія на щасливе майбутнє! Вітаємо вас зі святом і бажаємо весело провести час, насолоджуючись своїми молодими роками. Нехай ваше життя стане тріумфом прогресу, добра і підтримки сімейних цінностей, які допоможуть зробити світ досконалішим і красивим. Ідіть до щасливого майбутнього, але пам'ятайте і поважайте минуле!

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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