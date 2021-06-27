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27 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 червня, 07:25
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День молоді України, Всесвітній день рибальства, заговини на Петрів піст – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 27 червня.
27 червня: яке сьогодні свято
27 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 27 червня? Всесвітній день рибальства, День молоді України. День Всіх святих, пророка Єлисея, заговини на Петрів піст – у православному календарі. Єлисей Гречкосій – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Володимир, Георгій, Єлисей, Йосип, Микола, Павло.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 27 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 27 червня.

  • Всесвітній день рибальства (Fishing Day) – відзначають рибалки усього світу і любителі риби, починаючи з 1985 року.
  • День молоді в Україні – щороку святкується юнаками і дівчатами в останню неділю червня і в 2021 році припадає на 27 червня.
  • День молодіжних та дитячих громадських організацій України – відзначається разом із Днем молоді в останню неділю червня з метою сприяння розвитку дитячого та молодіжного громадського руху в Україні.
  • День мікро-, малих і середніх підприємств (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day) був заснований у 2017 році під егідою ООН і присвячений значущим в економіці країн підприємствам, на яких працює невелике число людей.

Яке сьогодні свято

27 червня в православній церкві настає 1-ша неділя після П'ятидесятниці. Всіх святих. Шанується пам'ять пророка Єлисея, святителя Мефодія, патріарха Константинопольського, благовірного князя Мстислава, у Святому Хрещенні Георгія, Хороброго, Новгородського, преподобного Єлисея Сумського. Святкуються ікони Божої Матері "Пом'якшення злих сердець" (Семистрільна) та "Незламна Стіна". Заговини на Петрів піст.

У народі 27 червня вшановували Єлисей Гречкосій, який йшов слідом за Акулиною Гречишницею. В цей період селяни активно сіяли гречку. Також було прийнято освячувати новий одяг, щоб він приносив удачу своєму господарю.

Прикмети на 27 червня

  • дощ на Єлисея – до сирої погоди на найближчий місяць;
  • якщо на Єлисея видалася суха погода – добре сіяти гречку;
  • щоб новий одяг був корисним, його святять на Єлисея.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 червня

  • 1615 – в Європу був завезений чай.
  • 1834 – відкрився найстаріший в Україні Київський університет.
  • 1931 – в США видано патент Ігорю Сікорському на винахід першого вертольота.
  • 1964 – у Вашингтоні встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку.
  • 1967 – в Англії встановлено перший у світі банкомат з видачі готівки.

Хто народився 27 червня

  • 1838 – Петер Пауль Маузер, німецький конструктор і зброяр.
  • 1880 – Хелен Келлер, сліпоглуха американська письменниця і громадський діяч.
  • 1940 – Борис Хмельницький, радянський актор театру і кіно, співак.
  • 1966 – Джей Джей Абрамс, американський режисер, сценарист, продюсер.
  • 1975 – Тобі Магуайр, американський актор.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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