27 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День молоді України, Всесвітній день рибальства, заговини на Петрів піст – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 27 червня.

27 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 27 червня? Всесвітній день рибальства, День молоді України. День Всіх святих, пророка Єлисея, заговини на Петрів піст – у православному календарі. Єлисей Гречкосій – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Володимир, Георгій, Єлисей, Йосип, Микола, Павло.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 27 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 27 червня.

Всесвітній день рибальства (Fishing Day) – відзначають рибалки усього світу і любителі риби, починаючи з 1985 року.

День молоді в Україні – щороку святкується юнаками і дівчатами в останню неділю червня і в 2021 році припадає на 27 червня.

День молодіжних та дитячих громадських організацій України – відзначається разом із Днем молоді в останню неділю червня з метою сприяння розвитку дитячого та молодіжного громадського руху в Україні.

День мікро-, малих і середніх підприємств (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day) був заснований у 2017 році під егідою ООН і присвячений значущим в економіці країн підприємствам, на яких працює невелике число людей.

Яке сьогодні свято

27 червня в православній церкві настає 1-ша неділя після П'ятидесятниці. Всіх святих. Шанується пам'ять пророка Єлисея, святителя Мефодія, патріарха Константинопольського, благовірного князя Мстислава, у Святому Хрещенні Георгія, Хороброго, Новгородського, преподобного Єлисея Сумського. Святкуються ікони Божої Матері "Пом'якшення злих сердець" (Семистрільна) та "Незламна Стіна". Заговини на Петрів піст.

У народі 27 червня вшановували Єлисей Гречкосій, який йшов слідом за Акулиною Гречишницею. В цей період селяни активно сіяли гречку. Також було прийнято освячувати новий одяг, щоб він приносив удачу своєму господарю.

Прикмети на 27 червня

дощ на Єлисея – до сирої погоди на найближчий місяць;

якщо на Єлисея видалася суха погода – добре сіяти гречку;

щоб новий одяг був корисним, його святять на Єлисея.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 червня

1615 – в Європу був завезений чай.

1834 – відкрився найстаріший в Україні Київський університет.

1931 – в США видано патент Ігорю Сікорському на винахід першого вертольота.

1964 – у Вашингтоні встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку.

1967 – в Англії встановлено перший у світі банкомат з видачі готівки.

Хто народився 27 червня

1838 – Петер Пауль Маузер, німецький конструктор і зброяр.

1880 – Хелен Келлер, сліпоглуха американська письменниця і громадський діяч.

1940 – Борис Хмельницький, радянський актор театру і кіно, співак.

1966 – Джей Джей Абрамс, американський режисер, сценарист, продюсер.

1975 – Тобі Магуайр, американський актор.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.