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С Днем молодежи-2021: картинки, короткие поздравления и смс

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
27 июня, 08:45
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Сегодня наступил День молодежи-2021: обязательно поздравьте друзей с праздником, отправьте им прикольные картинки и напишите несколько приятных слов пожеланий.
С Днем молодежи!
С Днем молодежи! / Фото: Unsplash

Поздравляем С Днем молодежи! Он настал сегодня, 27 июня, в последнее летнее воскресенье. Это повод отправить прикольные смс, стихи, фото и картинки с праздником всех молодых и юных!

Празднуйте, веселитесь и поднимайте настроение позитивными поздравлениями, стихами и смс-ками с Днем молодежи 2021, тем более, что этот значимый день у многих еще и совпадает с выпускным, а также плавно и незаметно перетекает в другой праздник – День Конституции Украины, 28 июня. При этом все праздники в 2021 году – выходные.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Философские поздравления в День молодежи

***

В День Молодежи желаю удачи,
Пусть все исполнится, что ты захочешь!
Счастья, любви и здоровья в придачу,
Радости днем и романтики ночью!

День молодежи: картинки и смс
День молодежи: картинки и смс / Фото: Depositphotos

С Днем молодежи: поздравления в стихах

***

Праздник тех, кто молод сердцем,
У кого есть шутки с перцем,
В день добра и позитива
Я желаю перспективы,
И удачи, и везенья,
Драйва, хохмы, настроенья!
Ну, чего же ты все ждешь?
Празднуй, ты же — молодежь!

С Днем молодежи: картинки, смс и поздравления
С Днем молодежи: картинки, смс и поздравления / Фото: Depositphotos

Прикольные поздравления с Днем молодежи в смс

***

Да здравствует в свой праздник лихая молодежь!
Что утром не разбудишь, а ночью не найдешь.

Прикольные открытки с днем молодежи
Прикольные открытки с днем молодежи / Фото: Depositphotos

В День молодежи: стихи для друзей

***

В день молодежи – праздник счастья
Я от души хочу сказать:
Гони тревоги и ненастья
Не смей грустить и унывать!
Здоровья крепкого желаю,
Живи, любя и процветая!

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Смс-поздравления с днем молодежи: прикольные стихи

***

Пока играет молодежь, пока бушует кровь,
Пускай учеба подождет, да здравствует любовь!

Эффектные картинки с днем молодежи
Эффектные картинки с днем молодежи / Фото: Pixabay

Веселое поздравление с Днем молодежи

***

Помни, что молодость дается только один раз.
А потом для глупостей придется подыскивать какое-нибудь другое оправдание.

Короткие поздравления с Днем молодежи с юмором

***

Желаю, чтобы молодость нам не испортили родители, а старость – дети.

Прикольные картинки с днем молодежи
Прикольные картинки с днем молодежи / Фото: Depositphotos

Позитивные стихи в День молодежи

***

Поздравляю нынче молодежь,
С праздником всего Земного шара
Этот день пусть будет ярок и хорош,
Да и ночь пусть не проходит даром!

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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