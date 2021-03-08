Прикольний гороскоп на сьогодні 8 Березня для жінок: у Близнят все двоїться, але Стрільці не промахнуться

Веселий астрологічний прогноз на 8 Березня: що чекає жінок у свято

Читайте веселі передбачення на 8 березня для жінок різних знаків зодіаку і піднімайте настрій собі і подружкам. День пройде на ура, а неприємності залишаться за бортом, адже це ваше свято!

Що подарувати мамі, бабусі, доньці, племінниці, подружці? В нашому весняному календарі подарунків є безліч ідей, які допоможуть вам порадувати оточуючих жінок в день 8 Березня та інші весняні свята.

Овен (28 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 8 Березня 2021 року, для жінки-Овна

Сказала – як відрізала. І навіть якщо трапиться таке, що жоден Баран не привітає з 8 Березня, уперта і самодостатня жінка-Овен не стане сумувати. Вона здатна влаштувати такий незабутнє і класне свято, що їй позаздрить весь зодіакальний круг.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 8 Березня 2021 року, для жінки-Тельця

Головне – не переїдати. З таким настроєм трудівниця-Телець, мабуть, не розлучиться протягом всього дня. З переляком буде десятою дорогою обходити підлогові ваги. З цією ж думкою вона й засне в оточенні дбайливо приготовлених салатиків за святковим столом.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 8 Березня 2021 року, для жінки-Близнят

Множ на два. Або навіть на три! Яскравих емоцій, відчуттів, спілкування і алкоголю буде просто неміряно! Воно й зрозуміло: у багатогранних, різнобічних і вічно життєрадісних Близнючок натура така, що їх жіноче свято логічно почалося ще з суботи.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 8 Березня 2021 року, для жінки-Рака

Вдома краще, ніж в гостях. Так що якщо подружкам так і не вдасться витягти в ресторан невиправну домувальницю-Рака, то вони натовпом нагрянуть до неї в гості на чарку чаю і влаштують дівич-вечір, попиваючи напої і нахвалюючи господиню за смачним домашнім тортик.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 8 Березня 2021 року, для жінки-Лева

Сяяти! І вже точно не з фартухом і ополоником біля плити. Це прекрасний день для яскравої, владної та амбітної цариці звірів. Так що готуйтеся отримувати квіти, компліменти і подарунки. І хоча багато хто з них виявляться абсолютно непрактичними, вам полестить саме увага.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 8 Березня 2021 року, для жінки-Діви

Нехай усім буде добре! Дбайлива Діва готова підставити жилетку невтішній подружці, яку чомусь не покликали в кіно. І навіть запросить її на власне романтичне побачення, заздалегідь затягнувши туди приятеля свого коханого.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 8 Березня 2021 року, для жінки-Терезів

Любить не любить? Синє розкльошені чи чорне приталене? Вдома чи в гостях? Самий невпевнений знак зодіаку ризикує півдня витратити на вирішення проблем вибору, так що дякуйте Богові за те, що вас просто взяли за руку, висмикнули і повели за собою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 8 Березня 2021 року, для жінки-Скорпіона

Табу на все табу! Витончена леді-Скорпіон вдасться до любовним пристрастей, відправивши всіх подружок куди подалі. Жіноче свято слід використовувати за призначенням, а ось з дівчатами можна зависнути і "погудіти" в будь-який інший день, чи не так?

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 8 Березня 2021 року, для жінки-Стрільця

Точно в ціль! І це навіть особливо не прицілюючись... Дівчина-Стрілець не промах, їй не звикати потрапляти в десятку, і за відсутності у кавалера фантазії вона легко візьме ініціативу в свої руки. А награвшись зі своєю жертвою, без жалю відпустить до наступного полювання.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 8 Березня 2021 року, для жінки-Козорога

Як з рогу достатку. Буде виконаний будь-який каприз! Цілеспрямована Козоріжка завжди на висоті. Вона без праці досягне бажаного, тим більше в своє свято. А якщо нерозторопний кавалер раптом не догодить з подарунком, вона здатна скрутити його в баранячий ріг.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 8 Березня 2021 року, для жінки-Водолія

Горілка – не вода. А значить, і горе – не біда, тим більше у леді-Водолія. Вже хто-хто, а вона точно не буде топити свою самотність в чарці горілки. Зате рука у неї легка, і наливати в компанії подруг довірять тільки їй. Так що дівич-вечір пройде на славу, і голова боліти не буде.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 8 Березня 2021 року, для жінки-Риб

Мовчання золото. Але не в цей день! На святковій вечірці ця пролазлива панянка буде почуватися як Риба у воді. Головне – не попастися на гачок спокус, інакше трьома бажаннями, як в казці, звільнитися не вийде.

Відеоблогер-пенсіонер Дід Панч випустив нову серію свого ютуб-шоу, де разом з молоддю обговорив 8 Березня. Свято це чи "день сексизму"?

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