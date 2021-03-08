8 іскрометних мемів про 8 Березня для підняття настрою
Сьогодні.Lifestyle зробили підбірку кумедних приколів з соцмереж
8 Березня відзначаємо Міжнародний жіночий день. Сьогодні дівчата та жінки приймають привітання і компліменти, а чоловіки бігають містом у пошуках найцікавіших та найоригінальніших подарунків.
Сьогодні.Lifestyle, своєю чергою, теж підготували своєрідний подарунок до 8 Березня – добірку смішних мемів і приколів з соцмереж.
Зазвичай юзери жартують над подарунками для жінок, високими цінами на квіти і загальною ейфорією свята.
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Найкращі меми про 8 Березня
1. Мем для переможців по життю
2. Мем для найкращих друзів з хорошим почуттям гумору
3. 8 Березня буде багато радості та багато розчарувань
4. Вічна тема
5. Як же обійтися без улюбленого Адріано Челентано!
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6. Так, час летить непомітно
7. Правда життя
8. А це варіант для сміливців
Раніше ми розповідали, що подарувати мамі на 8 Березня: ідеї практичних подарунків.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
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