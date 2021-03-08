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8 іскрометних мемів про 8 Березня для підняття настрою

Сьогодні, 07:10

Сьогодні.Lifestyle зробили підбірку кумедних приколів з соцмереж

8 Березня відзначаємо Міжнародний жіночий день. Сьогодні дівчата та жінки приймають привітання і компліменти, а чоловіки бігають містом у пошуках найцікавіших та найоригінальніших подарунків.

Сьогодні.Lifestyle, своєю чергою, теж підготували своєрідний подарунок до 8 Березня – добірку смішних мемів і приколів з соцмереж.

Зазвичай юзери жартують над подарунками для жінок, високими цінами на квіти і загальною ейфорією свята.

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Найкращі меми про 8 Березня

1. Мем для переможців по життю

Фото: Pikabu

2. Мем для найкращих друзів з хорошим почуттям гумору

Фото: Pikabu

3. 8 Березня буде багато радості та багато розчарувань

Фото: Pikabu

4. Вічна тема

Фото: Pikabu

5. Як же обійтися без улюбленого Адріано Челентано!

Фото: Pikabu

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6. Так, час летить непомітно

Фото: Pikabu

7. Правда життя

Фото: Pikabu

8. А це варіант для сміливців

Фото: Pikabu

Раніше ми розповідали, що подарувати мамі на 8 Березня: ідеї практичних подарунків.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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Джерело: Сьогодні
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