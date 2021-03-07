Руйнуємо міфи про похмілля: алкоголь можна змішувати, а пити пиво вранці – ні (актуально до 8 Березня)
Медицинський експерт дала поради, як правильно пити
"Пити на голодний шлунок – погано, рятуватися вугіллям вранці – ок, не змішувати алкоголь – теж правильно" — впевнені ви, і не раз чули подібні міфи. Але де ховається правда і що з цього нахабна брехня? Про це ми розповімо у статті, де медична експертка з 9-річним досвідом Віолетта Лійка розставила всі крапки над "і".
Спойлер: після прочитання ви почнете змішувати спиртне і навчитеся безпечно пити.
Але перш за все, не забудьте придбати подарунки до 8 Березня. Відмінними ідеями для тих, хто робить це в останній момент, ми поділилися в нашому весняному календарі подарунків.
Ні. Але його рекомендують пити в момент отруєння, та при великій кількості алкоголю в крові препарат не буде діяти. Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що безпечної дози алкоголю не існує. Тому потрібно покладатися на власний досвід (дозу), щоб не перебрати. Але якщо все ж випили забагато – вугілля не врятує. Не важливо, вжили ви його до вечірки, чи зранку в похмілля.
Висновок: вугілля рятує на момент отруєння, а не до або після. Його треба приймати тоді, коли відчутний дискомфорт.
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Ні! Різкий перехід з високого градусу на низький – не аргумент, який автоматично викликає похмілля. Корінь зла тут в кількості. Ви можете почати з джину, перейти до шампанського і прокинутися вранці в нормі. Але за умови, якщо мінімізуєте дозу. А якщо переберете, то без похмільного синдрому не обійтися.
Висновок: досить "перекидати" всю провину на градуси. Змішування різного алкоголю не викликає похмільний синдром. Він виникає в результаті завеликої дози етилового спирту в крові.
Це не панацея! Але від нього дійсно стає легше, тому що це концентрований сольовий розчин. Він знімає симптоматику, але його дія короткочасно. Краще надавати перевагу звичайній воді у великих дозах.
Ні! Це дуже погана ідея під назвою "Крок до алкоголізму". Людина таким чином взагалі не виходить зі стану сп'яніння, яке почалося ще на вечірці.
Висновок: позбутися ознак похмільного синдрому за допомогою пива неможливо. Його вживання навпаки продовжить дію етилового спирту в крові.
Так! Настання стану сп'яніння залежить від індивідуальних показників: маси тіла і кількості випитого алкоголю. Але все ж людина, яка на голодний шлунок вживає алкоголь, п'яніє швидше, ніж та, яка після вечері.
Висновок: не пийте на голодний шлунок, а вживайте збалансовану їжу до. І не переїдайте, все повинно бути в міру, як і з алкоголем.
Ні! А якщо випити сире яйце, то взагалі можна заробити сальмонельоз. А що стосується лимонів, то їх можна використовувати як додаток до води. Але вони також не є панацеєю.
Якщо людина приймає будь-які медичні засоби і у неї активна фаза лікування, то краще відмовитися від алкогольних напоїв. Або обмежитися максимум 1 дозою, наприклад 150 мл вина.
Для людей, у яких перманентний прийом антибіотиків (наприклад, лікування акне або розацеа), рекомендується також відмовитися від алкоголю. Він може не тільки знижувати ефективність засобів, але і викликати побічні дії – нудоту, зовнішні алергічні реакції.
Нагадуємо, раніше ми розповіли, що полюбляє пити королева Єлизавета II. Також ділилися рецептами 5 коктейлів з ігристим до 8 Березня з подругами.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
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