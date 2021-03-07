Руйнуємо міфи про похмілля: алкоголь можна змішувати, а пити пиво вранці – ні (актуально до 8 Березня)

Медицинський експерт дала поради, як правильно пити

"Пити на голодний шлунок – погано, рятуватися вугіллям вранці – ок, не змішувати алкоголь – теж правильно" — впевнені ви, і не раз чули подібні міфи. Але де ховається правда і що з цього нахабна брехня? Про це ми розповімо у статті, де медична експертка з 9-річним досвідом Віолетта Лійка розставила всі крапки над "і".

Віолетта Лійка – сімейний лікар з 9-річним досвідом Фото: vz.kiev

Спойлер: після прочитання ви почнете змішувати спиртне і навчитеся безпечно пити.

Але перш за все, не забудьте придбати подарунки до 8 Березня. Відмінними ідеями для тих, хто робить це в останній момент, ми поділилися в нашому весняному календарі подарунків.

Порція вугілля перед вечіркою вбереже від похмілля

Ні. Але його рекомендують пити в момент отруєння, та при великій кількості алкоголю в крові препарат не буде діяти. Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що безпечної дози алкоголю не існує. Тому потрібно покладатися на власний досвід (дозу), щоб не перебрати. Але якщо все ж випили забагато – вугілля не врятує. Не важливо, вжили ви його до вечірки, чи зранку в похмілля.

Висновок: вугілля рятує на момент отруєння, а не до або після. Його треба приймати тоді, коли відчутний дискомфорт.

Змішувати алкоголь з різним градусом = чекати похмілля вранці

Ні! Різкий перехід з високого градусу на низький – не аргумент, який автоматично викликає похмілля. Корінь зла тут в кількості. Ви можете почати з джину, перейти до шампанського і прокинутися вранці в нормі. Але за умови, якщо мінімізуєте дозу. А якщо переберете, то без похмільного синдрому не обійтися.

Висновок: досить "перекидати" всю провину на градуси. Змішування різного алкоголю не викликає похмільний синдром. Він виникає в результаті завеликої дози етилового спирту в крові.

Як правильно змішувати алкоголь Фото: Pinterest

Розсіл – панацея від ранкового похмілля

Це не панацея! Але від нього дійсно стає легше, тому що це концентрований сольовий розчин. Він знімає симптоматику, але його дія короткочасно. Краще надавати перевагу звичайній воді у великих дозах.

Пиво та інший алкоголь на ранок похмілля допомагають "воскреснути"

Ні! Це дуже погана ідея під назвою "Крок до алкоголізму". Людина таким чином взагалі не виходить зі стану сп'яніння, яке почалося ще на вечірці.

Висновок: позбутися ознак похмільного синдрому за допомогою пива неможливо. Його вживання навпаки продовжить дію етилового спирту в крові.

П'єш на голодний шлунок – швидко п'янієш

Так! Настання стану сп'яніння залежить від індивідуальних показників: маси тіла і кількості випитого алкоголю. Але все ж людина, яка на голодний шлунок вживає алкоголь, п'яніє швидше, ніж та, яка після вечері.

Висновок: не пийте на голодний шлунок, а вживайте збалансовану їжу до. І не переїдайте, все повинно бути в міру, як і з алкоголем.

Вчимося пити алкоголь правильно Фото: Pinterest

Вживання лимону і сирого яйця полегшує похмільний синдром

Ні! А якщо випити сире яйце, то взагалі можна заробити сальмонельоз. А що стосується лимонів, то їх можна використовувати як додаток до води. Але вони також не є панацеєю.

Мікс антибіотиків і алкоголю викликає побічні реакції

Якщо людина приймає будь-які медичні засоби і у неї активна фаза лікування, то краще відмовитися від алкогольних напоїв. Або обмежитися максимум 1 дозою, наприклад 150 мл вина.

Для людей, у яких перманентний прийом антибіотиків (наприклад, лікування акне або розацеа), рекомендується також відмовитися від алкоголю. Він може не тільки знижувати ефективність засобів, але і викликати побічні дії – нудоту, зовнішні алергічні реакції.

Нагадуємо, раніше ми розповіли, що полюбляє пити королева Єлизавета II. Також ділилися рецептами 5 коктейлів з ігристим до 8 Березня з подругами.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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