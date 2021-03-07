Рецепт на 8 Березня: салат з копченої курки, помідорів і сиру
Апетитний салат до свята
Салат за цим рецептом до 8 Березня виходить легким, свіжим і дуже смачним. Ви можете підсмажити грінки та печериці заздалегідь, щоб прискорити процес приготування перед подачею.
А перед тим, як дізнатися всі секрети приготування, загляньте в наш весняний календар подарунків. У ньому знайдете, чим здивувати улюблених мам, подруг і дочок на 8 Березня.
Інгредієнти:
- салатний мікс
- рукола
- свіжі помідори – 1-2 шт.
- печериці – 300 г
- твердий сир – 100 г
- копчене куряче філе – 100 г
- червоний солодкий лук
- майонез
- третина батона або багета
- 1-2 зубчики часнику
- рослинна олія
Рецепт приготування:
- Батон ріжемо кубиками. На сковороді обсмажуємо зубчики часнику до появи аромату, викидаємо. Обсмажуємо в часниковому маслі грінки.
- Печериці моєму, ріжемо пластинками і обсмажуємо на сковороді з рослинною олією, трохи посоливши наприкінці.
- Зелень замочуємо на півгодини в холодній воді, обсушуємо і рвемо руками. Викладаємо на дві порційні тарілки.
- Малюємо зверху сітку з майонезу, потім викладаємо гриби і нарізані кубиками помідори. Знову малюємо сітку з майонезу, тремо сир, викладаємо порізане філе. Наприкінці посипаємо салат тонко нарізаною червоною цибулею.
Порада: червону цибулю в рецепті можна замінити зеленою.
Читайте також:Що приготувати на 8 Березня: три рецепти легких десертів
До слова, відеоблогер-пенсіонер Дід Панч випустив нову серію свого ютуб-шоу, де разом з молоддю обговорив 8 Березня. Свято це чи "день сексизму"?
Нагадаємо, раніше ми робили добірку салатів до 8 Березня, щоб було урочисто і без шкоди для фігури.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше