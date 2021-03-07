Рецепт на 8 Березня: салат з копченої курки, помідорів і сиру

Апетитний салат до свята

Салат за цим рецептом до 8 Березня виходить легким, свіжим і дуже смачним. Ви можете підсмажити грінки та печериці заздалегідь, щоб прискорити процес приготування перед подачею.

А перед тим, як дізнатися всі секрети приготування, загляньте в наш весняний календар подарунків. У ньому знайдете, чим здивувати улюблених мам, подруг і дочок на 8 Березня.

Салат з копченою куркою

Салат з куркою і помідорами Фото: Getty Images

Інгредієнти:

салатний мікс

рукола

свіжі помідори – 1-2 шт.

печериці – 300 г

твердий сир – 100 г

копчене куряче філе – 100 г

червоний солодкий лук

майонез

третина батона або багета

1-2 зубчики часнику

рослинна олія

Рецепт приготування:

Батон ріжемо кубиками. На сковороді обсмажуємо зубчики часнику до появи аромату, викидаємо. Обсмажуємо в часниковому маслі грінки. Печериці моєму, ріжемо пластинками і обсмажуємо на сковороді з рослинною олією, трохи посоливши наприкінці. Зелень замочуємо на півгодини в холодній воді, обсушуємо і рвемо руками. Викладаємо на дві порційні тарілки. Малюємо зверху сітку з майонезу, потім викладаємо гриби і нарізані кубиками помідори. Знову малюємо сітку з майонезу, тремо сир, викладаємо порізане філе. Наприкінці посипаємо салат тонко нарізаною червоною цибулею.

Порада: червону цибулю в рецепті можна замінити зеленою.

До слова, відеоблогер-пенсіонер Дід Панч випустив нову серію свого ютуб-шоу, де разом з молоддю обговорив 8 Березня. Свято це чи "день сексизму"?

Нагадаємо, раніше ми робили добірку салатів до 8 Березня, щоб було урочисто і без шкоди для фігури.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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